Megerősített ágyakkal és szélesebb székekkel várja túlsúlyos vendégeit a plus-size hotel

A túlsúly nem csupán esztétikai és egészségügyi kérdés. Bizony azok, akik 100 kiló felett élnek, a nyaralás során is gyakran ütköznek problémákba. Egy szálloda azonban ezt pár éve megelégelte, és forradalmasítva a turizmust újrapozícionálta magát. Ez a plus-size hotel, ahol nem kell attól aggódni, hogy az ágy összetörik, vagy kényelmetlen lesz a szék az ebédlőben.
Nem luxus, hanem alapjog: így változtatja meg a plus-size hotel az utazás élményét
- Az antiguai hotel megerősített ágyakkal, széles napozóágyakkal és tágas zuhanyzókkal várja a plus-size vendégeket.
- A fejlesztések célja, hogy a túlsúlyos vendégek ne aggodalmak közt, hanem valódi kikapcsolódásban töltsék nyaralásukat.
- A szálloda a plus-size szolgáltatásaival bekerült a Discovery Plus The Big Body Hotel sorozatába is.
Aki túlsúlyos, pontosan tudja, milyen érzés egy utazás előtt végigzongorázni a kérdések listáját: kibírja-e az ágy, elfér-e a kartámasztól a széken, elég nagy lesz-e a zuhanyzó? Ez nem kényeskedés, ez valódi szorongás, ami sok esetben még azelőtt elveszi az utazás örömét, hogy egyáltalán elkezdődne a bepakolás. Pontosan erre az érzésre kínál választ az Antigua szigetén található Catamaran Hotel, amely tudatosan alakította ki kínálatát a plus-size utazókra szabva.
Mit nyújt pontosan, és miben más, mint egy átlagos hotel?
A magát plus-size hotelként hirdető szálláshely nem csupán egy-két apró gesztussal igyekszik befogadóbbnak tűnni. Itt rendszerszintű fejlesztésekről van szó. A tengerparti és az emeleti szobákban megerősített ágyrács gondoskodik a biztonságos alvásról – tömör favázzal és tartószerkezetekkel, amelyek valóban bírják a terhelést. A strandon és a medence körül kizárólag tömörfa napozóágyak találhatók, amelyek kifejezetten a túlsúlyos vendégek számára lettek tervezve – nem kell attól rettegni, hogy a műanyag változat bármikor összeroppanhat. A fürdőszobákban lekerekített zuhanyrúd teremt több mozgásteret, a mosdókat megerősítették, és kapaszkodók segítik a használatukat. Az étteremben pedig nagyméretű, masszív tömörfa székek várják a vendégeket.
Miért számít mindez annyira?
A 100 kiló feletti emberek számára egy ilyen hotel nem csupán kényelmet, de szabadságot is jelent. Azt a ritka érzést, hogy nem kell előre kivédeni minden potenciálisan kínos helyzetet, nem kell magyarázkodni, és nem kell a mérete miatt bárkinek is szembesülnie azzal, hogy valahová nem fér be.
Kirsty Leanne brit utazási blogger, aki plus-size tippjeiről ismert, megosztotta tapasztalatait a szállodáról. Elmondta, hogy általában rengeteg energiát emészt fel előre felmérni, mire számíthat egy-egy szállásnál. Ez a hotel azonban ezt a terhet teljes mértékben levette a válláról. „Nagyrészt stresszmentes volt az utazás, a méretem egyáltalán nem volt probléma" – idézte a Mirror.
A szálloda szerepelt a Discovery Plus The Big Body Hotel tévésorozatában is, amely a pozitív testkép fontosságát mutatta be. Saját bevallásuk szerint is van még hova fejlődni – például a fürdőszobák összmérete és a törölközők méretezése nem minden vendégnek ideális –, de a másfajta szemlélet egyértelműen azt üzeni, hogy itt mindenki számít.
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