35 éves lenne Dudás Miki: Szigligeti Ivett könnyek között nyilatkozott róla - Videó

Április 14-én ünnepelte volna 35. születésnapját Dudás Miki világbajnok kajakozó, aki idén januárban, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok.

Dudás Miki halála az egész országot megrendítette

Dudás Miki születésnapja alkalmából hívták meg a TV2 reggeli műsorába egykori párját, Szigligeti Ivettet, aki két közös gyermeküket, a hétéves Narát és a négyéves Milót is magával vitte a stúdióba. Az édesanya őszintén beszélt arról, milyen kapaszkodót jelentenek számára a gyerekek ebben a nehéz időszakban.

„Ők adnak nekem mindenben erőt és most a rosszban kicsit az a jó, hogy ők itt vannak velem" - mondta Ivett, akinek minden egyes médiamegjelenésnél összeszorul a torka, amikor elhunyt párjáról kell beszélnie.

Ivett elmondta, hogy a gyerekek sokszor emlegetik az édesapjukat, főként a kis Miló mondja gyakran, hogy hiányzik neki az apukája, és szeretne vele lenni. Nara ezzel szemben inkább magába zárja az érzéseit, kevésbé mutatja ki, mi zajlik benne.

Szigligeti Ivettet a beszélgetés vége felé elsírta magát, bevallotta, azt hitte, képes lesz könnyek nélkül végigcsinálni az interjút, de nem tudja tartani magát.

„Azt hittem, kibírom sírás nélkül, de nem. Én sem tudom sokszor szavakba önteni, hiába telnek el a napok és a hónapok, az a legjobb szó rá, hogy fáj” – mondta könnyek között.

