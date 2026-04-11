A szeretetéhség költője – József Attila tragikus élete és zsenialitása

Vannak sorsok, amelyeket nem lehet elmesélni, mert oly sok fájdalommal vannak teli, hogy azt az átlagember nem értheti azokat. József Attila élete ilyen: egy gyermeké, akit túl korán hagyott el a biztonság, egy férfié, aki kétségbeesetten kapaszkodott a szeretetbe, és egy zsenié, aki a saját fájdalmából írt örök érvényű verseket.
- Perbe fogták korai verse miatt: 19 évesen büntetőeljárás indult a Lázadó Krisztus miatt; elítélték, majd felmentették.
- Életében nem vált országosan ismertté: már tizenévesen publikált, de versei és nézetei miatt gyakran kívülálló maradt.
- Születésnapja a Magyar Költészet Napja: április 11‑e, amikor országszerte versfelolvasásokkal és kulturális programokkal emlékeznek rá, és felidézik József Attila legszebb szerelmes verseit.
Gyerekkor: az első, jóvátehetetlen hiány József Attila életében
1905. április 11-én Ferencvárosban született, kilátástalan mélyszegénységbe. Hatodik gyermek volt, már három testvérét eltemették, sokat szenvedett családja. Apja eltűnt, amikor még alig volt hároméves. Anyja – akit egész életében szinte mitikus szeretettel övezett – nem tudta eltartani gyermekeit, így Attilát nevelőszülőkhöz adták Öcsödre. Ott még csak a nevén sem voltak hajlandóak szólítani, így Pista lett belőle. Nemcsak az otthonát, a nevét is elvesztette, szeretet nem kapott.
Ez a korai tapasztalat – az elhagyás, az identitásvesztés és az érzelmi bizonytalanság – egész személyiségét meghatározta. Amikor aztán kamaszként elvesztette az édesanyját, a világ végképp szétesett benne. Az anya utáni sóvárgás később minden szerelmében visszatért. Nem egyszerűen szeretett, kapaszkodott, mindent kért.
A szeretet mint életfeltétel
József Attila betegsége és korai traumái is formálták azt a mély vágyat, hogy szerethessen és szeressék. Verseiben újra és újra megfogalmazza ezt a kétségbeesett szükségletet:
Jaj, szeressetek szilajon, hessentsétek el nagy bajom!
Ez nem vágy, ez segélykiáltás.
Kivül-belől leselkedő halál elől (mint lukba megriadt egérke) amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde.
És amikor nem kapta meg, amit keresett, azonnal összeomlott. Kapcsolatai ezért váltak végletessé, gyakran elviselhetetlenné.
ÉPPEN 100 ÉVE ÍRTA JÓZSEF ATTILA E VERSET
Kopogtatás nélkül
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.
A kancsóba friss vizet hozok be néked,
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
itt nem zavar bennünket senki,
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.
Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
melegben levethesz nyakkendőt, gallért,
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
1926. ápr.
Szerelem vagy menedék? A nők az életében
Kapcsolatai mögött szinte mindig ugyanaz a dinamika húzódott: anyakeresés, idealizálás, majd törés. Szeretetéhség mindenekfelett.
Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.
Vágó Márta – az intellektuális szerelem
József Attila és Vágó Márta szerelme intellektuális és érzelmi kapcsolat volt, amely mély nyomot hagyott költészetében. Márta művelt, polgári világból érkező írónő volt, akivel Attila mély szellemi kapcsolatot alakított ki.
Szerelmük azonban nem teljesedhetett be: a család ellenezte, és a költő egzisztenciális bizonytalansága is közbeszólt. A szakítás súlyos törést hagyott benne, egy újabb bizonyítékot arra, hogy nem elég, hogy kevés.
Szántó Judit – az anyapótlék
Talán a legfontosabb nő volt Attila életében, mégis róla írt a legkevesebbet, sokan úgy tudják ő volt József Attila felesége. Éveken át együtt éltek, de nem házasodtak össze soha: Judit gondoskodott róla, tartotta benne a lelket. Ez a kapcsolat egyszerre volt menedék és feszültségforrás.
