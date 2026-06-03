Áradások, aszály, és brutális hőség: az egész világot felforgathatja a felénk tartó szuper El Niño

A szakértők szerint 2026 végére egy rendkívül erős, úgynevezett „szuper El Niño” alakulhat ki, amely világszerte szélsőséges időjárást okozhat. A Meteorológiai Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy a jelenség tovább növelheti a globális hőmérsékletet, miközben egyes térségekben pusztító aszályt, máshol áradásokat idézhet elő.

Világszerte szélsőséges időjárást hozhat a meteorológusok által figyelt szuper El Niño.

Forrás: Moment RF

A szuper El Niño rekordmeleget hozhat

Az El Niño akkor alakul ki, amikor a Csendes-óceán egyenlítői térségében a felszíni vizek a szokásosnál jóval melegebbé válnak. Ennek oka, hogy a passzátszelek legyengülnek vagy megfordulnak, ami felborítja a megszokott légköri és óceáni folyamatokat. Bár az 1950-es évek óta csak néhány igazán erős El Niño fordult elő, a meteorológusok szerint a mostani jelenség 2026 során tovább erősödhet.

A „Godzilla El Niño” elnevezést a média használta a 2015–2016-os rekorderejű eseményre, amely az egyik legerősebb volt a feljegyzések történetében. Akkor súlyos aszályok, árvizek, terméskiesések és erdőtüzek pusztítottak több országban, jelentős gazdasági károkat okozva.

A szakemberek attól tartanak, hogy egy hasonló esemény ismét veszélybe sodorhatja a globális élelmiszer-ellátást. Dél-Afrika például a legutóbbi erős El Niño idején évtizedek egyik legsúlyosabb aszályát szenvedte el, a kukoricatermés visszaesése pedig komoly áremelkedést okozott. A jelenség a migrációs hullámokat is felerősítheti: Közép-Amerika több országában az aszály miatt családok ezrei veszíthetik el megélhetésüket, míg Kelet-Afrika egyes részein az átlagosnál több csapadék és az áradások okozhatnak tömeges kitelepüléseket.

A jelenség az élelmiszerárakra és a mezőgazdaságra is komoly hatással lehet

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az élelmiszer- és vízhiány növelheti a társadalmi feszültségeket, különösen azokban a régiókban, ahol már most is konfliktusok nehezítik a mindennapokat. A brit meteorológiai szolgálat szerint az Egyesült Királyságot várhatóan csak közvetetten érinti a jelenség, de növelheti a csapadékosabb, változékonyabb időjárás esélyét az őszi és téli hónapokban.

A meteorológusok egyelőre folyamatosan figyelik a folyamatokat, de abban egyetértenek: ha valóban kialakul egy újabb „Godzilla” El Niño, annak hatásait a világ szinte minden pontján érezni lehet majd.

Mi várható Magyarországon?

Magyarországon az El Niño hatásai várhatóan nem közvetlenül jelentkeznek, de a szakértők szerint hozzájárulhat a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válásához Európában. Ez több hőhullámot, hosszabb száraz időszakokat, ugyanakkor intenzívebb zivatarokat és villámárvizeket is eredményezhet. A pontos következményeket egyelőre nem lehet megjósolni, de a meteorológusok szerint Európa időjárására is hatással lehet a 2026 végére várható erős El Niño.