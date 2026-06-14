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Büdös a konyhád? − Ezt az egy dologot mindenki elszúrja a konyha takarításakor

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A legtöbben azt hiszik, hogy tiszta a konyhájuk, pedig egy fontos részről teljesen megfeledkeznek. Jonathan Scott házfelújító most elárulta, melyikről.

A legtöbben rendszeresen letörlik a konyhapultot, kitakarítják a sütőt, sőt még a hűtőszekrényre is időt szánnak. Van azonban egy olyan terület a konyhában, amelyről meglepően sokan megfeledkeznek. Jonathan Scott, a népszerű házfelújító szakember szerint ez nem más, mint a mosogató és annak közvetlen környezete.

Jonathan Scott szerint az emberek nagy része sosem takarítja ki megfelelőlen a mosogatót.
Jonathan Scott szerint az emberek nagy része sosem takarítja ki megfelelőlen a mosogatót. 
Forrás:  123rf
  • Jonathan Scott szerint a mosogató környéke a konyha egyik legelhanyagoltabb része.
  • Vegyszermentes praktikákkal is megszüntethető a kellemetlen szag és a muslica invázió. 
  • A csaptelep és a lefolyó rendszeres tisztítása sok problémát megelőzhet.

Jonathan Scott szerint ezt az egy helyet senki sem takarítja jól

Az Álomház című műsor sztárja egy Instagram-videóban osztotta meg kedvenc konyhai tisztítási trükkjeit, amelyek ráadásul vegyszermentesen is működnek. Szerinte a gyümölcslegyek (vagyis a muslicák) elleni harc például egyszerűbb, mint gondolnánk. 

Egy pohár almaecet és egy papírból készített tölcsér hatékony csapdaként szolgálhat a bosszantó rovarok ellen.

Scott arra is felhívta a figyelmet, hogy a lefolyóba épített hulladékdaráló könnyen kellemetlen szagforrássá válhat. Ennek megszüntetésére fél citrom ledarálását javasolja, amely természetes módon frissíti fel az egész rendszert. Ha azonban a szag továbbra is megmarad, érdemes alaposan megtisztítani a lefolyó gumitömítését is.

Nem mindegy az sem, mi kerül a lefolyóba!

A tojáshéj, a kávézacc, valamint a kenyér- és péksütemény-maradékok könnyen dugulást okozhatnak, ezért jobb, ha a szemetesben vagy a komposztban végzik.

A szakértő szerint a csaptelep tisztításáról sem szabad megfeledkezni. Egy kevés fehér ecet csodákra lehet képes!

Sőt, a leszerelhető szűrőt érdemes külön megtisztítani, a csapfejet pedig 10-20 percre ecetbe áztatni. Az eredmény nemcsak látványosabb, de higiénikusabb is lesz.

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