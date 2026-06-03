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popkirály

Lelepleződött Michael Jackson különös színpadi szokása: évtizedes rejtélynek jártak a végére

WireImage - KMazur
popkirály szokás Michael Jackson rejtély énekes
Simon Benedek
2026.06.03.
Évtizedek óta találgatják a rajongók, miért jelent meg a popkirály mindig fehér ragasztószalaggal az ujjain. Most lerántották a leplet Michael Jackson titkáról!
 
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Michael Jackson színpadi megjelenése minden részletében tudatosan felépített volt, a látványos ruháktól kezdve egészen a legapróbb kiegészítőkig. A fehér szalag az ujjain is ennek a vizuális koncepciónak a része volt. Mutatjuk, miért használta a popkirály!

Michael Jackson koncert közben.
Michael Jackson koncert közben mindig fehér kötéseket, ragasztószalagot viselt az ujján. Most kiderült, miért!
Forrás:  Getty Images
  • Michael Jackson ujjain a fehér ragasztószalag tudatos színpadi eszköz volt, nem divathóbort.
  • Jackson nem véletlen kezdte el használni ezt minden koncertjén.
  • Idővel ez a részlet is a popkirály egyik jellegzetes védjegyévé vált. 
  • De vajon milyen célt szolgált? Eláruljuk!

Miért viselt Michael Jackson fehér ragasztószalagot az ujjain?

Michael Jackson titkai mindig is megmozgatták az emberek fantáziáját. A popkirályról szóló rejtélyek állandóan a figyelem középpontjába kerülnek. A rajongók egy különös, de állandó apróságot fedeztek fel Michael Jackson koncertjein: a fehér ragasztószalagot az ujjain. A „Pop királyának” ikonikus színpadi megjelenésében ez a részlet szinte mindig jelen volt – de sokáig rejtély maradt, miért. Nemrég kiderült az oka! A kérdésre végül korábbi dokumentumfilm, a Michael Jackson’s This Is It ad választ, amely betekintést nyújtott az énekes színpadi koncepcióiba – írja a LadBible

Tudatos színpadi trükk

Michael Jackson legendás táncmozdulatai központi szerepet töltöttek be az énekes koncertjein. A fehér ragasztószalag pedig nem valamiféle divathóbort volt, hanem egy tudatos vizuális eszköz. A cél az volt, hogy a közönség – különösen a hátsó sorokban ülők – is jól lássák a kézmozdulatait a színpadi fényekben. A fehér szín ugyanis erősebben kiemelkedik a fények alatt, így a mozdulatok sokkal látványosabbá váltak.

Ez hasonló elven működik, mint például a teniszlabdák élénk sárga színe, amelyet azért választottak, hogy a nézők a televízióban is jobban követhessék a játékot. A fehér szalag tehát segített abban, hogy Jackson kézmozdulatai minden néző számára jól követhetőek legyenek, függetlenül attól, hol ültek a koncerten. Nemcsak élőben, hanem a kamerafelvételeken is fontos szerepe volt: a kontrasztos szín miatt a kézmozdulatok jobban érvényesültek a ezeken is. A közösségi médiában sokan reagáltak a magyarázatra. Többen kiemelték, hogy ez nem csupán praktikum volt, hanem a színpadi jelenlét része is lett.

„Főleg stílus és színpadi jelenlét miatt volt. Michael Jackson maga mondta, hogy segítette a kézmozdulatok kiemelését a fények alatt.” – írta egy kommentelő az egyik közösségi oldalon. 

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