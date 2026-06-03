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Eddig rosszul szedted a magnéziumot: most végre kiderült az igazság

Shutterstock - elifilm
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Life.hu
2026.06.03.
Bár a legtöbb magnéziumkészítményt a nap bármely szakában be lehet venni, a szakértők mégis egy időszak mellett rakják le a voksukat és nem véletlenül. Most végre elárulták, hogy mikor kell szedni a magnéziumot.

A magnézium egy létfontosságú ásványi anyag, amely több száz biokémiai folyamatban vesz részt a szervezetben. Épp ezért nagyon fontos, hogy pótoljuk, az azonban nem mindegy, hogy milyen formában szedjük és mikor vesszük be. A különböző készítményeknek ugyanis más-más a hasznosulása. Az ugyan elmondható a magnéziumról, hogy a nap bármely szakában bevehető, van egy időpont, amikor a szakértők szerint a legjobb a szedése. Most végre kiderült, hogy melyik ez a napszak.

magnéziumot szedő nő
Ekkor kell valójában szedni a magnéziumot, hogy a lehető legjobban hasznosuljon. 
Forrás: Shutterstock

Lehet, hogy eddig rosszul szedted a magnéziumot: ez a helyes időpont a szakértők szerint

  • A magnézium támogatja az izmok működését és segíthet csökkenteni az izomgörcsök gyakoriságát.
  • Fontos az idegrendszer számára, szerepet játszik az idegsejtek közötti kommunikációban, hozzájárul a normál szívműködéshez és a szívritmus szabályozásához.
  • Részt vesz az energiatermelésben, ezért hiánya fáradtságot és gyengeséget okozhat.
  • Támogatja a csontok egészségét, a kalciummal és a D-vitaminnal együttműködve, de segíthet az alvás és a stressz kezelésében is egyes embereknél.

Sokan rutinból egy pohár vízzel indítják a napot, amivel be is veszik a szükséges vitaminokat. Azt azonban a legtöbben elfelejtik, hogy nem minden vitamint jó ugyanakkor bevenni. De akkor mikor kell bevenni a magnéziumot?

A magnézium bevételére például kifejezetten az esti napszakot ajánlják a szakértők.

Ennek több oka is van. A magnézium szerepet játszik az idegrendszer működésében, az izmok ellazulásában és az alvás szabályozásában is. Emiatt sokan úgy tapasztalják, hogy lefekvés előtt alkalmazva kedvezőbb hatást fejthet ki. A magnézium ugyanis közvetve részt vesz azokban a folyamatokban, amelyek az alvás-ébrenlét ciklust szabályozzák, így sokan arról számolnak be, hogy jobban alszanak, ha este veszik be a magnéziumot. Ráadásul mivel a magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez, megfelelő bevitele csökkentheti az éjszakai lábgörcsöket is a vádliban. 

Bár sokan tapasztalják az előnyeit a magnézium esti bevételének, természetesen ez nem kőbevésett szabály. A magnézium szedésénél ugyanis sokkal fontosabb a rendszeresség és a következetesség, mintsem a napszak. 

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