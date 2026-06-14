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enteriőr

Kim Kardashian egy dizájnos barlangban érzi jól magát: így fest a nappalija

enteriőr Kim Kardashian nappali
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A celeb nappalija még távolról sem unalmas fehér, de önmagához hűen megmaradt a neutrális árnyalatoknál. Egyesek szerint egészen barlangszerű, de Kim Kardashian ezzel a helyiséggel azt bizonyítja, hogy a semleges otthon igenis lehet meleg, karakteres és igazán vonzó.

Ha eddig abban a hitben voltál, hogy a minimalizmus hideg és steril, akkor most meg fog fordulni veled a világ. Kim Kardashian háza, pontosabban nappalija ugyanis alaposan rácáfol erre az előítéletre. A celeb otthonának központi helyisége egyszerre barlangszerű és szellősen elegáns, ami egybecseng a lakberendezési trendek 2026-os vonalával.

Kim Kardashian
Kim Kardashian meleg minimalizmusa otthonában is jelen van.
Forrás: Northfoto/PA Wire

Kim Kardashian háza elképesztő méreteivel és semlegességével hódít

  • A közel 4000 négyzetméteres otthon nappaliját sztártervezők álmodták meg.
  • A színvilága remekül egybecseng a Skims márka termékeiével.
  • Bizonyítja, hogy a semleges paletta nem jelent egyszínűséget.
  • A meleg minimalizmus a 2026-os enteriőrtrendek egyik nagy kedvence.

A 45 éves Kim Kardashian régóta hű a semleges árnyalatokhoz. Ez jól látszik a gardróbján, a Skims ruhamárkáján és most az otthonán is. A nappali tónusai visszafogottak, a textíliák légiesek, a bútorok letisztultan merészek és egyediek. Az eredmény pedig egy olyan szoba, amely elsőre ridegnek érződhet, de pár perc után nyugtatóan kellemes hatást kelt. 

A mostanában Lewis Hamiltonnal kacérkodó Kim Kardashian nappalijában elsősorban a világos szürke szín uralkodik, ebben pompáznak a falak, a bútorok és még a szőnyeg is. Ezt a barlangszerű semlegességet a neutrális színek törik meg, a vékony fekete vonalak és a meleg barnák. Ettől válik igazán otthonossá ez a fajta minimalizmus. 

Tamsin Johnson belsőépítész szerint épp ebben rejlik az igazi ereje: „Imádom azt a nyugalmat, amit egy semleges palettával teremthetsz egy szobában." A tervező ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a hatás még véletlenül se hajlik unalomba. A különböző tónusok – törtfehér, bézs, karamell, esetleg fekete – rétegezése önmagában is képes izgalmas és összetett teret létrehozni. A visszafogott színséma továbbá lehetővé teszi, hogy a figyelem a textúrákra terelődjön. Fényes és matt felületek váltakozása, különböző tapintású anyagok egymás mellé helyezése, ezek azok a fogások, amelyek egy egyszerűnek tűnő szobát igazán érdekessé tesznek.

Így csempészhetsz egy kis Kim Kardashian háza hatást a saját otthonodba, luxi tervezők nélkül!

A jó hír, hogy ehhez nem kell sem lakberendező, sem milliós költségvetés. Deborah Bass, a Base Interior alapítója szerint a semleges alap valójában felszabadít, tökéletes hátteret biztosítva könyveknek, műtárgyaknak és színes kiegészítőknek egyaránt. A trükk az egyensúlyban van: a finomabb, világosabb neutrális árnyalatokat érdemes mélyebb, természetes faanyagokkal vagy sötétebb textilekkel lehorgonyozni, hogy a szoba ne tűnjön unalmasnak és sterilnek. Kim Kardashian nappalija tehát nem azért működik, mert dizájnberendezése van, hanem mert minden részletében alaposan átgondolt. És ez az a részlet, amit bárki lemásolhat.

minimalista lakberendezés
Nem kell teljesen átvenned Kim Kardashian lakberendezőinek vízióját. Az is elég, ha átemeled belőle azt, amiben te is szívesen élnél.
Forrás: Shutterstock

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