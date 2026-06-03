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szálloda

Megerősített ágyakkal és szélesebb székekkel várja túlsúlyos vendégeit a plus-size hotel

Shutterstock - Lee Charlie
szálloda hotel plus size túlsúly
A Karib-tenger térségében van egy szálloda, ahol nagyon komolyan veszik, hogy minden vendég kényelemben tölthesse a nyaralást, mérettől függetlenül. Az Antigua szigetén található plus-size hotel kifejezetten a nagyobb testalkatú utazók igényeire szabta mind a szolgáltatásait, mint a felszereltségét.
 
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A túlsúly nem csupán esztétikai és egészségügyi kérdés. Bizony azok, akik 100 kiló felett élnek, a nyaralás során is gyakran ütköznek problémákba. Egy szálloda azonban ezt pár éve megelégelte, és forradalmasítva a turizmust újrapozícionálta magát. Ez a plus-size hotel, ahol nem kell attól aggódni, hogy az ágy összetörik, vagy kényelmetlen lesz a szék az ebédlőben.

plus size hotel
A plus-size hotelben nem kell a napozóágyak miatt aggódni.
Forrás: YouTube

Nem luxus, hanem alapjog: így változtatja meg a plus-size hotel az utazás élményét

  • Az antiguai hotel megerősített ágyakkal, széles napozóágyakkal és tágas zuhanyzókkal várja a plus-size vendégeket.
  • A fejlesztések célja, hogy a túlsúlyos vendégek ne aggodalmak közt, hanem valódi kikapcsolódásban töltsék nyaralásukat.
  • A szálloda a plus-size szolgáltatásaival bekerült a Discovery Plus The Big Body Hotel sorozatába is.

Aki túlsúlyos, pontosan tudja, milyen érzés egy utazás előtt végigzongorázni a kérdések listáját: kibírja-e az ágy, elfér-e a kartámasztól a széken, elég nagy lesz-e a zuhanyzó? Ez nem kényeskedés, ez valódi szorongás, ami sok esetben még azelőtt elveszi az utazás örömét, hogy egyáltalán elkezdődne a bepakolás. Pontosan erre az érzésre kínál választ az Antigua szigetén található Catamaran Hotel, amely tudatosan alakította ki kínálatát a plus-size utazókra szabva.

Mit nyújt pontosan, és miben más, mint egy átlagos hotel?

A magát plus-size hotelként hirdető szálláshely nem csupán egy-két apró gesztussal igyekszik befogadóbbnak tűnni. Itt rendszerszintű fejlesztésekről van szó. A tengerparti és az emeleti szobákban megerősített ágyrács gondoskodik a biztonságos alvásról – tömör favázzal és tartószerkezetekkel, amelyek valóban bírják a terhelést. A strandon és a medence körül kizárólag tömörfa napozóágyak találhatók, amelyek kifejezetten a túlsúlyos vendégek számára lettek tervezve – nem kell attól rettegni, hogy a műanyag változat bármikor összeroppanhat. A fürdőszobákban lekerekített zuhanyrúd teremt több mozgásteret, a mosdókat megerősítették, és kapaszkodók segítik a használatukat. Az étteremben pedig nagyméretű, masszív tömörfa székek várják a vendégeket.

Miért számít mindez annyira?

A 100 kiló feletti emberek számára egy ilyen hotel nem csupán kényelmet, de szabadságot is jelent. Azt a ritka érzést, hogy nem kell előre kivédeni minden potenciálisan kínos helyzetet, nem kell magyarázkodni, és nem kell a mérete miatt bárkinek is szembesülnie azzal, hogy valahová nem fér be.

@kirstyleannetravels Ad ✨ The Catamaran Hotel is a great budget-friendly hotel in Antigua and I LOVE that they advertise themselves as plus size friendly! Although not everything was perfect - for example, the towels would only fit up to a size 24 at most and overall the bathroom was on the smaller side - this hotel has gone above and beyond to make sure their plus size guests feel comfortable. This is exactly how it should be 👏👏❤️❤️ #plussizefriendly #plussizetraveltoo #plussizetraveltok #plussizetravelreview #travellingwhileplussize #travellingwhilefat #fatandhappy #HelloAntiguaBarbuda #LoveAntiguaBarbuda #traveltiktok #plussize #plussizehotel #bigbodyhotel #plussizeapproved ♬ Good Vibes (Instrumental) - Ellen Once Again

Kirsty Leanne brit utazási blogger, aki plus-size tippjeiről ismert, megosztotta tapasztalatait a szállodáról. Elmondta, hogy általában rengeteg energiát emészt fel előre felmérni, mire számíthat egy-egy szállásnál. Ez a hotel azonban ezt a terhet teljes mértékben levette a válláról. „Nagyrészt stresszmentes volt az utazás, a méretem egyáltalán nem volt probléma" – idézte a Mirror.

A szálloda szerepelt a Discovery Plus The Big Body Hotel tévésorozatában is, amely a pozitív testkép fontosságát mutatta be. Saját bevallásuk szerint is van még hova fejlődni – például a fürdőszobák összmérete és a törölközők méretezése nem minden vendégnek ideális –, de a másfajta szemlélet egyértelműen azt üzeni, hogy itt mindenki számít.

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