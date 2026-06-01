Az ünnepelt szexszimbólum, akiben végig egy sérült kislány szíve dobogott – 100 éve született Marilyn Monroe

Jónás Ágnes
2026.06.01.
Vajon milyen lenne ma, 100 évesen? Szexszimbólum, Hollywood dívája, a végzet asszonya? Marilyn Monroe-ra rengeteg jelzőt aggattak már az évtizedek során, a csillogó felszín alatt azonban egy érzékeny és intelligens nő rejtőzött, aki, ha ma élne, valószínűleg a közösségi média egyik legsikeresebb influenszere lenne.

A legendás színésznő ma ünnepelné 100. születésnapját. Marilyn Monroe gyermekként olyan mélyről jött, amilyen magasra jutott felnőttként. Személyisége még mindig legalább annyira izgalmas és titokzatos, mint egykor volt. 

Marilyn Monroe portré
Marilyn Monroe berobbant a filmiparba, és örökre nyomot hagyott.
  • Marilyn Monroe 1926. június 1-jén született és 1962. augusztus 4-én hunyt el.
  • Nemcsak szexszimbólum, hanem művelt és rendkívül intelligens nő is volt.
  • Nehéz gyermekkora ellenére Hollywood egyik legnagyobb ikonjává vált, kitartása példaértékű volt.
  • Halálának rejtélye és személyisége máig foglalkoztatja a világot.

Marilyn Monroe élete árvaházból, abúzusokkal indult

Mintha mindig új identitást próbálgatott volna, Marilyn élete során több nevet is használt. Norma Jeane Mortenson néven látta meg a napvilágot, később azonban Norma Jeane Bakerre keresztelték. Modellkarrierje kezdetén különböző művésznevekkel dolgozott, többek között Jean Normanként és Mona Monroe-ként hívta magát. Álneveket használt a hotelokban, de még orvosi kezelései során is. A Marilyn Monroe nevet végül hivatalosan 1956-ban vette fel, amikor már valódi sztárnak számított.

A kis Marilyn apa nélkül nőtt fel, édesanyja, Gladys Baker pedig súlyos skizofréniája miatt elmegyógyintézetbe került. Marilyn árvaházakban és nevelőszülők között hánykolódott, rengetegszer került kiszolgáltatott helyzetbe, és több alkalommal lett szexuális zaklatás áldozata.

Marilyn Monroe édesanyjával, Gladys Bakerrel, gyerekként.
Rácáfolt a szőke nős sztereotípiára

Ő aztán nem volt az a sarokba ültethető típus. Bárkivel bármiről képes volt elbeszélgetni, rajongott a művészetekért, különösen Francisco Goya festményeiért. A spanyol művész sötétebb, nyugtalanítóbb alkotásai mélyen megérintették, mert úgy érezte, valami közös kapcsolja össze őket: ugyanazok a visszatérő álmok és belső félelmek.

Marilyn megelégelte, hogy a stúdiók beskatulyázzák és alulfizetik

Éppen ezért elhagyta Hollywoodot és New Yorkba költözött. Megalapította a saját gyártócégét, a Marilyn Monroe Productions-t. 

Több mint négyszáz kötetes magánkönyvtára volt. Rendszeresen járt egyetemi esti kurzusokra, komolyan tanulmányozta a politikai helyzetet,

és mély művészeti beszélgetéseket folytatott kora vezető értelmiségieivel. Még a lekezelő újságírói kérdésekre is mindig szellemes vagy ironikus válaszokat adott.

Két plasztikai műtétet fizettek neki

Szerencsés genetikával rendelkezett, de sokat is tett azért, hogy karban tartsa szépségét. Jógázott, bőrét hormontartalmú krémekkel világosította, a klasszikus, sovány modellalkatnak pedig direkt nem akart megfelelni.

 Ügynöke két plasztikai műtétet is finanszírozott számára: átalakították az orra hegyét, valamint állimplantátumot is kapott. 

Valahogy sosem zavarta a meztelenség, a forgatásokon sokszor teljes természetességgel sétált végig pucéran a sminkesek és jelmeztervezők között. 

A meztelenség számára teljesen természetes állapot volt.
Szerepek és szerelmek

Marilyn Monroe legfontosabb filmjei közé tartozik a Niagara, az Aszfaltdzsungel, a Szőkék előnyben, a Hogyan fogjunk milliomost?, a Hétévi vágyakozás, a Buszmegálló, A herceg és a táncosnő és a Van, aki forrón szereti. Szerelmi élete legalább annyira intenzív volt, mint filmszerepei. 

Marilyn Monroe Arthur Millerrel. 
Háromszor házasodott: fiatalon James Dougherty-hez ment hozzá, majd a híres baseball sztár, Joe DiMaggio felesége lett, ez a házassága féltékenykedés miatt ért véget. 

Harmadik férje Arthur Miller drámaíró volt, akivel intellektuálisan is remek párt alkottak. A rendszeres vetélések viszont megmételyezték kapcsolatukat. 

Élete végén gyengéd szálak fűzték a Kennedy fivérekhez, John F. Kennedy elnökhöz és Robert Kennedyhez is. 

Állatok puha mancsai közt talált menedéket a zajos világban

Sosem szűnő nyitottsággal és kíváncsisággal élt, akár egy gyermek. Az állatokért különösen rajongott: 

kedvence egy máltai terrier volt, akit Frank Sinatra ajándékozott neki, de volt egy Mitsou nevű sziámi cicája és egy Josepha nevű csivavája is.

Ők jelentették számára a legfőbb menedéket a magányos hollywoodi hétköznapokon. Na, meg a gyógyszerek és a pszichoterápia. Bivalyerős receptköteles gyógyszereket szedett szorongására és lehangoltságára. Valószínűleg ezek keverése okozta halálát. 
 

Marilyn Monroe állatszeretete egy 1960-as filmforgatáson.
Marilyn Monroe halála

Halálának körülményei még ma is rengeteg kérdést vetnek fel. Az ügyet hivatalosan öngyilkosságként zárták le, ám az évek során számos kétely merült fel. Többen úgy vélik, a teljes igazság talán sosem derült ki Marilyn Monroe tragikus haláláról. Talán túl sokat tudott? 

Egy biztos: a legendás színésznő a tudatos önmenedzsment mestere volt. Mi, modern nők is csak tanulhatunk tőle, többek között arról, hogyan vállaljuk fel saját nőiességünket, miért jó befektetés az élethosszig tartó tanulás, illetve hogy hogyan álljunk ki magunkért a farkastörvények szerint működő munka világában.

