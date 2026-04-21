Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik – Az unokák imádják őket

Jónás Ágnes
2026.04.21.
A nagymama és az unoka közötti kötelék semmihez nem fogható: egyszerre szól szeretetről, türelemről, cinkosságról, palacsintapartikról és folyamatos tanulásról. De vajon mitől válik igazán különlegessé ez a kapcsolat, és hogyan nyerheted el a képzeletbeli legjobb nagyi címet?

Az, hogy milyen lesz a kapcsolatotok, leginkább azon múlik, mennyire tudsz nyitottan és türelemmel fordulni az unokád felé. A legjobb nagyi címet egyrészt akkor nyerheted el, ha ezen csillagjegyek valamelyike a tiéd, másrészt, ha soha nem használod ezeket a mérgező mondatokat, harmadrészt pedig, ha nem irányítani akarod az unokád, hanem partnerként kezeled. A közösen töltött idő minősége is kiemelten fontos: egy őszinte beszélgetés vagy egy együtt töltött délután sokkal többet adhat, mint bármilyen drága program a mesés Spanyolországban vagy Disney Landben. 

Legjobb nagyi mesél az unokának.
Az egyik legfontosabb a minőségi idő, amely során meghallgatod unokád problémáit és örömeit.
A legjobb nagyik 5 jellemzője

  • Nem a tökéletesség, hanem a hozzáállás számít: a bizalom és a szeretet alapja a kapcsolatnak. 
  • A közösen töltött idő minősége sokkal fontosabb, mint a látványos programok. 
  • A legjobb nagyik titka néhány egyszerű, mégis meghatározó tulajdonságban rejlik. 

A nagymamaságban az egyik legszebb dolog talán az, hogy újra felfedezheted a világot az unokád szemén keresztül. Szép lassan észreveszed, hogy olyan dolgoknak tudsz újra örülni, amik mellett korábban talán elsiettél. Ismét megélheted a gondoskodás örömét anélkül, hogy a teljes felelősség a te válladat nyomná. Mindezeken túl a nagyiszerep kiváltságos is: úgy adhatod át a bölcsességed és a családi hagyományokat a fiatal generációnak, hogy közben te magad is töltődsz és tanulsz a Z és az alfa generációtól

Mit tehet az unokákért a legjobb nagyi a finomságok készítésén túl?
Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik

Tudod, mi a közös a legjobb nagymamákban azon kívül, hogy isteni sajtos pogácsát és palacsintát készítenek? 

1. Feltétel nélkül szeretik az unokájukat. Úgy fogadják el őket, amilyenek, és eszük ágában nincs a saját képükre formálni őket. Az unoka ettől érzi, hogy a nagyi akkor is szereti, ha rosszalkodott. 

2. Jó humorérzékkel rendelkeznek, éppen ezért az unokázás számukra móka és kacagás. Nem félnek bolondozni, bújócskázni vagy angyalt készíteni a téli hóban fekve.

3. Mivel figyelnek az olyan apró részletekre, mint hogy mi az unokájuk kedvenc süteménye, játéka, mesehőse és színe, a kis lurkó igazán különlegesnek érzi magát.

4. A jó nagyi ösztönösen rátalál az arany középútra: örömmel vesz részt a család életében, de nem avatkozik bele a kicsi gondozását és a nevelését érintő legfontosabb kérdésekbe, mondván, az a szülők dolga.

Dr. Terri Apter, a Cambridge-i Egyetem pszichológusa, aki kifejezetten a modern nagyszülőség pszichológiájára specializálódott, egyik írásában hangsúlyozza, hogy a nagyszülőnek nem tökéletesnek, hanem támogató háttérországnak kell lennie, tiszteletben tartva a szülők határait.

5. A nagymama a slow life művészetét adja át unokájának a hagyományokon keresztül: a közös sütés vagy a kertészkedés során az unoka megtanulhatja, hogy az értékes dolgokhoz időre, kitartásra és elszántságra van szükség. Míg a nagyi családi történeteket mesél, addig a digitális világban szocializálódó unoka lelkesen kalauzolja őt a szelfikészítés, a Facebook és a videóhívás terepére, valamint megmutatja, hogyan lehet menő főétel recepteket keresni a online felületeken vagy a YouTube-on.

Legjobb nagyi fülhallgatóval.
Ne légy gagyi mami: tanulj az unokádtól és add át neki te is a saját bölcsességeidet.
