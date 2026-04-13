Sivatagi por és sáros eső vet véget az éjszakai fagyoknak: ekkor lesz a legnagyobb a koncentrációja

Hazánktól délnyugatra a felhőtető hőmérséklete néhol eléri a -70 fokot, ami arra utal, hogy nagyon magas és egyben poros felhőzetről van szó: sivatagi por érkezett a Kárpát-medence fölé.

A sivatagi por Afrikából, a Szaharából érkezik. A légörvény felszippantja a finom szemcséjű homokot, és szállítja a magasabb földrajzi szélességek felé.

A por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és ma estétől helyenként sáros esőre készülhetünk.

Várhatóan jövő hét szerdán lesz felettünk a legnagyobb koncentrációban a sivatagi por, a PM2.5, vagyis a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Ezek azok a részecskék, amelyek a tüdőbe is lejuthatnak − írja a HungaroMet. A délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt.

Hogyan befolyásolja ez az időjárást? Keddtől az éjszakai fagyok várhatóan megszűnnek, a nappali felmelegedés tovább erősödik.

