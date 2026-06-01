Helyesírási kvíz bevállalósaknak: perfekt vagy felszólító módban?

Játssz, idd, mártsd, hagyj! – csak néhány a rettegett szavak közül. Az igék felszólító módú alakja nem keveseket izzaszt meg, és hát érettségin is masszív pontlevonás jár azért, ha az esszében elvétjük. A felszólító módú igealakok azért trükkösek, mert a legtöbbször nem úgy írjuk őket, ahogy kimondjuk. Különösen a mássalhangzó-változás esetén érdemes résen lenni (tanít – tanítsd, mond – mondd, vigyáz – vigyázz). Benned jól rögzültek ezek az alakok? Ne ess kétségbe, ha kvízünk kitöltése után az derül ki, hogy vannak még apróbb hiányosságaid: digitális világunk számos lehetőséget kínál a gyakorlásra.

A felszólító mód és nehézségei A felszólító módú igék helyesírása többek között azért okozhat problémát, mert máshogy mondjuk őket, mint ahogyan írni kell.

A legbecsapósabbak: a hisz, a hagy, az edz, a játszik szavakból képzett felszólító alakok.

A fejlődéshez nem szükséges sok idő – már akkor is sokat tettél magadért, ha heti 5-10 percet gyakorolsz, vagy ha csak tudatosan figyeled cikkekben és regényekben a felszólító módú alakokat, és utánanézel azoknak, amelyek helyesírásában bizonytalan vagy.

Miért fontos az élethosszig tartó tanulás e téren is?

A nyelvtan és a helyesírás területén azért különösen fontos, mert a nyelv egy „élő”, folyton változó rendszer, mely leképezi a kort, amelyben élünk, írunk és beszélünk. Az új kommunikációs helyzetek új kihívásokkal szembesítenek bennünket, és bizony előfordulhat, hogy az idősebb korosztálynak a Z-generációtól kell majd segítséget kérnie. Például, ha szlengszavak értelmezéséről van szó. A helyesírás nem mellesleg a hitelesség, az intelligencia és az igényesség benyomását kelti munkahelyen és ügyintézés során. Ha nyitott vagy a fejlődésre, egyrészt elkerülheted a típushibákat, másrészt magabiztosabban fogod tudni kifejezni magad szóban, írásban egyaránt.