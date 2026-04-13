Ez az egyetlen kedvelt étel akár 36 perccel is lerövidítheti az életedet a kutatók szerint

Mit szólnál, ha kiderülne, hogy az egyik kedvenc ételed szó szerint ellened dolgozik? Az utóbbi években egyre több olyan tanulmány lát napvilágot, amely a feldolgozott húsokkal foglalkoznak. Mi most ezek közül azt vizsgáljuk meg közelebbről, amely kifejezetten egyre koncentrál. Ezt világszerte gyerekek, felnőttek és idősek is szívesen fogyasztják, legyen szó akár otthoni gyors vacsoráról, hétvégi grillezésről vagy épp street foodról.

Van okunk megijedni a feldolgozott húsoktól, hiszen már a WHO is megállapította, hogy negatívan hatnak az egészségünkre.

Forrás: 123rf.com

A feldolgozott húsok káros hatásai

A hosszú élet titka nem mérhető egyetlen ételben, de ahhoz, hogy az egészségünket minél hosszabb ideig megőrizhessük, bizony nem árt odafigyelni arra, hogy mi kerül a tányérunkra. Arról, hogy mi a tíz legegészségesebb étel a világon, korábban már írtunk. Most nézzük meg ennek az ellentettjét.

A feldolgozott élelmiszerek legnagyobb negatívuma, hogy a tartósítási eljárás során nagyon magassá válik a só-, zsír- és tartósítószer-tartalmuk. A WHO már több ízben is felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszeres fogyasztásuk növelheti a rák, a szívbetegségek, a stroke és a cukorbetegség kockázatát.

Melyik feldolgozott húskészítmény a legártalmasabb, ha számít az egészség?

Egy 2021-es kutatás több mint 5800 különböző ételt vizsgált, és azt próbálta meghatározni, hogy ezek mennyiben befolyásolják az egészséges élettartamot – vagyis azt az időszakot, amikor valóban jó fizikai állapotban, betegségektől mentesen élünk. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eredmény szerint egyetlen, sokak által kedvelt gyorsétel akár 36 perccel is lecsökkentheti ezt az időt. Ez az étel pedig nem más, mint a hot dog.

A hot dog bizonyítottan csökkenti az egészséges élettartamot

Forrás: 123rf.com

A kutatók természetesen nem azt állítják, hogy egyetlen hot dog elfogyasztása szó szerint lerövidíti az életünket. A tanulmányban különböző táplálkozási tényezők – mint a só, a feldolgozott húsok vagy a transzzsírok – egészségre káros hatásait veszi figyelembe. Egy átlagos hot dog esetében a feldolgozott hús önmagában is negatív hatású, de amikor hozzászámolják a többi összetevőt, például a magas nátriumtartalmat és az adalékanyagokat, realizálódik a 36 perccel megrövidített betegségektől mentes élettartam.