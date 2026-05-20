„Démonok kínoztak, elképzelhetetlen módon” – Egy kómában fekvő nő látogatása a túlvilágon

Sokan kételkednek a menny és pokol létezésében, pedig számos kómába esett, esetleg halálból visszahozott ember számolt már be túlvilági látogatásáról. Azonban ezek közül a történetek közül is kiemelkedik Kathy McDaniel esete: amíg 18 napig kómában feküdt és az életéért küzdöttek, ő maga megtapasztalta, milyen is a bibliai pokol. Félelmetes halálközeli élményeivel ráadásul nem is volt egyedül.

Egy kómában fekvő nő lelke állítása szerint a pokolba szállt.

Egy kómában fekvő nő az alvilágban

Amíg az életéért küzdöttek, lelke a pokolban járt, ahol démonok kínozták.

Mielőtt felébredt volna, sikerült feljutnia a mennyországba.

Pokoljárás a kómában, avagy egy páciens kálváriája

Amikor 1999-ben Kathy McDaniel egy tüdőgyulladás miatt életveszélyes állapotba került, az orvosok mintegy 38%-ot adtak neki a túlélésre. Amíg 18 napon keresztül mesterséges kómában tartották, olyan gyógyszereket kapott, amik megakadályozták, hogy bármire is emlékezzen eszméletlen állapotban töltött idejéből, elvileg. Ugyanis amikor felébredt, rémisztő pokoli utazásról számolt be.

Egy égő város romjai között találta magát, melyet emberek sikolyai és fémes zajok, talán lánctalpak zaja töltött be. Rongyokba öltözött emberek tömege kántálta, hogy „Egyedül vagyunk itt”. És utazása csak itt vett igazán bizarr fordulatot: hirtelen egy szépségszalonban volt, ahol egy rakat hiú ember próbálta megigazítani a haját, mielőtt kikacagták volna. A nő démonok hadával is találkozott a sötétség birodalmában, amik válogatott kínzásokkal gyötörték, melyek közül egy jetire emlékeztető lény volt a legrosszabb.

A lény felajánlotta neki a menekülés lehetőségét, ezután egy tüskés csipkebokrokkal teli mezőre vitte, ahol azt a feladatot kapta, hogy vágja le az összes tüskés ágat egy gyerekollóval.

„Démonok kínoztak, elképzelhetetlen módon”. Kétségbeesve kereste a menekülőutat, de a tüskés ágak visszatartották. Amint egy ágat sikerült levágnia, kínjai csak fokozódtak. Egy női démon sietett a segítségére, ám ha lehet, kálváriája ezen a ponton csak fokozódott. Ugyanis a menny helyett egy fagyos, hóvihar által tépázott kunyhóba szállították, sok más rongyokba öltözött nővel egyetemben.