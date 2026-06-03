Teljesen eltűnhet a jégtakaró – Aggasztó folyamatokat fedeztek fel az Antarktiszon

A Thwaites-gleccser Antarktika egyik legnagyobb jégfolyam-rendszere, melynek mérete alig kisebb, mint az Egyesült Királyság teljes területe. Egy kutatócsoport mérése szerint az utóbbi években riasztó mértékű olvadásnak indult az Antarktisz jege, ha pedig áttör, katasztrofális mértékű tengerszint-emelkedést okozhat világszerte. A más néven Világvége-gleccser már idén elveszítheti első védvonalát.

Komoly veszélyben van az Antarktisz jege, olvad az egyik legnagyobb gleccser.

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A Thwaites-gleccser olvadása Eddig a gleccser selfjege lassította a nagy mennyiségű jég tengerbe jutását.

A Thwaites-gleccser védőfala egyre riasztóbb mértékű olvadásnak indult.

Ha teljesen eltűnik, az Antarktisz jege katasztrofális mértékű tengerszint-emelkedést okoz.

A katasztrófa a mi életünkben is bekövetkezhet.

Veszélyben az Antarktisz jege, olvadnak a gleccserek

A globális felmelegedés okán egyre vészesebb tempóban olvadnak a gleccserek, amiben Antarktisz egyik legnagyobb gleccsere különösen veszélyeztetett. Ugyanis a Thwaites-gleccser – más néve Vilávége-gleccser – selfjege az áttöréssel fenyeget, ami világméretű katasztrófát indíthat el.

A mintegy 1500 négyzetkilométert lefedő, 350 km vastag jégpáncélon nemrégiben végzett fúrások bebizonyították, hogy a meleg tengervíz alulról gyengíti a védőgátat, ami eddig a jég tengerbe áramlását lassította. Műholdfelvételek további riasztó folyamatokról árulkodnak: új törésvonalak, repedések jelentek rajta, pont ott, ahol a selfjég és a kontinens kőzete találkozik. Ez drámai változást jelent a jégréteg szerkezetének változásában, Dr. Robert Larter, tengergeofizikus szerint az összeomlás „nagyon valószínű, hogy még idén megtörténik.”

Mi az a selfjég? Jogosan merülhetett fel a kérdés a kedves olvasóban, hogy mi az a selfjég. A szárazföldről a tengerbe nyúló jégpajzsot fedi a földrajzi fogalom, amit jellemzően gleccserek táplálnak, vastagáguk akár az 1000 métert is elérheti.

Ez történne, ha teljesen eltűnne a Thwaites-selfjég

A mérések szerint 2020 és 2026 januárja között a gleccserből származó jég áramlási sebessége mintegy megháromszorozódott, amit a selfjég még képes volt csillapítani. „A gleccser előtti selfjég utolsó darabja a szétesés határán áll” - nyilatkozta Dr. Larter majd így folytatta: „Nem tudjuk biztosan, hogy fog feltörni ez a selfjég, de biztos, hogy eltűnik.”