Fiatalabb nőként egy gazdag, idősebb férfit választott – Kendőzetlen őszinteséggel elmondta, miért

A barátai szerint szerelemről nemigen lehet szó, a családja pedig nyíltan kimondta: csak a pénz érdekli. Egy 40 feletti nő egy internetes fórumon osztotta meg a történetét, amely rengeteg vitát váltott ki arról, hogy hol húzódik a határ szerelem és lelki-anyagi biztonság között.

40 felett párkapcsolatban: ilyenkor már a józan észre is célszerű hallgatni, nem csak a szívre.

Párkapcsolat és biztonság 40 felett

A nő szerint húszévesen még egy lepukkant albérlet is romantikusnak tűnik a párunkkal, 40 felett viszont az ember már nyugalomra és kiszámíthatóságra vágyik.

Az internet népe beszólt a nőnek, ő azonban gyorsan kiosztotta a károgókat.

Vannak kapcsolatok, amelyeket kívülről nézve meglehetősen könnyű érdekkapcsolatnak elkönyvelni, noha a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Egy 43 éves nő most névtelenül mesélte el, hogyan lett elege a bizonytalanságból, a csalódásokból és az örökös újrakezdésből, még mielőtt megismerte jelenlegi párját. Bár tudja, hogy sokan ítélkeznek felette, azt mondja: „Igen, tudom, hogy mások szerint csak a pénze miatt vagyok vele, de 40 felett már a biztonságra is vágyom."

„Teljesen másképp képzeltem az életem. Huszonévesen szerelmes lettem egy zenészbe, akivel albérletről albérletre költöztünk, hónap végén pedig sokszor azt sem tudtuk, miből fogunk enni. Akkor romantikusnak tűnt a közös küzdelem, később azonban már inkább nyomasztott, ráadásul az anyagiak miatt egyre többet vitáztunk"

− emlékszik vissza.

Második komoly párkapcsolata után egyedül maradt, nulla megtakarítással

„A volt párom után adósságot örököltem, és konkrétan rettegtem attól, mi lesz, ha lerobban a kocsim vagy elveszítem a munkám.”

A fordulat két éve történt, amikor egy barátnője bemutatta neki Őt, az ötvenkilenc éves vállalkozót. A férfi udvarias volt, nyugodt és magabiztos. Nem játszmázott, nem tűnt el napokra, és szó szerint mindenről lehetett vele őszintén beszélni.

„Az első randin sem a pénzét néztem. Hanem azt, hogy végre egy férfi mellett nem görcsöl a gyomrom, és hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy vajon csak szeretőt keres vagy párt. Egyértelmű volt, hogy nem csak ágyba akar vinni.”

A környezete azonban gyorsan ítélkezni kezdett: az ismerősei szerint gyakorlatilag eladta magát, míg a nővére konkrétan azt mondta: „te nem szerelmes vagy, csak kényelmes.” A nő eleinte próbálta magyarázni a kapcsolatukat, később azonban belefáradt.