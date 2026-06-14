A tökéletes természetes sminket keresed? Ez a legnagyobb trend most a TikTokon

Megérkezett a TikTok legújabb szépségtippje, amivel végre megtalálhatod a hozzád legjobban passzoló természetes sminket. Egy francia sminkmester fedezte fel a kontraszt elméletet, amely annyira népszerű lett, hogy még a TikTok beautygurui is elcsábultak neki. Segítünk eligazodni a színek és textúrák között, hogy te is kihozd magadból a maximumot!

Így érheted el a természetes sminket a contrast makeup theory segítségével.

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Fedezd fel, milyen természetes smink illik hozzád Vannak sminktrendek, színek vagy technikák, amelyekkel bárhogy is próbálkozunk, egyszerűen nem állnak jól. Pedig a megoldás kulcsa nem a kézügyességünkben, hanem az arcunk kontrasztjaiban rejlik.

A TikTokon hódító kontraszt sminkelmélet megmutatja, hogyan emelhetjük ki természetes adottságainkat egy személyre szabott szűrő segítségével.

Nézd meg, hogy te melyik szépségkategóriába tartozol!

Mit jelent a kontraszt sminkelmélet?

A TikTokon hódító contrast makeup theory tulajdonképpen az arc, a szem, a szemöldök és a haj árnyalatait hasonlítja össze. Leegyszerűsítve: ha szőke a hajad, világos a szemszíned és a bőröd is, akkor alacsony kontraszt van az adottságaid között. Ha pedig sötét a hajszíned, de világos a szemed és a bőröd, erőteljesebb ellentétben vannak az árnyalataid, tehát a magas kontraszt kategóriába tartozol.

A kontraszt alapvetően a fények és az árnyékok közötti különbségről szól; egy ilyen stílusú fotón például vakítóan fehérek a fények és szinte feketék az árnyékok. Míg a fotográfiában ez alapvető fogalom, Aliénor francia sminkmester a szépségiparba is behozta. A kontrasztelméletben három típus van: magas, közepes és alacsony kategória. A sminkmester megosztott egy fekete-fehér filtert is, amivel bárki kikísérletezheti, melyikbe tartozik.

Ismerkedj meg a kontraszt sminktrend elméletével.

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Hogyan állapíthatod meg, hogy melyik kategóriába tartozol?

Válassz egy jól megvilágított képet magadról, és tegyél rá egy egyszerű fekete-fehér filtert. Most, hogy minden adottságod fekete, fehér és szürke árnyalatban látszik, figyeld meg, mekkora különbség van a hajad, a szemed és az arcbőröd tónusa között. Ha ennél profibb ellenőrzésre vágysz, használd a sminkmester saját filterét is! Ehhez csak nyisd meg a TikTok alkalmazás kameráját, keresd meg a filtert (a videót a cikk végén találod), és próbáld ki magadon élőben.