„Nem akartam gyereket, de nem mertem kimondani” – Végül egy vacsorán tört ki minden

Sokáig azt hitte, hogy vele van a baj. Hogy valami hiányzik belőle. Abból, amit mások olyan magától értetődően éreznek: a gyerekvállalást.

Ne ítélj elsőre. Először tudd meg, miért ódzkodik valaki a gyerekvállalástól.

Forrás: 123rf.com

A nő nem akart gyereket, végül bevallotta a férjének Egy nő az egyik netes fórumon osztotta meg szívszorító történetét.

Sok küzdelmen ment keresztül, anyagi és egészségügyi problémákkal küzdött.

A férje bármennyire is vágyott babára, a nő úgy érezte, ha beadná neki a derekát, azzal egy kisgyerek életét tenné tönkre.

„Sok éven át nem volt saját pénzem, nem volt valódi szabadságom. Mindig függtem valakitől: főbérlő, szülők, főnök. Egyik hónapról a másikra éltem. Most először élem meg, hogy amit keresek, az tényleg az enyém is marad. Hogy nem kell minden forintot beosztani, és végre elkezdhetek valamit önmagamért felépíteni.”

A gyerekvállalás elutasítása egy sokkal mélyebb, fájdalmasabb esethez is kötődött

A fiatal nő tizenévesen súlyos evészavarral küzdött. Orvosi segítség nélkül ráncigálta vissza magát az élők sorába. Az aszott, sárgás, pergamenszerű bőre lassan kezdett újjáéledni, a haja visszanőtt, és bár a látása részben károsodott, élt. És azóta is tanulja, hogyan legyen békében és szeretetben a saját testével.

„Tudom, hogy a várandósság ajándék, de bennem ott van a félelem: mi lesz, ha gyerekem is örököl valamit ebből a beteges hajlamból, ebből az anorexia nervosának nevezett őrületből. Mert bizony rettegnék attól, hogy ugyanazt a harcot kell majd megvívnia, amit nekem” – írta.

Egy vacsorán tört ki belőle minden: „Nem akarok gyereket”

A nő a bejegyzésében azt is bevallotta, hogy öt évvel a házasságkötése után, egy vacsora közben mondta el a férjének az igazat.

„Már nem tudtam tovább színészkedni és azt hazudni, hogy nem szedem a tablettát. Éveken át titkoltam az igazságot, és egyszeriben úgy éreztem, a férjem megérdemli az őszinteséget. Elmondtam a félelmeimet, soroltam az indokaimat, és már nem akartam mást, csak azt, hogy amit tőlem nem kaphat meg, más megadhassa neki.”

A férje nem kiabált és nem próbálta meggyőzni a gyermekvállalás szépségeiről. Mindketten tudták, hogy ez nem egy hirtelen döntés volt, hanem valami, ami régóta ott volt köztük kimondatlanul.