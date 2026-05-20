2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

„Démonok kínoztak, elképzelhetetlen módon” – Egy kómában fekvő nő látogatása a túlvilágon

kóma pokol halálközeli élmény
Bába Dorottya
2026.05.20.
Kathy McDaniel egész életében hívő katolikusnak tartotta magát, míg egy halálközeli élmény megváltoztatta életét. Amíg 18 napig kómában feküdt, elbeszélése szerint alászállt a pokolba, ahol démonok kínozták.

Sokan kételkednek a menny és pokol létezésében, pedig számos kómába esett, esetleg halálból visszahozott ember számolt már be túlvilági látogatásáról. Azonban ezek közül a történetek közül is kiemelkedik Kathy McDaniel esete: amíg 18 napig kómában feküdt és az életéért küzdöttek, ő maga megtapasztalta, milyen is a bibliai pokol. Félelmetes halálközeli élményeivel ráadásul nem is volt egyedül.

Egy kómában fekvő nő utazása a pokolban
Egy kómában fekvő nő lelke állítása szerint a pokolba szállt.
Forrás:  Getty Images

Egy kómában fekvő nő az alvilágban

  • Kathy McDaniel tüdőbaj miatt 1999-ben 18 napig kómában feküdt.
  • Amíg az életéért küzdöttek, lelke a pokolban járt, ahol démonok kínozták.
  • Mielőtt felébredt volna, sikerült feljutnia a mennyországba.

Pokoljárás a kómában, avagy egy páciens kálváriája

Amikor 1999-ben Kathy McDaniel egy tüdőgyulladás miatt életveszélyes állapotba került, az orvosok mintegy 38%-ot adtak neki a túlélésre. Amíg 18 napon keresztül mesterséges kómában tartották, olyan gyógyszereket kapott, amik megakadályozták, hogy bármire is emlékezzen eszméletlen állapotban töltött idejéből, elvileg. Ugyanis amikor felébredt, rémisztő pokoli utazásról számolt be.

Egy égő város romjai között találta magát, melyet emberek sikolyai és fémes zajok, talán lánctalpak zaja töltött be. Rongyokba öltözött emberek tömege kántálta, hogy „Egyedül vagyunk itt”. És utazása csak itt vett igazán bizarr fordulatot: hirtelen egy szépségszalonban volt, ahol egy rakat hiú ember próbálta megigazítani a haját, mielőtt kikacagták volna. A nő démonok hadával is találkozott a sötétség birodalmában, amik válogatott kínzásokkal gyötörték, melyek közül egy jetire emlékeztető lény volt a legrosszabb.

A lény felajánlotta neki a menekülés lehetőségét, ezután egy tüskés csipkebokrokkal teli mezőre vitte, ahol azt a feladatot kapta, hogy vágja le az összes tüskés ágat egy gyerekollóval.

„Démonok kínoztak, elképzelhetetlen módon”. Kétségbeesve kereste a menekülőutat, de a tüskés ágak visszatartották. Amint egy ágat sikerült levágnia, kínjai csak fokozódtak. Egy női démon sietett a segítségére, ám ha lehet, kálváriája ezen a ponton csak fokozódott. Ugyanis a menny helyett egy fagyos, hóvihar által tépázott kunyhóba szállították, sok más rongyokba öltözött nővel egyetemben.

Út a mennybe és felébredés a kómából

McDaniel élményei már csak azért is olyan megrázóak, mert egész életében mélyen hívő katolikus volt. „Azt tanultam, hogy Isten szerető, megbocsátó, és soha senkit nem ítél el. Bármit is tanítottak nekem arról, hogy Isten a purgatóriumba vagy a pokolba küldi az embereket, nem igaz.”

„Nem tudtam biztosan, hogy mi a fene ez az egész. Hogy kerülhetett egy olyan jó, katolikus lány, mint én, a pokolba?” Emlékezett vissza egy 2022-es interjúban.

Amikor a démon közölte vele, hogy a való világban karácsony van, rázendített az Away in a Manger nevű klasszikusra, melyet addig énekelt, míg fel nem emelkedett a mennybe. Ott földöntúli boldogság fogta el és találkozott egykori vőlegényével, Rickkel, aki nem sokkal kómába esése előtt hunyt el. A férfi vagy 20 évvel fiatalabbnak tűnt és azt mondta a nőnek, hogy „még túl sok a tennivalód". Ezt követően rövidesen felébredt halálközeli élményéből.

Azonban a démoni álmok ébredése után is kísértették, mély depresszióba zuhant. Történetét azonban kevesen akarták meghallgatni, míg fel nem vette a kapcsolatot egy halálközeli élményekkel foglalkozó szervezettel. Rajtuk keresztül több, hasonló élményt átélt sorstárssal is találkozott, jelenleg könyvet ír pokolban töltött utazásáról.

Milyen a pokol?

Kathy McDaniel látomása nagyon hasonlít a Bibliában leírt pokolra, mely valójában megerősítette keresztény hitében, még úgy is, hogy gondolkodása gyökeresen megváltozott. Halálközeli élményeket, klinikai halált túlélő személyeknél egyébiránt nem ritkák a hasonló látomások.