Judit valódi, jelenlévő szeretetet adott, Attila azonban gyakran az elérhetetlen nők felé fordult. Egyik leghíresebb szerelmes versét, az Ódát, Judittal való együttélése alatt írta, ám csak egyetlen találkozás nyomán, Marton Mártához, egy fellobbanó érzelem hatására, kapcsolat és alapos ismeretség nélkül.
Amikor Szántó Judit elolvasta a verset, és megtudta, hogy Attila a Lillafüredi írótalálkozón egy beszélgetés után ilyen érzésekre ragadtatta magát, öngyilkosságot kísérelt meg. Mindketten rengeteget sérültek ebben a kapcsolatban. József Attila betegsége, személyiségzavara jelentette a fő nehézséget, sokszor nagyon csúnyán bánt Judittal.
Kozmutza Flóra – Az elérhetetlen végzet
József Attila utolsó szerelme, Flóra iránt érzett rajongása egyszerre jelentett költői csúcspontot és érzelmi válságot. Flóra nem viszonozta érzéseit úgy, ahogyan Attila vágyta, végül Illyés Gyula felesége lett. A költő azonban sokáig reménykedett abban, hogy kapcsolatuk kiteljesedhet, és Flóra mellett végre hazatalálhat.
Már nem képzelt ház üres telken, csinosodik, épül a lelkem,
mivel az árnyakkal betelten a nők között Flórára leltem.
A lélek törése: amit akkor nem értettek
József Attila mentális betegsége miatt életében gyakran szélsőséges érzelmek, instabil kapcsolatok és önbántó késztetések jelentkeztek.
Skizofrénnek gondolták, ezzel kezelték. Ma a szakértők többsége úgy látja, hogy valójában borderline személyiségzavarral küzdött, ami magyarázza a folyamatos bizonytalanságot és az érzelmi válságokat.
A belső üresség, az elhagyástól való félelem és az állandó szeretetkeresés verseiben is visszaköszön:
Eszméim közt, mint a majom, a rácsok közt le és föl, vicsorgok és ugrándozom,
mert semmit nem hiszek s nagyon félek a büntetéstől.
Ez a mondat nem költői túlzás. Ez állapotleírás. Az őrület, belső ziláltság rendkívül érzékletes képe.
Önpusztítás: a fájdalom határa
József Attila öngyilkos sorsa szinte előre látható volt a szeretetvágy és az identitásvesztés miatt.
Gyermekkorától kísértették az önpusztító gondolatok, és többször is tett kísérletet rá; az önbántás egész életében jelen volt.
Ezt a fájdalmát sírta bele verseibe, tehetetlenségét kiáltotta a világba, kínszenvedését szaggatta szavakra, mert elviselhetetlen volt magába zárni azt a maró, könyörtelen keserűséget, amely szétfeszítette lelkét, elméjét, egész életét.
Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél…
A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok.
Olyan megrendítő őszinteséggel tárja fel belső világát, amire kevesen képesek, talán épp ezért vált a legnagyobb magyar költővé.
Én nem tudtam, hogy annyi szörnyüség barlangja szivem…
Most már tudom… az eredendő gazság szivemben, mint ravatal, feketül…
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan, hogy ne maradjak egész egyedül.
Ez a belső barlang a korai traumák és a folyamatos pszichés küzdelmek lenyomata, amely az öngyilkossági gondolatok hátterét adja. Attila fájdalma nem átmeneti állapot, hanem az identitásának része lett, és meghatározta mindennapi érzéseit, kapcsolatait, alkotói világát.
A vég: egy decemberi csend
1937-ben, Balatonszárszón meghalt. Egy tehervonat ütötte el. A legtöbb értelmezés szerint öngyilkosság történt, bár a körülmények máig vitatottak.
De ha végignézünk az életén, a tragédia szinte törvényszerűnek tűnik:
- egy gyermek, aki nem kapott elég szeretetet,
- egy férfi, aki nem tudta megtartani, amit kapott,
- és egy zseni, aki túl mélyen érezte a világ könyörtelenségét.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe: https://ongyilkossagmegelozes.hu/
Olvass tovább!