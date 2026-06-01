Döbbenetes égi jelenség: 300 tonna TNT erejével robbant fel egy meteor

Szokatlan égi jelenség rázta meg az Egyesült Államok északkeleti részét szombat délután. Egy nagy sebességgel érkező meteor robbant fel Massachusetts és New Hampshire felett, amelyet több államban is láttak, a robbanás hangját pedig számos helyi lakos hallotta.

Meteor hasított át az égen, a robbanást kilométerekről is hallani lehetett

Földrengésnek hitték, pedig egy meteor okozta a hatalmas robajt

A tűzgömböt helyi idő szerint május 30-án, szombaton 14 óra 6 perc körül észlelték Massachusetts északkeleti, valamint New Hampshire délkeleti térségében.

A NASA adatai szerint az égitest mintegy 120 ezer kilométeres óránkénti sebességgel lépett be a Föld légkörébe.

A meteor a légkörben haladva körülbelül 64 kilométeres magasságban darabokra szakadt. A szakértők becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanóanyag erejének felelt meg, ami megmagyarázza a hangos detonációt és a földfelszínen érzékelt rezgéseket. A NASA Space Alerts közösségi oldalán arról számolt be, hogy a jelenséget nemcsak szemtanúk figyelték meg, hanem a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal GOES–19 műholdja is rögzítette. A beszámoló szerint a meteor Massachusetts északkeleti, illetve New Hampshire délkeleti része felett semmisült meg.

A műholdas adatok alapján az égitest Boston közelében, a South Shore térségében lépett be a légkörbe, majd több állam felett is látható volt, egészen Rhode Islandig.

A robbanást több államban is hallották

A Massachusettsi Közbiztonsági és Biztonsági Hivatalhoz több bejelentés is érkezett olyan lakosoktól, akik hangos robajt és a föld enyhe megremegését tapasztalták. A watertowni rendőrség szintén arról számolt be, hogy számos helyi lakos jelentette a különös hangjelenséget Massachusetts keleti részéről.

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) úgynevezett bolidaként azonosította a jelenséget. A bolida rendkívül fényes meteor, amely a légkörben robban fel. A szervezet hangsúlyozta, hogy az ilyen eseményeket nem lehet ugyanúgy mérni, mint a földrengéseket. Míg a földrengések egy adott pontból indulnak ki a földkéregben, addig a hangrobbanások egy hosszabb légköri pálya mentén keletkeznek, ezért a jelenség pontos helyének meghatározása csak közelítőleg lehetséges.

A NASA szerint a meteor természetes eredetű volt, vagyis nem állt kapcsolatban sem aktuális meteorrajjal, sem pedig műhold vagy más űreszköz visszatérésével.

Shauna Edson, a Smithsonian Nemzeti Légi- és Űrmúzeum csillagászati oktatója szerint a hangjelenséget elsősorban az okozza, hogy az égitest rendkívül nagy sebességgel halad a légkörben, és jelentős nyomáshullámokat kelt.