Sivatagi por és sáros eső vet véget az éjszakai fagyoknak: ekkor lesz a legnagyobb a koncentrációja

2026.04.13.
A Földközi-tenger feletti ciklon sivatagi port hozott.

Hazánktól délnyugatra a felhőtető hőmérséklete néhol eléri a -70 fokot, ami arra utal, hogy nagyon magas és egyben poros felhőzetről van szó: sivatagi por érkezett a Kárpát-medence fölé. 

A sivatagi por Afrikából, a Szaharából érkezik.
A sivatagi por Afrikából, a Szaharából érkezik.
  • A Szaharából érkező finom porszemcsék a magas légkörben jutottak el fölénk.
  • Vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre lehet számítani.
  • Sáros esőt hoz magával.
  • Az éjszakai fagyok megszűnnek. 

 

A sivatagi por jövő szerdán lesz a legmagasabb koncentrációjú

A sivatagi por Afrikából, a Szaharából érkezik. A légörvény felszippantja a finom szemcséjű homokot, és szállítja a magasabb földrajzi szélességek felé. 

A por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és ma estétől helyenként sáros esőre készülhetünk. 

Várhatóan jövő hét szerdán lesz felettünk a legnagyobb koncentrációban a sivatagi por, a PM2.5, vagyis a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Ezek azok a részecskék, amelyek a tüdőbe is lejuthatnak − írja a HungaroMet.  A délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt. 

Hogyan befolyásolja ez az időjárást? 

Keddtől az éjszakai fagyok várhatóan megszűnnek, a nappali felmelegedés tovább erősödik. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu