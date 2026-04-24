Elképesztő történet látott napvilágot. Egy brit nő, aki egykor élők arcát szépítette, ma már egészen más feladatot lát el. Hivatását ugyanis az elhunytak előkészítésében találta meg. A karrierváltás mögött meglepően személyes élmény áll.

Debbie karrierváltása: a halottak előkészítése nemes feladat.

Forrás: 123rf.com

Amikor a karrierváltás a temetőbe vezet

Nem mindennapi karrierváltásról mesélt egy brit nő, aki korábban kozmetikusként dolgozott, ma pedig az elhunytak utolsó megjelenéséért felel. Debbie Holmwood története jól mutatja, milyen különös utakra sodorhat az élet, és miként találhatja meg az igazi hivatását valaki egy egészen szokatlan munkában.

Debbie eredetileg a szépségiparban dolgozott, kozmetikusnak tanult és esküvői sminkeket készített. A fordulópontot életében egy személyes veszteség hozta el: nagyszülei halála után kezdett el érdeklődni a halottgondozás, az elhunytak előkészítése iránt. Ekkor döbbent rá, hogy a korábbi szakmája során megszerzett tudás ezen a különleges területen is hasznos lehet.

A karrierváltásnak már 27 éve, azóta dolgozik temetkezési vállalkozóként.

Feladata, hogy az elhunytakat felkészítse a búcsúztatásra: helyreállítsa az arc természetes megjelenését, finoman kisminkelje őket, és méltó, békés külsőt biztosítson számukra. A cél nem a látványos átalakítás, hanem az, hogy a hozzátartozók egy megnyugtató, „ismerős” képet őrizhessenek meg szeretteikről.

Debbie Holmwood hosszú ideig nem mert beszélni a munkájáról, attól tartott, hogy furcsának vagy különcnek fogják nézni az emberek azért, mert halottakkal foglalkozik. Ez azóta megváltozott, hiszen tudja, a halottak előkészítése sokkal inkább az empátiáról és tiszteletről szól, mint a szépségről. Bár elsőre szokatlannak tűnhet egy ilyen éles karrierváltás, ő ebben talált rá a hivatására. Segít a családoknak a búcsúban, miközben korábbi kozmetikusi tapasztalatait egy egészen különleges módon kamatoztatja.

Ezek is érdekelhetnek: