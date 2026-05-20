2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Így fest ma, 57 évesen a '90-es évek egyik legkeresettebb modellje

Christy Turlington szupermodell
2026.05.20.
Emlékszel még Kate Moss nagy barátnőjére? Christy Turlington a '90-es évek egyik legnagyobb szupermodellje volt, és szépsége semmit sem csorbult az évek alatt. Nézd meg, hogy fest ma, 57 évesen!

Ritka pillanatnak lehettünk tanúi a rajongók hétfő este: Christy Turlington újra a vörös szőnyegre lépett. Az 57 éves exszupermodell a Celebrity Autobiography című darab Broadway-premierjén bizonyította, hogy az idő egyszerűen nem fog rajta, szinte pontosan úgy festett, mint a '90-es évekbeli karrierje csúcsán.  

Christy Turlington
Így nézett ki Christy Turlington, a '90-es években.
Forrás: Getty Image

Christy Turlington ma is olyan sugárzó, mint 30 évvel ezelőtt 

  • Az amerikai szupermodell abba a szűk körbe tartozott, mint Kate Moss és Naomi Campbell.  
  • Ő volt a ‘90-es évek egyik legkeresettebb kifutó- és kampánymodellje.  
  • Bár már visszavonult, de ma 57 évesen is igazi szupermodell! 

Kevesen tudják, de Naomi Campbell és Kate Moss egyik legjobb barátnője volt Christy Turlington. Ők uralták a modellipart a ‘90-es években, szinte megállíthatatlanok voltak. Sőt Christy és Kate egy ideig együtt is laktak a karrierjük kezdetén.  

Christy Turlington és Kate Moss
Christy Tulington és Kate Moss a '90-es években.
Forrás: Getty Image

„Sokak számára az öregedés teher, de én nem foglalkozom olyan dolgokkal, amelyeket nem tudok befolyásolni” – mondta Chirsty a Telegraph-nak. „A ráncok nem ijesztenek meg, az élet részét képezik, és én elfogadom őket, sőt, örömmel látom őket, de a plasztikai műtétek már megrémítenek.” 

Christy Turlington laza eleganciát sugárzott öltözetével. Egy mélyen dekoltált, elegáns fekete ruhát választott, amire lazán feldobott egy farmerdzsekit. A kifutók egykori királynője a minimális sminket választott, amely tökéletesen kiemelte természetes szépségét. Férje, Ed Burns tökéletesen harmonizált vele: a színész sötétkék öltönyt és nyitott nyakú fehér inget viselt. 

Christy Turlington
Christy Turlington és férje a vörös szőnyegen.
Forrás: Getty Images North America

