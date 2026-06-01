Brutális időjárással indít a június: ezeken a helyeken jégesővel, viharokkal kell számolni

Nem sok nyugalmat hoz június első napja: hétfőn többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni, a hevesebb gócokat pedig felhőszakadás, apró szemű jég és viharos széllökések is kísérhetik. Fázni nem fogunk, délután 20–26 fok várható, de a fülledt, csapadékos időjárás miatt nem sokat érzünk majd a nyári hangulatból.

Nem viccel az időjárás június első napján: jégeső várható

Forrás: Moment RF

Időjárás június első napján: jégeső érkezhet erős széllel

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok lesz felettünk a felhő, a nap csak kevés helyen, rövid időre bukkanhat elő. Egy átvonuló hidegfront miatt ismét nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok, a csapadék pedig több hullámban érkezhet. A legnagyobb veszélyt a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső jelentheti. A zivatarok idején rövid idő alatt 25–30 milliméternyi csapadék is hullhat, ahol pedig egymás után több cella is átvonul, néhány óra alatt akár 40 milliméternél is több eső összegyűlhet. Erre főként az ország északkeleti és keleti részén van nagyobb esély.

A hevesebb zivatarokat kisebb szemű jég, valamint erős, helyenként viharos szél is kísérheti. A széllökések elérhetik az 55–65 kilométer per órás sebességet. A csapadéktól függetlenül is élénk, időnként erős lehet az északnyugati, nyugati szél, különösen a Győr–Szeged vonal szélesebb sávjában.

A nap 18 fok körüli hajnali hőmérsékletekkel indul, délutánra pedig 20–26 fokig melegszik a levegő. Az Időkép szerint a térségben nagyjából 23 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. Késő estére 15–20 fok közé hűl a levegő.

Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik vissza a zivatartevékenység, majd ott is megszűnik a csapadék. A nyugodtabb idő azonban nem tart sokáig: szerdán újabb, hullámzó hidegfront érkezik Magyarország fölé.

