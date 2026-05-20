Fiatalabb nőként egy gazdag, idősebb férfit választott – Kendőzetlen őszinteséggel elmondta, miért

A barátai szerint szerelemről nemigen lehet szó, a családja pedig nyíltan kimondta: csak a pénz érdekli. Egy 40 feletti nő egy internetes fórumon osztotta meg a történetét, amely rengeteg vitát váltott ki arról, hogy hol húzódik a határ szerelem és lelki-anyagi biztonság között.
Párkapcsolat és biztonság 40 felett
- Családja és barátai úgy gondolják, inkább a férfi anyagi háttere vonzza, mint maga a kapcsolat.
- A nő szerint húszévesen még egy lepukkant albérlet is romantikusnak tűnik a párunkkal, 40 felett viszont az ember már nyugalomra és kiszámíthatóságra vágyik.
- Az internet népe beszólt a nőnek, ő azonban gyorsan kiosztotta a károgókat.
Vannak kapcsolatok, amelyeket kívülről nézve meglehetősen könnyű érdekkapcsolatnak elkönyvelni, noha a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Egy 43 éves nő most névtelenül mesélte el, hogyan lett elege a bizonytalanságból, a csalódásokból és az örökös újrakezdésből, még mielőtt megismerte jelenlegi párját. Bár tudja, hogy sokan ítélkeznek felette, azt mondja: „Igen, tudom, hogy mások szerint csak a pénze miatt vagyok vele, de 40 felett már a biztonságra is vágyom."
„Teljesen másképp képzeltem az életem. Huszonévesen szerelmes lettem egy zenészbe, akivel albérletről albérletre költöztünk, hónap végén pedig sokszor azt sem tudtuk, miből fogunk enni. Akkor romantikusnak tűnt a közös küzdelem, később azonban már inkább nyomasztott, ráadásul az anyagiak miatt egyre többet vitáztunk"
− emlékszik vissza.
Második komoly párkapcsolata után egyedül maradt, nulla megtakarítással
„A volt párom után adósságot örököltem, és konkrétan rettegtem attól, mi lesz, ha lerobban a kocsim vagy elveszítem a munkám.”
A fordulat két éve történt, amikor egy barátnője bemutatta neki Őt, az ötvenkilenc éves vállalkozót. A férfi udvarias volt, nyugodt és magabiztos. Nem játszmázott, nem tűnt el napokra, és szó szerint mindenről lehetett vele őszintén beszélni.
„Az első randin sem a pénzét néztem. Hanem azt, hogy végre egy férfi mellett nem görcsöl a gyomrom, és hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy vajon csak szeretőt keres vagy párt. Egyértelmű volt, hogy nem csak ágyba akar vinni.”
A környezete azonban gyorsan ítélkezni kezdett: az ismerősei szerint gyakorlatilag eladta magát, míg a nővére konkrétan azt mondta: „te nem szerelmes vagy, csak kényelmes.” A nő eleinte próbálta magyarázni a kapcsolatukat, később azonban belefáradt.
„Huszonévesen az ember belehal a szenvedélybe. Negyven felett meg már arra vágyik, hogy végre nyugodtan aludhasson amellett, akit szeret. És ugyan miért bűn az, hogy elmehetünk nyaralni úgy, hogy nem hónapokig spórolunk rá?!
Szerelem vagy inkább menedék?
Az internetes kommentelők között heves vita alakult ki a témában. Voltak, akik számítónak bélyegezték, voltak, akik osztották a nő véleményét, és megírták, hogy igenis fontos az anyagi biztonság, valamint, hogy attól még, mert valaki ezt őszintén bevallja, nem kellene rosszul éreznie magát. A 43 éves hölgy a következő sorokkal zárta a kommentcunamit:
„Szeretem őt. De nem úgy, mint húszévesen szerettem valakit. A jelenlegi párom mellett nem félek a jövőtől. Nem sírok a fürdőszobában a számlák miatt. Lehet, hogy ez nem hollywoodi szerelem, de akkor is valódi, biztonságos és szeretetteljes.”
