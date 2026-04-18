Nem csak munka, hanem hivatás – így indulhatsz el búcsúztatóként

Amikor új irányt keresel az életedben

Van egy szakma, amiről keveset beszélünk, mégis egyre nagyobb figyelmet kap: ez a polgári búcsúztatói hivatás. Egy olyan út, ahol a figyelem, az empátia és a szakmai jelenlét válik a legfontosabb eszközzé.

Egy hivatás, ahol valóban jelen vagy

Ez nem egy hagyományos munka. Sokkal inkább egy életforma. A búcsúztató az, aki ott van mások életének legnehezebb pillanataiban, és segít kimondani azokat a szavakat, amelyekre a családtagok gyakran képtelenek. Ő az, aki összefogja a szertartást, megírja és előadja az életutat, és méltó módon kíséri végig az elbúcsúzás folyamatát.

Szabadság és egyensúly a mindennapokban

Sokan azért választják ezt az utat, mert nagyobb szabadságra vágynak. Egy búcsúztató szabadúszóként dolgozik: saját maga osztja be az idejét, ő dönt arról, mikor és hogyan vállal munkát. Ez a fajta rugalmasság lehetőséget ad arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyba kerüljön.

Mi kell ahhoz, hogy búcsúztató legyél?

Ugyanakkor ez a hivatás komoly felkészültséget igényel. Nem elég jól beszélni – érteni kell az emberekhez, a gyász folyamatához, a szertartások felépítéséhez, a kegyeleti protokollhoz és a kapcsolódó jogi háttérhez is. Éppen ezért sokan keresnek olyan képzést, amely nemcsak elméleti tudást ad, hanem valódi, gyakorlati felkészítést is.

Egy mentor program, ami valódi alapot ad

A búcsúztatói mentor program pontosan ezt a célt szolgálja: egy olyan személyre szabott tanulási folyamatot, amely során a résztvevők lépésről lépésre sajátíthatják el a szakma minden részletét. A képzés során szó esik a kommunikációról, a beszédírásról, a különböző temetési formákról, a jogi alapokról és arról is, hogyan lehet ebből a hivatásból vállalkozást építeni.

Ki áll a program mögött?

A program mögött Zombor Zsuzsanna áll, aki több mint húsz éve dolgozik a temetkezési szakmában, és az elsők között kezdett el polgári búcsúztatóként egyedi búcsúztatókat és vízi temetési szertartásokat szervezni Magyarországon. A mentorálás során nemcsak tudást ad át, hanem végigkíséri a résztvevőket azon az úton, amely a bizonytalanságtól a magabiztos szakmai jelenlétig vezet.