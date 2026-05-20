Gojko Mitić mindenki kedvenc indiánja volt: rá se ismernél a legendás filmsztárra ma már

Gyerekkorok ikonja volt, akinek a nevét minden westernrajongó ismerte. De vajon felismernéd ma? Így néz ki ma az indiánfilmek sztárja, Gojko Mitić.

Volt egy korszak, amikor a tévé előtt ülve, a fél ország izgulta végig az indiánfilmeket, és egy név szinte biztosan elhangzott minden egyes nappaliban: Gojko Mitić. Az egykori szívtipró színész generációk kedvence lett, különösen Kelet-Európában, ahol szinte igazi szupersztárként rajongtak érte. 

Forrás:  Getty Images

Így néz ki ma Gojko Mitić – Az indiánfilmek legendája ma már egészen más életet él, mint anno

  • Gojko Mitić az indiánfilmek ikonikus sztárjaként lett világhírű.
  • Már fiatalon berobbant a filmiparba.
  • Mutatjuk, hány éves ma, és mivel tölti a mindennapjait.

A szerb származású színész 1940-ben született, és eredetileg sportolóként kezdte pályafutását. A filmezés szinte csak véletlenül jött be az életébe. Karrierje az 1960-as években indult be igazán, amikor western- és indiánfilmekben kezdett szerepelni. Nagyjából 26 éves korában vált igazán ismertté, miután sorra kapta a főszerepeket az akkor rendkívül népszerű keletnémet indiánfilmekben. Karizmatikus megjelenése, hosszú haja és a „nem tipikus hollywoodi hős” karaktere miatt sokan odáig meg vissza voltak érte. 

A színész nem csak indiánokat alakított

Később színházban is dolgozott, és televíziós produkciókban is feltűnt. Bár a rivaldafény ma már kevésbé követi, Gojko Mitić jelenleg 85 éves, és időről időre még mindig részt vesz kulturális eseményeken, interjúkat ad, valamint a színház világa sem áll teljesen távol tőle.

Az idő persze rajta is nyomot hagyott – ahogy mindannyiunkon –, de rajongói szerint még mindig ott van benne az a különleges kisugárzás, ami miatt évtizedekkel ezelőtt milliók kedvence lett. 

18 April 2023, Saxony, Radebeul: Gojko Mitic, German-Serbian actor and director, stands in front of the "Villa Bärenfett" in the Karl May Museum. Donations made it possible to repair the historic wooden shingle roof on the back of the building. Photo: Sebastian Kahnert/dpa (Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)
Gojko Mitić napjainkban. 
Forrás:  Getty Images

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
