Az ünnepelt szexszimbólum, akiben végig egy sérült kislány szíve dobogott – 100 éve született Marilyn Monroe

A legendás színésznő ma ünnepelné 100. születésnapját. Marilyn Monroe gyermekként olyan mélyről jött, amilyen magasra jutott felnőttként. Személyisége még mindig legalább annyira izgalmas és titokzatos, mint egykor volt.

Marilyn Monroe berobbant a filmiparba, és örökre nyomot hagyott.

Marilyn Monroe 1926. június 1-jén született és 1962. augusztus 4-én hunyt el.

Nemcsak szexszimbólum, hanem művelt és rendkívül intelligens nő is volt.

Nehéz gyermekkora ellenére Hollywood egyik legnagyobb ikonjává vált, kitartása példaértékű volt.

Halálának rejtélye és személyisége máig foglalkoztatja a világot.

Marilyn Monroe élete árvaházból, abúzusokkal indult

Mintha mindig új identitást próbálgatott volna, Marilyn élete során több nevet is használt. Norma Jeane Mortenson néven látta meg a napvilágot, később azonban Norma Jeane Bakerre keresztelték. Modellkarrierje kezdetén különböző művésznevekkel dolgozott, többek között Jean Normanként és Mona Monroe-ként hívta magát. Álneveket használt a hotelokban, de még orvosi kezelései során is. A Marilyn Monroe nevet végül hivatalosan 1956-ban vette fel, amikor már valódi sztárnak számított.

A kis Marilyn apa nélkül nőtt fel, édesanyja, Gladys Baker pedig súlyos skizofréniája miatt elmegyógyintézetbe került. Marilyn árvaházakban és nevelőszülők között hánykolódott, rengetegszer került kiszolgáltatott helyzetbe, és több alkalommal lett szexuális zaklatás áldozata.

Marilyn Monroe édesanyjával, Gladys Bakerrel gyerekként. Még mielőtt árvaházba nem került.

Rácáfolt a szőke nős sztereotípiára

Ő aztán nem volt az a sarokba ültethető típus. Bárkivel bármiről képes volt elbeszélgetni, rajongott a művészetekért, különösen Francisco Goya festményeiért. A spanyol művész sötétebb, nyugtalanítóbb alkotásai mélyen megérintették, mert úgy érezte, valami közös kapcsolja össze őket: ugyanazok a visszatérő álmok és belső félelmek.

Marilyn megelégelte, hogy a stúdiók beskatulyázzák és alulfizetik

Éppen ezért elhagyta Hollywoodot és New Yorkba költözött. Megalapította a saját gyártócégét, a Marilyn Monroe Productions-t.

Több mint négyszáz kötetes magánkönyvtára volt. Rendszeresen járt egyetemi esti kurzusokra, komolyan tanulmányozta a politikai helyzetet,

és mély művészeti beszélgetéseket folytatott kora vezető értelmiségieivel. Még a lekezelő újságírói kérdésekre is mindig szellemes vagy ironikus válaszokat adott.