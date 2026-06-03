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Régen és ma

A Guldenburgok öröksége szépséges Carinája volt: Sydne Rome mára felismerhetetlen plasztikái után

Sygma - jean-Louis Atlan
Régen és ma A Guldenburgok öröksége plasztika
Simon Benedek
2026.06.03.
A 20. század egyik legcsinosabb színésznője volt A Guldenburgok öröksége sztárja. Sydne Rome a plasztikai műtétjei után teljesen felismerhetetlen lett!
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A hetvenes és nyolcvanas években Sydne Rome a világ egyik legszebb nőjeként vált ismertté. Az amerikai színésznő és modell lenyűgöző szépségével milliókat hódított meg, ám az évek során végzett plasztikai beavatkozások után sokan már alig ismernek rá.

Die amerikanische Schauspielerin Sydne Rome, Deutschland 1980er Jahre. (Photo by Impress Own/United Archives via Getty Images)
Sydne Rome fiatalon.
Forrás:  Getty Images
  • Sydne Rome a hetvenes és nyolcvanas évek egyik legnagyobb szépségideálja volt.
  • A színésznő külseje az évek során jelentősen megváltozott, ezért sokan már alig ismernek rá.
  • Egy 2009-es autóbalesetben súlyos arcsérüléseket szenvedett, és arcának egyik oldala lebénult.
  • Hosszú rehabilitáció után javult az állapota, de külseje örökre megváltozott.

Sydne Rome felismerhetetlen lett a plasztikai beavatkozások miatt

Sydne Rome-ot a magyarok többsége A Guldenburgok öröksége című sorozatból ismerheti, ő játszotta Carinát. Az amerikai-olasz filmszínésznő olyan meseszép volt, hogy színészi játéka csaknem lényegtelen volt a külvilág számára. Az egykori szexszimbólum azonban mára csak árnyéka önmagának, ami nem feltétlenül annak köszönhető, hogy már 70 felett jár, hanem a plasztikai sebészeti beavatkozásoknak. Sydne Rome élete azután változott meg gyökeresen, hogy 2009-ben autóbalesete volt. 

Sydne Rome balesete

A Guldenburgok örökségének sztárja a súlyos autóbalesete után kezdett mértéktelen plasztikába. Élete 2009-ben vett drámai fordulatot, amikor fékhiba miatt letért az útról, és autójával egy fának ütközött. A baleset során a légzsák az arcába robbant, súlyos sérüléseket okozva, amelyek következtében az arcának egyik oldala lebénult. Hosszú fizioterápiás kezelések segítségével sikerült javítania az állapotán, de elmondása szerint is ma már alig ismer rá önmagára a régi fényképeken. Így fest ma a most 75 éves színésznő:

American actress and showgirl naturalized Italian Sydne Rome attend the Megalopolis movie Pre-Opening Red Carpet of Rome Film Festival 2024 and Alice Nella Città at Cinecittà. Rome (Italy), October 14th, 2024 (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Sydne Rome 75 évesen
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

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