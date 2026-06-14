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A tökéletes természetes sminket keresed? Ez a legnagyobb trend most a TikTokon

szépség TikTok TikTok-trend smink
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Te is elveszettnek érzed magad a folyton változó beauty trendek rengetegében? A TikTok legújabb kedvence, a contrast makeup theory most minden eddigi szabályt felülír. Mutatjuk, hogyan érheted el a személyre szabott, tökéletesen természetes sminket!

Megérkezett a TikTok legújabb szépségtippje, amivel végre megtalálhatod a hozzád legjobban passzoló természetes sminket. Egy francia sminkmester fedezte fel a kontraszt elméletet, amely annyira népszerű lett, hogy még a TikTok beautygurui is elcsábultak neki. Segítünk eligazodni a színek és textúrák között, hogy te is kihozd magadból a maximumot!

A fotón Sofia Richie látható természetes sminkben.
Így érheted el a természetes sminket a contrast makeup theory segítségével.
Forrás:  Getty Image

 

Fedezd fel, milyen természetes smink illik hozzád 

  • Vannak sminktrendek, színek vagy technikák, amelyekkel bárhogy is próbálkozunk, egyszerűen nem állnak jól. Pedig a megoldás kulcsa nem a kézügyességünkben, hanem az arcunk kontrasztjaiban rejlik. 
  • A TikTokon hódító kontraszt sminkelmélet megmutatja, hogyan emelhetjük ki természetes adottságainkat egy személyre szabott szűrő segítségével.  
  • Nézd meg, hogy te melyik szépségkategóriába tartozol!

Mit jelent a kontraszt sminkelmélet?  

TikTokon hódító contrast makeup theory tulajdonképpen az arc, a szem, a szemöldök és a haj árnyalatait hasonlítja össze. Leegyszerűsítve: ha szőke a hajad, világos a szemszíned és a bőröd is, akkor alacsony kontraszt van az adottságaid között. Ha pedig sötét a hajszíned, de világos a szemed és a bőröd, erőteljesebb ellentétben vannak az árnyalataid, tehát a magas kontraszt kategóriába tartozol.

A kontraszt alapvetően a fények és az árnyékok közötti különbségről szól; egy ilyen stílusú fotón például vakítóan fehérek a fények és szinte feketék az árnyékok. Míg a fotográfiában ez alapvető fogalom, Aliénor francia sminkmester a szépségiparba is behozta. A kontrasztelméletben három típus van: magas, közepes és alacsony kategória. A sminkmester megosztott egy fekete-fehér filtert is, amivel bárki kikísérletezheti, melyikbe tartozik.

A fekete-fehér fotón Bella Hadid látható, aki már a magas kontraszt tartományba esik.
Ismerkedj meg a kontraszt sminktrend elméletével.
Forrás:  Getty Image

Hogyan állapíthatod meg, hogy melyik kategóriába tartozol?  

Válassz egy jól megvilágított képet magadról, és tegyél rá egy egyszerű fekete-fehér filtert. Most, hogy minden adottságod fekete, fehér és szürke árnyalatban látszik, figyeld meg, mekkora különbség van a hajad, a szemed és az arcbőröd tónusa között. Ha ennél profibb ellenőrzésre vágysz, használd a sminkmester saját filterét is! Ehhez csak nyisd meg a TikTok alkalmazás kameráját, keresd meg a filtert (a videót a cikk végén találod), és próbáld ki magadon élőben. 

 Összegyűjtöttük a három kategória jellegzetességit és mindegyikre találsz beautytippeket is!

Alacsony kontrasztú, természetes smink  

Ha ebbe a kategóriába tartozol, a hajad, a szemed és a bőröd színértéke között minimális az eltérés. Aliénor magyarázata szerint ilyenkor minden ugyanabban a szürkés skálán mozog, így az összhatás lágy, éteri és finom. Tökéletes példa erre Hailey Bieber vagy Sofia Richie, és ehhez a típushoz leginkább a no-makeup makeup stílus illik. Ez persze nem jelenti azt, hogy le kell mondanod az erősebb sminkről, csupán azt, hogy rajtad más hatást kelt majd, mint a sötétebb típusokon. Röviden: a visszafogottabb színek természetesebben simulnak az alacsony kontrasztú arcokhoz. 

Magas kontrasztú smink  

A magas kontrasztú arc esetében a vonások eltérő karakterrel bírnak – gondoljunk csak a porcelánfehér bőrre és a mélyfekete hajra. Ez az éles különbség azonnal a tekintetre irányítja a figyelmet, de néha kissé szigorúnak tűnhet. Ezt a kontrasztot a megfelelő sminkkel lágyíthatjuk: a sminkmester a füstös szemeket, a sötétvörös rúzst és az olasz femme fatale stílust ajánlja, hiszen itt érdemes visszacsempészni az intenzitást az arcra. Természetesen ezt finomabb módon is megtehetjük, például egy közepesen erős árnyalatú rúzzsal vagy egy selymesebb füstös szemmel. Ebbe a kategóriába tartozik többek között Zoe Kravitz, Megan Fox és Odessa A'zion is. 

Közepes kontrasztú smink  

Közepes kontrasztról akkor beszélünk, ha látható, de nem drasztikus a különbség az arc és a haj sötétsége között. Aliénor szerint ilyenkor néha egy kis extra karaktert kell adni a sminknek, hogy az összhatás természetesebb legyen. A kontraszt kiegyensúlyozásának biztos módszere egy jól megválasztott, megfelelő mélységű rúzs, a szakértő főleg a rózsaszínes és mályvás tónusokat emeli ki, amelyek nem feltétlenül harsányak, de van bennük izgalom. Aliénor saját magát is ebbe a kategóriába sorolja, megjegyezve, hogy a nude rúzsoktól néha szellemszerűvé válik az arca, ezért a színesebb ajkak mellé hasonló árnyalatú pirosítót javasol. A sminkmester tippként Zendayát említi, aki gyakran választ ragyogó alapozást és mályvás-rózsaszín ajkakat. Ha valakinek különösen sötét a szeme, érdemes a szemhéjon is mélyebb színeket használni, hogy csökkenjen a szem és a bőr közötti távolság – egy visszafogott füstös smink ilyenkor telitalálat. 

Nézd meg a TikTok új kedvenc sminktrendjét, az egyik legfelkapottabb videón keresztül!

@mimiermakeup doing your makeup based on your contrast level ib @Alieenor 🧡 #browneyes #makeuphacks ♬ original sound - Mirta Miler

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