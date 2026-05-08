Veszélyes fenevad garázdálkodik a Dunában: mutatjuk, hol kell vigyázni

Hihetetlen, de igaz. A csepeli önkormányzat a hivatalos Facebook-oldalán arra figyelmeztette a kerület lakóit, hogy nagyon vigyázzanak magukra a Molnár-sziget déli részén és a Gyáli-patak torkolatánál. Az elmúlt napokban ugyanis több bejelentés is érkezett arról, hogy valaki szabadon engedett egy aligátorteknőst a Dunánál. Ez az egzotikus állat azonban rendkívül veszélyes lehet. Mutatjuk, mit lehet tudni a fenevadról!
Mit lehet tudni az aligátorteknősökről?
- Ez a főként Amerikában őshonos állat akár 70-100 évig is élhet.
- A páncélhossza 30-80 centiméter közötti méretű lehet és a testsúlya meghaladhatja akár 80 a kilogrammot is, de korábban találtak már 100 kilós példányt is.
- A páncélja durva és tüskés, hasonlóan az aligátoréhoz, ezen kívül az állkapcsa és a harapása rendkívül veszélyes, innen ered a neve is.
- Ragadozó életmódot folytat, halakat, békákat, kígyókat, sőt még akár kisebb madarakat is képes elejteni.
Egy aligátorteknős akár az emberre is veszélyes lehet
Nemrég került nyilvánosságra, hogy egy aligátorteknőst láttak a Dunánál. Ez az egzotikus állat nem őshonos faj hazánkban, azonban többen kedvtelésből tartanak az otthonukban egy-egy példányt, mondanunk sem kell teljesen illegálisan. Most az egyikük ráadásul szabadon engedhette a „házi kedvencét", ezzel pedig hatalmas veszélyt szabadított az emberekre és az élővilágra is.
„Veszélyes aligátorteknőst keresnek a Dunában Csepelnél, a Molnár-sziget déli részén, a Gyáli-patak torkolati szakaszán" – adta hírül Csepel önkormányzatának Facebook-oldala. A bejegyzésből kiderült, hogy a Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesülethez a napokban számtalan jelzés érkezett az egzotikus állattal való találkozásokról. A posztból megtudhattuk, hogy a faj biológiai sajátosságait figyelembe véve a közelgő szaporodási időszakban megnő az esélye annak, hogy az állat a vízparton is megjelenik. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben valaki a fenti faj egyedével találkozik, lehetőség szerint tartsa szemmel az állatot, és haladéktalanul jelezze a szervezetnek.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a faj rendkívül erős harapású, és potenciálisan veszélyes, ezért aki megpillantja az állatot, ne menjen közel hozzá. Arra nem tér ki a bejegyzés, hogy az aligátorteknős miként került a Dunába, de feltehetően egy felelőtlen állattartó engedhette szabadon.
