Gyümölcsárusból lett Károly király szeretője: ő volt Nell Gwynn, akit még a nép is imádott

Ritka az, amikor egy király szeretőjét nemcsak az uralkodó, de a nép is megkedveli. Még ritkább, amikor valakiről még a koronás fő halála után is gondoskodnak. Nell Gwyn, II. Károly szeretője esetén pedig pontosan így történt. Mégis, hogyan jut el egy narancsárus lány oda, hogy még évszázadokkal halála után is beszéljenek róla? Ennek jártunk utána!

Nell Gwyn és II. Károly találkozása.

Nell Gwyn, a királyi szerető 1650-ben született, szegénységben nőtt fel.

Nelly Gwyn egy ideig narancsárus volt, később kurtizán, majd színésznő lett.

II. Károly angol király a szeretőjévé fogadta, a nő két fiút szült neki.

37 évesen hunyt el, a király a halála után is gondoskodott róla.

A narancsárus lány felemelkedése

Igen keveset tudni az 1650-ben született Nell Gwyn korai életéről, annyi bizonyos, hogy szegénységben nőtt fel. Édesanyja bordélyházat vezetett, ahol már egészen fiatal korától italt szolgált fel, idősebb korában pedig jószerivel ő maga is örömlánynak állt. A történelem azonban segítségére sietett, ugyanis megbukott az Angol Köztársaság, annak minden puritánságával és botor szabályával együtt. A Stuart-ház restaurációja új korszkot jelentett.

Nell Gwyn II. Károly király szeretője lett.

Újra megnyíltak az addig betiltott színházak, amik új munkalehetőségeket nyújtottak. Ezt Nell Gwyn sem szalaszthatta el, így húgával együtt a Drury Lane-i King's színházban kezdett narancsot árulni a közönségnek. A szókimondó, csinos lányra felfigyelt Charles Hart színész, akivel csakhamar a hús és színpad örömeiben is osztoztak.

Nell Gwyn színésznőként alapozta meg hírnevét.

Eleinte drámai művekben próbálgatta szárnyait, ám hamar rájött, hogy a vígjátékok jelentik az útját. Előszeretettel bújt nadrágos szerepekbe, a kritikák pedig rajongtak szellemes, élénk alakításáért. Egy ideig Lord Buckhurst, William Sackville kitartottja volt, de az affér kérészéletűnek bizonyult. Aztán egy esti előadására előkelő vendég érkezett.

Nell Gwyn a király kegyeiben

Még a húszat sem töltötte be, amikor az egyik előadását a kicsapongó életű II. Károly angol király is megtekintette. A szemtanúk beszámolói szerint egész este Gwynnel flörtölt az uralkodó, az előadást pedig egy közös vacsora követte. Az első randin szembesült vele a király, hogy nincs nála pénz, így a színésznő rendezte a számlát.