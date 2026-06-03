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Kylie Jenner átlátszó miniszoknyában és falatnyi bikiniben mutatta meg bomba alakját - FOTÓ

villantás bikinis fotó Kylie Jenner
Life
2026.06.03.
Forr a levegő a Karib-tengeren! A milliárdos Kylie Jenner egy pikáns, rózsaszín szettben mutatta meg, miért ő a közösségi média abszolút királynője.
 
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Kylie Jenner elhozta a dögös pink életérzést a Turks- és Caicos-szigetek türkizkék vizéhez. A milliárdos szépségmogul jelenleg a Kylie Cosmetics márkája miatt vesz részt egy exkluzív csajos utazáson. A tengerpart közelében élvezte a naplementét egy olyan babarózsaszín bikiniben és fodros, áttetsző szoknyában, ami tényleg alig takart valamit. 

Kylie jenner bikini
Kylie Jenner bikiniben: ismét felforrósította a hangulatot.
Forrás:  Northfoto 

Kylie Jenner az örök trendteremtő 

A 28 éves Kylie Jenner egy 13 fotóból álló Instagram-galériában mutatta be a háromszöges bikini felsőjét, a tanga alsót és az átlátszó szarongot. A szettjét fehér, magassarkú tangapapuccsal, egy horgolt táskával és vaskos ezüst fülbevalókkal egészítette ki, miközben fülledt pózokat villantott a parton, és a lélegzetelállító, óceánra néző villája teraszán. Kylie Jenner hosszú, sötét fürtjeit hanyag hullámokba formázta, és a védjegyévé vált sminket választotta: ragyogó bőr, lágy barna szemek, dús szempillák és egy hamvas rózsaszín ajak. 

A fotó- és videóáradatban helyet kapott egy közeli felvétel a táskája tartalmáról is, amelyben – nem meglepő módon – kizárólag pink árnyalatú Kylie Cosmetics termékek lapultak. Még a csajok vacsoraasztala is tökéletesen illeszkedett a tematikához: babarózsaszín koktélok, szalvéták, virágok, gyertyák és horgolt Kylie Cosmetics neszesszerek díszítették a helyszínt. 

A The Kardashians sztárja a jelek szerint legalább hat barátnőjével, valamint legalább az egyik gyermekével, a kislányával, Stormival vágott neki a luxusútnak. A 8 éves kislány magabiztosan ragadott mikrofont, hogy elárulja a Kylie Cosmetics Instagram-követőinek, melyik a kedvenc terméke (a pillecukor illatú ajakápoló). Mindeközben egy 100 ezer forintos, aranyszínű Cult Gaia ruhában tündökölt. Miközben Kylie Jenner körbevezette a rajongóit a luxusszálláson, a barna szépség elárulta, hogy mindenki kapott márkajelzéssel ellátott melegítőket, bikiniket, strandtáskákat, vizespalackokat, kalapokat, sőt, még hímzett párnahuzatokkat is.

@kyliejenner @Kylie Cosmetics ♬ SHE DID IT AGAIN (feat. Zara Larsson) - Tyla

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