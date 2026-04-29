„Nem akartam gyereket, de nem mertem kimondani” – Végül egy vacsorán tört ki minden

123rf.com -
gyermekvállalás testkép anyagi helyzet
Jónás Ágnes
2026.04.29.
Évekig nem mondta ki, egészen addig a bizonyos közös vacsoráig. Nemrégiben egy fiatal nő története kavart nagy port egy internetes fórumon, aki részletesen bevallotta, miért utasítja el a gyerekvállalást. Nem a megszokott okok állnak mögötte.

Sokáig azt hitte, hogy vele van a baj. Hogy valami hiányzik belőle. Abból, amit mások olyan magától értetődően éreznek: a gyerekvállalást.

A fotón egy nő látható, aki a gyerekvállalás ellen van.
Ne ítélj elsőre. Először tudd meg, miért ódzkodik valaki a gyerekvállalástól. 
Forrás:  123rf.com

A nő nem akart gyereket, végül bevallotta a férjének

  • Egy nő az egyik netes fórumon osztotta meg szívszorító történetét.
  • Sok küzdelmen ment keresztül, anyagi és egészségügyi problémákkal küzdött.
  • A férje bármennyire is vágyott babára, a nő úgy érezte, ha beadná neki a derekát, azzal egy kisgyerek életét tenné tönkre.

Sok éven át nem volt saját pénzem, nem volt valódi szabadságom. Mindig függtem valakitől: főbérlő, szülők, főnök. Egyik hónapról a másikra éltem. Most először élem meg, hogy amit keresek, az tényleg az enyém is marad. Hogy nem kell minden forintot beosztani, és végre elkezdhetek valamit önmagamért felépíteni.

A gyerekvállalás elutasítása egy sokkal mélyebb, fájdalmasabb esethez is kötődött

A fiatal nő tizenévesen súlyos evészavarral küzdött. Orvosi segítség nélkül ráncigálta vissza magát az élők sorába. Az aszott, sárgás, pergamenszerű bőre lassan kezdett újjáéledni, a haja visszanőtt, és bár a látása részben károsodott, élt. És azóta is tanulja, hogyan legyen békében és szeretetben a saját testével. 

Tudom, hogy a várandósság ajándék, de bennem ott van a félelem: mi lesz, ha gyerekem is örököl valamit ebből a beteges hajlamból, ebből az anorexia nervosának nevezett őrületből. Mert bizony rettegnék attól, hogy ugyanazt a harcot kell majd megvívnia, amit nekem” – írta. 

Egy vacsorán tört ki belőle minden: „Nem akarok gyereket”

A nő a bejegyzésében azt is bevallotta, hogy öt évvel a házasságkötése után, egy vacsora közben mondta el a férjének az igazat. 

Már nem tudtam tovább színészkedni és azt hazudni, hogy nem szedem a tablettát. Éveken át titkoltam az igazságot, és egyszeriben úgy éreztem, a férjem megérdemli az őszinteséget. Elmondtam a félelmeimet, soroltam az indokaimat, és már nem akartam mást, csak azt, hogy amit tőlem nem kaphat meg, más megadhassa neki.”

A férje nem kiabált és nem próbálta meggyőzni a gyermekvállalás szépségeiről. Mindketten tudták, hogy ez nem egy hirtelen döntés volt, hanem valami, ami régóta ott volt köztük kimondatlanul.

Másnap reggel ott csillogott a konyhaasztalon a férjem karikagyűrűje a kihűlt kávé mellett. Csendben lezárult valami, amit eddig közös utunknak hittünk. Rá egy másik élet vár, rám pedig az, hogy valahogy megpróbáljam egy kicsit szeretni azt a testet, amelyben élek. Talán egy gyermeket mentettem meg ezzel attól, hogy rossz helyre szülessen.

