Veszélyes fenevad garázdálkodik a Dunában: mutatjuk, hol kell vigyázni

Hihetetlen, de igaz. A csepeli önkormányzat a hivatalos Facebook-oldalán arra figyelmeztette a kerület lakóit, hogy nagyon vigyázzanak magukra a Molnár-sziget déli részén és a Gyáli-patak torkolatánál. Az elmúlt napokban ugyanis több bejelentés is érkezett arról, hogy valaki szabadon engedett egy aligátorteknőst a Dunánál. Ez az egzotikus állat azonban rendkívül veszélyes lehet. Mutatjuk, mit lehet tudni a fenevadról!

Egy valódi fenevad rejtőzködik a Dunában: valaki szabadon engedett egy aligátorteknőst Csepelen

Forrás: Hearst Newspapers

Mit lehet tudni az aligátorteknősökről? Ez a főként Amerikában őshonos állat akár 70-100 évig is élhet.

A páncélhossza 30-80 centiméter közötti méretű lehet és a testsúlya meghaladhatja akár 80 a kilogrammot is, de korábban találtak már 100 kilós példányt is.

A páncélja durva és tüskés, hasonlóan az aligátoréhoz, ezen kívül az állkapcsa és a harapása rendkívül veszélyes, innen ered a neve is.

Ragadozó életmódot folytat, halakat, békákat, kígyókat, sőt még akár kisebb madarakat is képes elejteni.

Egy aligátorteknős akár az emberre is veszélyes lehet

Nemrég került nyilvánosságra, hogy egy aligátorteknőst láttak a Dunánál. Ez az egzotikus állat nem őshonos faj hazánkban, azonban többen kedvtelésből tartanak az otthonukban egy-egy példányt, mondanunk sem kell teljesen illegálisan. Most az egyikük ráadásul szabadon engedhette a „házi kedvencét", ezzel pedig hatalmas veszélyt szabadított az emberekre és az élővilágra is.

„Veszélyes aligátorteknőst keresnek a Dunában Csepelnél, a Molnár-sziget déli részén, a Gyáli-patak torkolati szakaszán" – adta hírül Csepel önkormányzatának Facebook-oldala. A bejegyzésből kiderült, hogy a Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesülethez a napokban számtalan jelzés érkezett az egzotikus állattal való találkozásokról. A posztból megtudhattuk, hogy a faj biológiai sajátosságait figyelembe véve a közelgő szaporodási időszakban megnő az esélye annak, hogy az állat a vízparton is megjelenik. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben valaki a fenti faj egyedével találkozik, lehetőség szerint tartsa szemmel az állatot, és haladéktalanul jelezze a szervezetnek.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a faj rendkívül erős harapású, és potenciálisan veszélyes, ezért aki megpillantja az állatot, ne menjen közel hozzá. Arra nem tér ki a bejegyzés, hogy az aligátorteknős miként került a Dunába, de feltehetően egy felelőtlen állattartó engedhette szabadon.

