2026. máj. 15., péntek

A szemünk láttára szakad ketté ez a kontinens: a tudósok sokkoló felfedezése

Simon Benedek
2026.05.15.
Egy friss tudományos kutatás szerint Zambia alatt egy aktív tektonikus határ kezd kialakulni. A sokkoló felfedezés szerint a Kafue-törésvonal olyan mélyre hatolhat, hogy hosszú távon akár az afrikai kontinens kettészakadását is okozhatja.

A kutatók a Kafue-törésvonalat a délnyugat-afrikai törésrendszerek részének tekintik, amely mintegy 2500 kilométeren át húzódik Tanzániától Namíbiáig. A jelenség arra utal, hogy a földkéreg ezen a területen fokozatosan gyengül, és új lemezszegély alakulhat ki. Íme a tudósok felfedezése!

Forrás:  Getty Images
Sokkoló felfedezés: új törésvonal Afrikában

A friss elemzések szerint a zambiai források gázösszetétele egyértelműen azt mutatja, hogy új törésvonal alakult ki Afrikában. A repedés már nem csupán felszíni jelenség, hanem a Föld külső rétegén is áthatolt. A kutatók nyolc zambiai geotermikus forrásból vettek mintát. A Kafue-törésvonal területén található források gázai magas hélium-izotóp arányt mutattak, amely megegyezik a földköpenyből származó anyagok jellemzőivel. Ez:

A tudósok szerint ez azt bizonyítja, hogy a repedés már közvetlen kapcsolatban áll a földköpennyel, amely nagyjából 40-160 kilométer mélységben található. A gázok így akadálytalanul juthatnak fel a felszínre. A kutatók kizárták, hogy ezek a légkörből vagy a környező kőzetekből származnának – számolt be a Daily Mail

Afrika kettészakad?

Afrika keleti része már jelenleg is egy aktív szétválási folyamatban van az úgynevezett kelet-afrikai-törésvonal mentén, ahol a szomáliai és a núbiai lemezek lassan távolodnak egymástól évente néhány milliméterrel. Az új kutatás azonban arra utal, hogy a délnyugat-afrikai törésrendszerek is hasonló fejlődési pályára léphetnek, ami hosszú távon egy új óceán kialakulásához vezethet.

A szakértők szerint a folyamat emberi léptékben rendkívül lassú, így közvetlen veszélyt nem jelent. Ugyanakkor a régióban a jövőben nőhet a földhő hasznosításának lehetősége, ami jelentős energiaforrást jelenthet Afrikának. A kutatók hangsúlyozzák, hogy még nem biztos, hogy a Kafue-törésvonal valóban teljes lemezszegéllyé fejlődik. Ehhez a kéregnek tovább kell vékonyodnia, és akár aktivitásnak is meg kell jelennie.

