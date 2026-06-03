A Guldenburgok öröksége szépséges Carinája volt: Sydne Rome mára felismerhetetlen plasztikái után

A hetvenes és nyolcvanas években Sydne Rome a világ egyik legszebb nőjeként vált ismertté. Az amerikai színésznő és modell lenyűgöző szépségével milliókat hódított meg, ám az évek során végzett plasztikai beavatkozások után sokan már alig ismernek rá.

Sydne Rome fiatalon.

Forrás: Getty Images

Sydne Rome a hetvenes és nyolcvanas évek egyik legnagyobb szépségideálja volt.

A színésznő külseje az évek során jelentősen megváltozott, ezért sokan már alig ismernek rá.

Egy 2009-es autóbalesetben súlyos arcsérüléseket szenvedett, és arcának egyik oldala lebénult.

Hosszú rehabilitáció után javult az állapota, de külseje örökre megváltozott.

Sydne Rome felismerhetetlen lett a plasztikai beavatkozások miatt

Sydne Rome-ot a magyarok többsége A Guldenburgok öröksége című sorozatból ismerheti, ő játszotta Carinát. Az amerikai-olasz filmszínésznő olyan meseszép volt, hogy színészi játéka csaknem lényegtelen volt a külvilág számára. Az egykori szexszimbólum azonban mára csak árnyéka önmagának, ami nem feltétlenül annak köszönhető, hogy már 70 felett jár, hanem a plasztikai sebészeti beavatkozásoknak. Sydne Rome élete azután változott meg gyökeresen, hogy 2009-ben autóbalesete volt.

Sydne Rome balesete

A Guldenburgok örökségének sztárja a súlyos autóbalesete után kezdett mértéktelen plasztikába. Élete 2009-ben vett drámai fordulatot, amikor fékhiba miatt letért az útról, és autójával egy fának ütközött. A baleset során a légzsák az arcába robbant, súlyos sérüléseket okozva, amelyek következtében az arcának egyik oldala lebénult. Hosszú fizioterápiás kezelések segítségével sikerült javítania az állapotán, de elmondása szerint is ma már alig ismer rá önmagára a régi fényképeken. Így fest ma a most 75 éves színésznő:

Sydne Rome 75 évesen

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

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