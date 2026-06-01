Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
nyelvtan

Helyesírási kvíz bevállalósaknak: perfekt vagy felszólító módban?

Shutterstock - Roman Samborskyi
nyelvtan helyesírás kvíz felszólító mód
Jónás Ágnes
2026.06.01.
Szeretted a nyelvtanórákat gyerekként? Ha igen, akkor ez a 8 kérdéses helyesírási kvíz a felszólító módról nem foghat ki rajtad. Teszteld, hogy az évek múltával is emlékszel-e a tanultakra!

Játssz, idd, mártsd, hagyj! – csak néhány a rettegett szavak közül. Az igék felszólító módú alakja nem keveseket izzaszt meg, és hát érettségin is masszív pontlevonás jár azért, ha az esszében elvétjük. A felszólító módú igealakok azért trükkösek, mert a legtöbbször nem úgy írjuk őket, ahogy kimondjuk. Különösen a mássalhangzó-változás esetén érdemes résen lenni (tanít – tanítsd, mond – mondd, vigyáz – vigyázz). Benned jól rögzültek ezek az alakok? Ne ess kétségbe, ha kvízünk kitöltése után az derül ki, hogy vannak még apróbb hiányosságaid: digitális világunk számos lehetőséget kínál a gyakorlásra. 

Felszólító mód kvízhez nő kvízt tölt ki.
Megizzaszt vagy hibátlanul végigtolod? Teszteld magad a felszólító módról szóló kvízünkkel!
Forrás: Shutterstock

A felszólító mód és nehézségei

  • A felszólító módú igék helyesírása többek között azért okozhat problémát, mert máshogy mondjuk őket, mint ahogyan írni kell.
  • A legbecsapósabbak: a hisz, a hagy, az edz, a játszik szavakból képzett felszólító alakok. 
  • Nyelvi kvízünkkel tesztelheted, hányadán állsz a felszólító móddal. 

Elérhetők már appok, de a life.hu KVÍZ rovatában is rendszeresen nyílik lehetőség az önfejlesztésre. A fejlődéshez nem szükséges sok idő – már akkor is sokat tettél magadért, ha heti 5-10 percet gyakorolsz, vagy ha csak tudatosan figyeled cikkekben és regényekben a felszólító módú alakokat, és utánanézel azoknak, amelyek helyesírásában bizonytalan vagy. 

Miért fontos az élethosszig tartó tanulás e téren is? 

A nyelvtan és a helyesírás területén azért különösen fontos, mert a nyelv egy „élő”, folyton változó rendszer, mely leképezi a kort, amelyben élünk, írunk és beszélünk. Az új kommunikációs helyzetek új kihívásokkal szembesítenek bennünket, és bizony előfordulhat, hogy az idősebb korosztálynak a Z-generációtól kell majd segítséget kérnie. Például, ha szlengszavak értelmezéséről van szó. A helyesírás nem mellesleg a hitelesség, az intelligencia és az igényesség benyomását kelti munkahelyen és ügyintézés során. Ha nyitott vagy a fejlődésre, egyrészt elkerülheted a típushibákat, másrészt magabiztosabban fogod tudni kifejezni magad szóban, írásban egyaránt.

Az alábbi igék felszólító módjának helyesírása nem is olyan egyszerű. Vagy mégis? Ha sikerül eltalálnod a helyes válaszokat a kvízben, akkor kiérdemelted a life.hu piros pontját. Hajrá!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hogyan írjuk helyesen felszólító módban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik alak helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik alak helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik a helyes forma?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik mondatban használtuk helyesen a sző ige felszólító módú alakját?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 És ennél?

 

Szereted tesztelni magad? Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Melyik görög istennő lakozik benned? A válaszaid alapján kiderül, mi a valódi szupererőd

Athéné bölcsessége, Aphrodité szenvedélye vagy Artemisz vadsága lakik benned?

Földrajzi kvíz: te jobban ismered az országokat, mint egy ötödikes?

Vajon okosabb vagy, mint egy ötödikes? Derítsd ki országismereti földrajzi kvízünkkel!

Rubrika vagy rublika? 7 kérdéses nyelvtani kvíz, ami nem is olyan könnyű, mint gondolnád

Nyelvi kvízünkkel középhaladó szinten tesztelheted tudásod.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu