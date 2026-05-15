Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
akkor és most

A mentalista szívtiprójaként szerette meg a világ: Simon Baker 56 évesen ennyire jó pasi

Los Angeles Times - Annie Wells
akkor és most A mentalista (sorozat) Simon Baker
Hajdu Viktória
2026.05.15.
Új fotók, új pletykák. A mentalista sármos nyomozója ma már másként néz ki, de a rajongók szerint még mindig veszélyesen jóképű.

A mentalista című sorozatban ismerhettük meg Simon Bakert, aki a 2008 és 2015 között futó szériában Patrick Jane szerepében lopta be magát a nézők szívébe. A mindig nyugodt, kicsit csibészes mosolyú „varázslatos nyomozó” akkoriban a képernyők egyik legnagyobb sármőre volt, aki egyetlen pillantással is képes volt megoldani egy bűntényt vagy legalábbis elhitetni velünk, hogy tényleg képes rá.

Simon Baker A Mentalista sorozattal lett világhírű.
Simon Baker A mentalista című sorozattal lett világhírű. 
Forrás:  Getty Images

Meglepő átalakulás: Simon Baker új külseje még mindig hipnózisba tesz minket

  • A mentalista sorozattal lett világhírű.
  • Ma már sokan alig ismernek rá az új külseje miatt.
  • Nicole Kidman mellett is felmerült a neve a sajtóban.

A sorozat utolsó évada óta sok idő eltelt, és Simon Baker ma már egészen más energiát sugároz. A színész külseje érettebb lett, a klasszikus „szőke, friss FBI-tanácsadó” look helyett egy sokkal természetesebb, őszülő, lazább stílust hoz, amit sok rajongó egyszerre talál sármosnak és meglepőnek. A közösségi média egyik kedvenc sportja mostanában az, hogy „felismerjük-e még egyáltalán?”, és a válasz: igen, de már nem az a 2010-es verzió, amit anno a sorozatban megszoktunk. Most már egy sokkal érettebb, „jó bor” kategóriát képvisel. 

Ami pedig igazán felkavarta a sztárhíreket, az a pletyka, hogy neve időről időre felbukkan Nicole Kidman oldalán is, mint lehetséges új „randipartner”. Bár hivatalos megerősítés nincs, a bulvársajtó imádja összekapcsolni a két ausztrál világsztárt, és ettől Simon Baker újra a reflektorfény középpontjába került, hiába rejtőzött el már pár éve – legnagyobb bánatunkra.

És ha valamit megtanultunk, az az, hogy a sárm nem múlik el, csak átalakul. De beszéljen inkább a friss fotó: 

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 02: Actor Simon Baker is seen leavin NBC's "Today" show at Rockefeller Plaza on March 02, 2026 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)
Simon Baker napjainkban. 
Forrás:  Getty Images

Ezek a sztárhírek is érdekelhetnek:

Hivatalos: jön a Nagyfiúk 3.! Visszatér Adam Sandler legendás bandája

Igen, igaz a hír! A Nagyfiúk visszatérnek, csak közben mintha mindenki átlépett volna a „vénfiú” kategóriába. Mondjuk, mi ezt is imádjuk.

Mintha Paul Walker nézne vissza: a színész lánya, Meadow Walker ellopta a show-t Cannes-ban – Fotó

A Halálos iramban sztárjai a franchise 25. évfordulóját ünnepelték együtt, de a legtöbb tekintet ezúttal Paul Walker lányára, Meadow Walkerre szegeződött.

A 76 éves Vera Wang elárulta a fiatalság meglepő titkát - Te is lehidalsz tőle

Ha létezne kortalan díva cím, azt biztosan Vera Wang kapná. A zseniális divattervező évtizedek óta elképesztő formában van, pedig már egy ideje a 70-es éveit tapossa. Mutatjuk mi a titka!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu