IQ-teszt: mindössze 2 gyufaszál választ el attól, hogy hivatalosan is zseni lehess

Nem kell, hogy szeresd a matematikát. Ehhez az IQ-teszthez az is elég, ha jó a logikai érzéked. Természetesen az sem árt, ha gepárdsebességű az agyad, és képes vagy kreatívan gondolkodni.

Készen állsz egy izgalmas fejtörőre? Ha van pár perced, ne habozz, és vágj bele ebbe a logikai IQ-tesztbe! Ha sikerül a megadott időn belül megoldanod, vagyis helyesen áthelyezned két gyufaszálat, bátran érezheted magad zseninek.

Miért imádjuk a gyufaszálas IQ-teszteket?

  • Képesek némi édes nosztalgiát csempészni a szürke hétköznapokba.
  • Másodpercek alatt képesek alaposan megdolgoztatni az agytekervényeinket.
  • Nem kell hozzájuk matektudás, csupán logikai érzék.
  • Mozgass el két gyufaszálat úgy, hogy a számtani művelet igaz legyen.

A gyufás fejtörők neked valók, ha szereted az analitikus feladványokat és a játékos fejtörőket. Az ilyen jellegű IQ-tesztekben fontos, hogy gyorsan átlásd a feladványt, kreatívan és logikusan gondolkodj, valamint képes legyél egyetlen dologra koncentrálni. A mostani gyufás rejtvény megoldásához a szokásos kereteken kívül kell gondolkodnod, felrúgva az eddig ismert szabályokat. 

A gyufás IQ-teszt feladványa

A következő képen látni fogsz egy matematikai műveletet, ami ebben a formában sajnos téves. Hiszen a 3-3=3 távolról sem tűnik igazán jónak. A te dolgod, hogy két gyufaszál elmozgatásával igazzá tedd! Ami különösen nehézzé varázsolja ezt az agytornát, hogy mindössze 15 másodperced lesz megoldani. Figyelj, mert csak kettő gyufaszálat helyezhetsz át, ráadásul ennek a kettőnek vissza kell kerülnie máshova! Adunk egy kis segítséget: az ilyen típusú gyufás matematikai rejtvényekben a számok és a műveleti jelek is változhatnak. Persze azt nem állítjuk, hogy ebben az estben is mindkettő változhat, de érdemes átfogóan tekintened erre a kivonásra.

 Kezdődhet a fejtörő? Akkor óra indul!

A rejtvény megoldása

Nem volt egyszerű, ugye? Ha sikerült úgy áthelyezned a két gyufaszálat, hogy a matematikai művelet helyessé váljon, gratulálunk, hiszen a logikai képességed a zsenik szintjén van. A megoldás tehát 5-3=2. Amennyiben ez most nem sikerült, ne csüggedj! Gyakorolj más hasonló fejtörővel, hogy ráálljon a gondolkodásod. Mutatjuk, hogyan lehetett megoldani. A videóban több ilyen jellegű, IQ-tesztnek is beillő gyufás feladványt is találsz, ha van kedved, csináld meg mindet!

