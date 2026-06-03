Megerősített ágyakkal és szélesebb székekkel várja túlsúlyos vendégeit a plus-size hotel

A túlsúly nem csupán esztétikai és egészségügyi kérdés. Bizony azok, akik 100 kiló felett élnek, a nyaralás során is gyakran ütköznek problémákba. Egy szálloda azonban ezt pár éve megelégelte, és forradalmasítva a turizmust újrapozícionálta magát. Ez a plus-size hotel, ahol nem kell attól aggódni, hogy az ágy összetörik, vagy kényelmetlen lesz a szék az ebédlőben.

A plus-size hotelben nem kell a napozóágyak miatt aggódni.

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Nem luxus, hanem alapjog: így változtatja meg a plus-size hotel az utazás élményét Az antiguai hotel megerősített ágyakkal, széles napozóágyakkal és tágas zuhanyzókkal várja a plus-size vendégeket.

A fejlesztések célja, hogy a túlsúlyos vendégek ne aggodalmak közt, hanem valódi kikapcsolódásban töltsék nyaralásukat.

A szálloda a plus-size szolgáltatásaival bekerült a Discovery Plus The Big Body Hotel sorozatába is.

Aki túlsúlyos, pontosan tudja, milyen érzés egy utazás előtt végigzongorázni a kérdések listáját: kibírja-e az ágy, elfér-e a kartámasztól a széken, elég nagy lesz-e a zuhanyzó? Ez nem kényeskedés, ez valódi szorongás, ami sok esetben még azelőtt elveszi az utazás örömét, hogy egyáltalán elkezdődne a bepakolás. Pontosan erre az érzésre kínál választ az Antigua szigetén található Catamaran Hotel, amely tudatosan alakította ki kínálatát a plus-size utazókra szabva.

Mit nyújt pontosan, és miben más, mint egy átlagos hotel?

A magát plus-size hotelként hirdető szálláshely nem csupán egy-két apró gesztussal igyekszik befogadóbbnak tűnni. Itt rendszerszintű fejlesztésekről van szó. A tengerparti és az emeleti szobákban megerősített ágyrács gondoskodik a biztonságos alvásról – tömör favázzal és tartószerkezetekkel, amelyek valóban bírják a terhelést. A strandon és a medence körül kizárólag tömörfa napozóágyak találhatók, amelyek kifejezetten a túlsúlyos vendégek számára lettek tervezve – nem kell attól rettegni, hogy a műanyag változat bármikor összeroppanhat. A fürdőszobákban lekerekített zuhanyrúd teremt több mozgásteret, a mosdókat megerősítették, és kapaszkodók segítik a használatukat. Az étteremben pedig nagyméretű, masszív tömörfa székek várják a vendégeket.