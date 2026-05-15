A mentalista szívtiprójaként szerette meg a világ: Simon Baker 56 évesen ennyire jó pasi

A mentalista című sorozatban ismerhettük meg Simon Bakert, aki a 2008 és 2015 között futó szériában Patrick Jane szerepében lopta be magát a nézők szívébe. A mindig nyugodt, kicsit csibészes mosolyú „varázslatos nyomozó” akkoriban a képernyők egyik legnagyobb sármőre volt, aki egyetlen pillantással is képes volt megoldani egy bűntényt vagy legalábbis elhitetni velünk, hogy tényleg képes rá.

Simon Baker A mentalista című sorozattal lett világhírű.

Forrás: Getty Images

Meglepő átalakulás: Simon Baker új külseje még mindig hipnózisba tesz minket A mentalista sorozattal lett világhírű.

Ma már sokan alig ismernek rá az új külseje miatt.

Nicole Kidman mellett is felmerült a neve a sajtóban.

A sorozat utolsó évada óta sok idő eltelt, és Simon Baker ma már egészen más energiát sugároz. A színész külseje érettebb lett, a klasszikus „szőke, friss FBI-tanácsadó” look helyett egy sokkal természetesebb, őszülő, lazább stílust hoz, amit sok rajongó egyszerre talál sármosnak és meglepőnek. A közösségi média egyik kedvenc sportja mostanában az, hogy „felismerjük-e még egyáltalán?”, és a válasz: igen, de már nem az a 2010-es verzió, amit anno a sorozatban megszoktunk. Most már egy sokkal érettebb, „jó bor” kategóriát képvisel.

Ami pedig igazán felkavarta a sztárhíreket, az a pletyka, hogy neve időről időre felbukkan Nicole Kidman oldalán is, mint lehetséges új „randipartner”. Bár hivatalos megerősítés nincs, a bulvársajtó imádja összekapcsolni a két ausztrál világsztárt, és ettől Simon Baker újra a reflektorfény középpontjába került, hiába rejtőzött el már pár éve – legnagyobb bánatunkra.

És ha valamit megtanultunk, az az, hogy a sárm nem múlik el, csak átalakul. De beszéljen inkább a friss fotó:

Simon Baker napjainkban.

Forrás: Getty Images

Ezek a sztárhírek is érdekelhetnek: