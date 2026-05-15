Nem kegyelmez a hétvégi időjárás: zivatarlánc, jégeső és viharos széllökések várhatók

Az elmúlt napok szomorkás, felhős időjárása után felpörögnek az események. A hétvégén ugyanis számottevő csapadékra, zivatarokra és erős széllökésekre kell számítanunk. És ez még nem minden!

Csapadékból nem lesz hiány a hétvégén: az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki a zivataros időjárás miatt

Forrás: Moment RF

A hétvégi időjárás jelentős mennyiségű csapadékot hoz

Az elmúlt hetek száraz, csapadékmentes időjárása után kicsit fellélegezhet a természet. Pénteken a hajnali órákban ugyanis a Dunántúlon és a középső országrészekben zivatarokra kell számítani, valamint kis méretű jég is eshet az égből. A csapadékhullást 55-65 km/h-s szél kíséri. Délutántól kezdve aztán erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődik, majd egyre több helyen, néhol több hullámban várható zápor és zivatar. Estétől a Dunántúlon esőre kell számítanunk, északkeleten pedig egy-egy intenzív, akár heves zivatar is előfordulhat. A HungaroMET előrejelzése szerint a csapadékos időjárást erős széllökések kísérik majd, a zivatarok közvetlen környezetében a szél viharossá fokozódhat. A várható időjárás miatt a meteorológiai szolgálat első fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére.

Péntekre citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére a várható zivatarok miatt

Forrás: HungaroMET

Ilyen lesz az időjárás a hétvége további részében

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén fordulhat elő csapadék, majd délutántól országszerte egyre többfelé eredhet el az eső, zápor, zivatar. Beágyazott zivatarok is lehetnek. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre inkább megerősödik. A maximumok továbbra is 20-21 fok körül alakulnak.

Vasárnap borongós, csapadékos idő körvonalazódik, sokfelé tartós, kiadós esővel és záporokkal. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik. A legtöbb csapadék a középső tájakon eshet. Ekkor már számítanunk kell enyhe lehűlésre, a legmagasabb hőmérséklet már csak 13 és 21 fok között valószínű.

