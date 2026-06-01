2026. jún. 1., hétfő

Egy ürömi kisfiú lett a BL-döntő sztárja: aranyéremmel mehetett haza a Puskás Arénából

Késmárki Zsombornak akkora élményben volt része a budapesti BL-döntőn, amelyről futballrajongók milliói csak álmodnak. A kilencéves fiú Aleksander Ceferin UEFA-elnök mellett sétált ki a díjátadóra, majd egy aranyérmet is kapott tőle.

Volt egy különleges szereplője is a budapesti BL-döntőnek: a 9 éves ürömi kisfiú, Késmárki Zsombor, aki Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke mellett léphetett a Puskás Aréna gyepére a finálé után. A jelenetet világszerte több mint félmilliárd néző láthatta élőben. Zsombor számára fantasztikus élmény volt ez, a ceremónia után boldogan ugrott a szülei nyakába, Ceferintől pedig egy győztes aranyérmet is kapott, amelyet azóta alig akar levenni.

Késmárki Zsombor büszkén mutatja az aranyérmét, amit a BL-döntőn kapott
– Olyan érzelmi hatások érték, hogy elmondani is nehéz. Azóta mindenhová magával viszi az érmet, még aludni is abban szeretne. Reggel az volt az első dolga, hogy megnézze, biztosan ott van-e mellette – mesélte a Blikknek az édesapja, Késmárki Zsolt, akit sokan a Hooligans egykori basszusgitárosaként ismerhetnek.

Így lett Zsombi a BL-döntő sztárja

A lehetőséget az Amigos a gyerekekért alapítványon keresztül kapta a család. A szervezet kórházban fekvő gyerekeket támogat játékos foglalkozásokkal, nyelvtanulással és közösségi programokkal, az UEFA Foundation for Children pedig évek óta együttműködik velük. Zsombor másfél évvel ezelőtt került kapcsolatba az alapítvánnyal, amikor vakbélgyulladás miatt sürgősen meg kellett műteni, és közel két hetet töltött kórházban. Ott találkozott az Amigos önkénteseivel, akikkel hamar összebarátkozott.

Zsombi, és az egyesület többi gyereke már BL-döntő előtti napon is találkozhatott futballsztárokkal. Együtt focizhattak Rio Ferdinanddal, a Manchester United korábbi klasszisával, akit addig csak a tévében láthattak. A finálé napján aztán jött az igazi meglepetés. A kisfiú részt vehetett az érmek átadásában, és több tízezer néző előtt sétált ki a pályára Ceferin elnök mellett. A kisfiú testközelből láthatta a BL-trófeát, az ünneplő PSG-játékosokat és a futballvilág sztárjait. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
