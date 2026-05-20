Magyar asztalos jelentkezett be Palvin Barbinál: szívesen megcsinálná a babaszobát

Az elmúlt napokban bejárta a nemzetközi sajtót, hogy Palvin barbi babát vár. A modell és férje, Dylan Sprouse pár napja jelentették be Cannes-ban, hogy szülők lesznek, Barbi pedig a vörös szőnyegen meg is mutatta gömbölyödő pocakját.

Palvin Barbi Cannes-ban mutatta meg, mlyen nagy már a pocakja

Forrás: Getty Image

A rajongók azóta szinte minden megjelenését figyelik, és sokan a ruhái színéből próbálnak következtetni arra, kisfiút vagy kislányt vár. Amikor világoskék ruhában jelent meg, többen biztosra vették, hogy fiú érkezik, később azonban a modell összezavarta őket egy rózsaszín szettel. Palvin Barbi és Dylan Sprouse egyelőre nem árulták el a baba nemét.

Magyar asztalos készíthet bútort Palvin Barbi kisbabájának?

A nagy bejelentésre egy magyar asztalos is reagált, méghozzá nem mindennapi módon. Bence, akit sokan csak tetovált asztalosként ismernek, egy kartontáblával próbálta felhívni magára Palvin Barbi figyelmét, amin ez állt: „Hey, Palvin Barbi! Csinálhatom én a gyerekszobát?” – írta a táblára. A fotóhoz hozzátette: „Dolgozok külföldön is. Ha kommentben megjelölnétek ti is Barbit, lehet, eljut ez az üzenet hozzá” – írta Bence.



A felhívásra sokan azonnal reagáltak: többen megjelölték Palvin Barbit kommentek között, mások pedig Bence ötletességét és munkáját dicsérték.

„Az egyik legjobb reklám amit valaha láttam! Marketing magyar módra!” – írta az egyik hozzászóló.

Egyelőre nem tudni, eljutott-e az üzenet Palvin Barbihoz.

