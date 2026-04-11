A szeretetéhség költője – József Attila tragikus élete és zsenialitása

Vannak sorsok, amelyeket nem lehet elmesélni, mert oly sok fájdalommal vannak teli, hogy azt az átlagember nem értheti azokat. József Attila élete ilyen: egy gyermeké, akit túl korán hagyott el a biztonság, egy férfié, aki kétségbeesetten kapaszkodott a szeretetbe, és egy zsenié, aki a saját fájdalmából írt örök érvényű verseket.

József Attila a szeretet és a fájdalom költője, akinek versei ma is hatnak.

Forrás: wikipédia - hommonai józsef

Perbe fogták korai verse miatt: 19 évesen büntetőeljárás indult a Lázadó Krisztus miatt; elítélték, majd felmentették.

Életében nem vált országosan ismertté: már tizenévesen publikált, de versei és nézetei miatt gyakran kívülálló maradt.

Születésnapja a Magyar Költészet Napja: április 11‑e, amikor országszerte versfelolvasásokkal és kulturális programokkal emlékeznek rá, és felidézik József Attila legszebb szerelmes verseit.

Gyerekkor: az első, jóvátehetetlen hiány József Attila életében

1905. április 11-én Ferencvárosban született, kilátástalan mélyszegénységbe. Hatodik gyermek volt, már három testvérét eltemették, sokat szenvedett családja. Apja eltűnt, amikor még alig volt hároméves. Anyja – akit egész életében szinte mitikus szeretettel övezett – nem tudta eltartani gyermekeit, így Attilát nevelőszülőkhöz adták Öcsödre. Ott még csak a nevén sem voltak hajlandóak szólítani, így Pista lett belőle. Nemcsak az otthonát, a nevét is elvesztette, szeretet nem kapott.

Ez a korai tapasztalat – az elhagyás, az identitásvesztés és az érzelmi bizonytalanság – egész személyiségét meghatározta. Amikor aztán kamaszként elvesztette az édesanyját, a világ végképp szétesett benne. Az anya utáni sóvárgás később minden szerelmében visszatért. Nem egyszerűen szeretett, kapaszkodott, mindent kért.

A szeretet mint életfeltétel

József Attila betegsége és korai traumái is formálták azt a mély vágyat, hogy szerethessen és szeressék. Verseiben újra és újra megfogalmazza ezt a kétségbeesett szükségletet:



Jaj, szeressetek szilajon, hessentsétek el nagy bajom!



Ez nem vágy, ez segélykiáltás.



Kivül-belől leselkedő halál elől (mint lukba megriadt egérke) amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde.

És amikor nem kapta meg, amit keresett, azonnal összeomlott. Kapcsolatai ezért váltak végletessé, gyakran elviselhetetlenné.

ÉPPEN 100 ÉVE ÍRTA JÓZSEF ATTILA E VERSET Kopogtatás nélkül Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,

szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.

A kancsóba friss vizet hozok be néked,

cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,

itt nem zavar bennünket senki,

görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok,

ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,

melegben levethesz nyakkendőt, gallért,

ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,

hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,

bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

1926. ápr.

Szerelem vagy menedék? A nők az életében

Kapcsolatai mögött szinte mindig ugyanaz a dinamika húzódott: anyakeresés, idealizálás, majd törés. Szeretetéhség mindenekfelett.

Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.

Vágó Márta – az intellektuális szerelem

József Attila és Vágó Márta szerelme intellektuális és érzelmi kapcsolat volt, amely mély nyomot hagyott költészetében. Márta művelt, polgári világból érkező írónő volt, akivel Attila mély szellemi kapcsolatot alakított ki.

Szerelmük azonban nem teljesedhetett be: a család ellenezte, és a költő egzisztenciális bizonytalansága is közbeszólt. A szakítás súlyos törést hagyott benne, egy újabb bizonyítékot arra, hogy nem elég, hogy kevés.

Szántó Judit – az anyapótlék

Talán a legfontosabb nő volt Attila életében, mégis róla írt a legkevesebbet, sokan úgy tudják ő volt József Attila felesége. Éveken át együtt éltek, de nem házasodtak össze soha: Judit gondoskodott róla, tartotta benne a lelket. Ez a kapcsolat egyszerre volt menedék és feszültségforrás.

Judit valódi, jelenlévő szeretetet adott, Attila azonban gyakran az elérhetetlen nők felé fordult. Egyik leghíresebb szerelmes versét, az Ódát, Judittal való együttélése alatt írta, ám csak egyetlen találkozás nyomán, Marton Mártához, egy fellobbanó érzelem hatására, kapcsolat és alapos ismeretség nélkül.

Amikor Szántó Judit elolvasta a verset, és megtudta, hogy Attila a Lillafüredi írótalálkozón egy beszélgetés után ilyen érzésekre ragadtatta magát, öngyilkosságot kísérelt meg. Mindketten rengeteget sérültek ebben a kapcsolatban. József Attila betegsége, személyiségzavara jelentette a fő nehézséget, sokszor nagyon csúnyán bánt Judittal.