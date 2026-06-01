Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
előrejelzés

Brutális időjárással indít a június: ezeken a helyeken jégesővel, viharokkal kell számolni

előrejelzés időjárás jégeső
Life.hu
2026.06.01.
Zivatarokkal, felhőszakadással és helyenként jégesővel indul a meteorológiai nyár első napja. Hétfőn több hullámban érkezhet csapadék, a hevesebb viharokat pedig erős széllökések is kísérhetik.

Nem sok nyugalmat hoz június első napja: hétfőn többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni, a hevesebb gócokat pedig felhőszakadás, apró szemű jég és viharos széllökések is kísérhetik. Fázni nem fogunk, délután 20–26 fok várható, de a fülledt, csapadékos időjárás miatt nem sokat érzünk majd a nyári hangulatból.

Nem viccel az időjárás június első napján: jégeső várható
Nem viccel az időjárás június első napján: jégeső várható
Forrás: Moment RF

Időjárás június első napján: jégeső érkezhet erős széllel

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok lesz felettünk a felhő, a nap csak kevés helyen, rövid időre bukkanhat elő. Egy átvonuló hidegfront miatt ismét nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok, a csapadék pedig több hullámban érkezhet. A legnagyobb veszélyt a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső jelentheti. A zivatarok idején rövid idő alatt 25–30 milliméternyi csapadék is hullhat, ahol pedig egymás után több cella is átvonul, néhány óra alatt akár 40 milliméternél is több eső összegyűlhet. Erre főként az ország északkeleti és keleti részén van nagyobb esély.

A hevesebb zivatarokat kisebb szemű jég, valamint erős, helyenként viharos szél is kísérheti. A széllökések elérhetik az 55–65 kilométer per órás sebességet. A csapadéktól függetlenül is élénk, időnként erős lehet az északnyugati, nyugati szél, különösen a Győr–Szeged vonal szélesebb sávjában.

A nap 18 fok körüli hajnali hőmérsékletekkel indul, délutánra pedig 20–26 fokig melegszik a levegő. Az Időkép szerint a térségben nagyjából 23 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. Késő estére 15–20 fok közé hűl a levegő.

Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik vissza a zivatartevékenység, majd ott is megszűnik a csapadék. A nyugodtabb idő azonban nem tart sokáig: szerdán újabb, hullámzó hidegfront érkezik Magyarország fölé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Németh Lajos megmutatta csodaszép unokáját: a 18 éves Linda Finnországban él - Videó

Különleges családi esemény miatt utazott Finnországba Németh Lajos. A TV2 ismert meteorológusa a Mokka adásában mutatta meg unokáját, Lindát, aki ezekben a napokban ballag el a gimnáziumból.

Titokban összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner – itt vannak az első fotók

Az énekesnő és Callum Turner Londonban mondta ki a boldogító igent. Dua Lipa egy különleges kosztümruhában érkezett a meghitt ceremóniára, amelyen csak a legközelebbi családtagok és barátok voltak jelen.

50 éves lett Colin Farrell: a hollywoodi rosszfiún nem fog az idő – VIDEÓ

Kevés hollywoodi sztár járt be olyan hosszú és kanyargós utat, mint a háromszoros Golden Globe-díjas ír színész. Colin Farrell ma ünnepli 50. születésnapját, és karrierjére visszatekintve egyértelmű: a tehetség, a kitartás és a megújulás képessége végigkísérte az életét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu