Eddig rosszul szedted a magnéziumot: most végre kiderült az igazság

A magnézium egy létfontosságú ásványi anyag, amely több száz biokémiai folyamatban vesz részt a szervezetben. Épp ezért nagyon fontos, hogy pótoljuk, az azonban nem mindegy, hogy milyen formában szedjük és mikor vesszük be. A különböző készítményeknek ugyanis más-más a hasznosulása. Az ugyan elmondható a magnéziumról, hogy a nap bármely szakában bevehető, van egy időpont, amikor a szakértők szerint a legjobb a szedése. Most végre kiderült, hogy melyik ez a napszak.

Ekkor kell valójában szedni a magnéziumot, hogy a lehető legjobban hasznosuljon.

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Lehet, hogy eddig rosszul szedted a magnéziumot: ez a helyes időpont a szakértők szerint

A magnézium támogatja az izmok működését és segíthet csökkenteni az izomgörcsök gyakoriságát.

Fontos az idegrendszer számára, szerepet játszik az idegsejtek közötti kommunikációban, hozzájárul a normál szívműködéshez és a szívritmus szabályozásához.

Részt vesz az energiatermelésben, ezért hiánya fáradtságot és gyengeséget okozhat.

Támogatja a csontok egészségét, a kalciummal és a D-vitaminnal együttműködve, de segíthet az alvás és a stressz kezelésében is egyes embereknél.

Sokan rutinból egy pohár vízzel indítják a napot, amivel be is veszik a szükséges vitaminokat. Azt azonban a legtöbben elfelejtik, hogy nem minden vitamint jó ugyanakkor bevenni. De akkor mikor kell bevenni a magnéziumot?

A magnézium bevételére például kifejezetten az esti napszakot ajánlják a szakértők.

Ennek több oka is van. A magnézium szerepet játszik az idegrendszer működésében, az izmok ellazulásában és az alvás szabályozásában is. Emiatt sokan úgy tapasztalják, hogy lefekvés előtt alkalmazva kedvezőbb hatást fejthet ki. A magnézium ugyanis közvetve részt vesz azokban a folyamatokban, amelyek az alvás-ébrenlét ciklust szabályozzák, így sokan arról számolnak be, hogy jobban alszanak, ha este veszik be a magnéziumot. Ráadásul mivel a magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez, megfelelő bevitele csökkentheti az éjszakai lábgörcsöket is a vádliban.

Bár sokan tapasztalják az előnyeit a magnézium esti bevételének, természetesen ez nem kőbevésett szabály. A magnézium szedésénél ugyanis sokkal fontosabb a rendszeresség és a következetesség, mintsem a napszak.

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