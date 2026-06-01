Németh Lajos megmutatta csodaszép unokáját: a 18 éves Linda Finnországban él - Videó

Németh Lajos lánya a családjával évek óta Finnországban él, a meteorológus unokái is ott nőttek fel. A család most Linda ballagására gyűlt össze, a büszke nagypapa pedig a televízió nézőinek is megmutatta gyönyörű unokáját.

Németh Lajos megmutatta Finnországban élő unokáját, Lindát

Forrás: Mediawork Archív

Németh Lajos unokája ballag: különleges ünnepi hagyományok vannak Finnországban

A fiatal lány mesélt a készülődésről, és Linda azt is elárulta, hogy nagy ünneplés lesz: a családi eseményre ötven-hatvan vendéget várnak. A ballagáshoz kapcsolódó finn hagyományok is szóba kerültek. Megmutatták például azt a fehér sapkát is, amely egy fontos kellék ilyenkor.

Német Lajos unokája, Linda

Forrás: TV2

Németh Lajos rettentő büszke az unokájára. A meteorológus többször beszélt már arról, mennyire fontos számára a család, most pedig ismét elmondta, milyen különleges érzés nagyszülőnek lenni.

„Ahhoz fogható nincsen, mint mikor az ember gyermekének gyermeke születik” – fogalmazott az időjós.

A meteorológus szerint óriási dolog, hogy külföldön élő unokáival magyarul tud beszélni, de a család életében a magyar hagyományok más módon is jelen vannak: a finnországi rokonok szeretik a magyar konyhát, és a ballagási ünnepségen is olyan torta kerül majd az asztalra, amelyet a magyar nagymama készített.

