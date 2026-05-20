Gojko Mitić mindenki kedvenc indiánja volt: rá se ismernél a legendás filmsztárra ma már

Volt egy korszak, amikor a tévé előtt ülve, a fél ország izgulta végig az indiánfilmeket, és egy név szinte biztosan elhangzott minden egyes nappaliban: Gojko Mitić. Az egykori szívtipró színész generációk kedvence lett, különösen Kelet-Európában, ahol szinte igazi szupersztárként rajongtak érte.

Gojko Mitić, az indiánfilmek sztárja.

Forrás: Getty Images

Így néz ki ma Gojko Mitić – Az indiánfilmek legendája ma már egészen más életet él, mint anno Gojko Mitić az indiánfilmek ikonikus sztárjaként lett világhírű.

Már fiatalon berobbant a filmiparba.

Mutatjuk, hány éves ma, és mivel tölti a mindennapjait.

A szerb származású színész 1940-ben született, és eredetileg sportolóként kezdte pályafutását. A filmezés szinte csak véletlenül jött be az életébe. Karrierje az 1960-as években indult be igazán, amikor western- és indiánfilmekben kezdett szerepelni. Nagyjából 26 éves korában vált igazán ismertté, miután sorra kapta a főszerepeket az akkor rendkívül népszerű keletnémet indiánfilmekben. Karizmatikus megjelenése, hosszú haja és a „nem tipikus hollywoodi hős” karaktere miatt sokan odáig meg vissza voltak érte.

A színész nem csak indiánokat alakított

Később színházban is dolgozott, és televíziós produkciókban is feltűnt. Bár a rivaldafény ma már kevésbé követi, Gojko Mitić jelenleg 85 éves, és időről időre még mindig részt vesz kulturális eseményeken, interjúkat ad, valamint a színház világa sem áll teljesen távol tőle.

Az idő persze rajta is nyomot hagyott – ahogy mindannyiunkon –, de rajongói szerint még mindig ott van benne az a különleges kisugárzás, ami miatt évtizedekkel ezelőtt milliók kedvence lett.

Gojko Mitić napjainkban.

Forrás: Getty Images

Ezek is érdekelhetnek: