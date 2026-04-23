Mikor fog kihalni az emberiség? A Nobel-díjas tudós számítása mindenkit lesokkolt

A világ egyik legismertebb tudósa aggasztó jóslattal állt elő egy angol lapnak. David Gross, Nobel-díjas fizikus megfigyelései szerint, ha a világ a mostani metódus szerint halad, akkor aligha éli meg az emberiség a következő évszázadot. A Live Science-nek adott nyilatkozata egy utolsó segélykiáltásnak is felfogható, mielőtt kihalna az emberiség.

A Nobel-díjas fizikus, David Gross megmondta, mikor fog kihalni az emberiség.

Az emberiség végnapjai: David Gross, Nobel-díjas fizikus sokkoló dolgot állít az emberiség végéről.

Ha minden így megy a világban, alig három évtizede maradt az emberiségnek.

Nobel-díjas fizikus sokkoló számítása: mikor fog kihalni az emberiség?

David Gross 2004-ben vehette át megosztottan a fizikai Nobel-díjat Frank Wilczekkel és Hugh David Politzerrel megosztva egy húrelméleti kutatásért. Az elméleti fizikus nemrégiben a Live Science-nak nyilatkozott, ahol vészjósló dolgot mondott az emberiségről: állítása szerint már nincs időnk olyan egységes stratégia kidolgozására, ami megmenthetné az emberiséget a kihalástól.

Számításai alapján – melyek ahhoz hasonlók, amit radioaktív anyagok felezési idejének megfejtéséhez használnak – a várható élettartam a legpesszimistább becslés szerint nem több, mint 35 év.

Az elméleti fizikus jóslata szerint tehát egyre kisebb esély van rá, hogy az emberiség túlélje a 2060-as évet.

Ha valami csoda folytán mégis változtatna az emberiség, a húrelméleti szakértő szerint az sem szavatolná az emberi civilizáció fennmaradását. Ugyanis a mesterséges intelligencia térnyerése, a túlzott automatizáció további veszélyforrás. Mivel az MI túl gyorsan cselekszik, ellenben gyakran „hallucinál”, azaz generál téves információkat, különösen veszélyessé teszi egyre növekvő szerepét.

A fizikus szerint azonban még mindig van parányi esély a túlélésre: széles körű társadalmi tudatosság segíthet elkerülni a fenyegetést.

David Gross jóslata az emberi civilizáció végéről: Az elméleti fizikus számításai szerint ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, 2060-ig kihalhat az emberiség, a helyzeten pedig tovább ront a mesterséges intelligencia térnyerése. Nemzetközi kommunikációval és a tudomány segítségével talán még elkerülhető a vég.

