2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Nem kegyelmez a hétvégi időjárás: zivatarlánc, jégeső és viharos széllökések várhatók

Komáromi Bence
2026.05.15.
A közelgő zivatarok miatt péntekre citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére . A hétvégi időjárás azonban további meglepetéseket is tartogat. Mutatjuk a részleteket!

Az elmúlt napok szomorkás, felhős időjárása után felpörögnek az események. A hétvégén ugyanis számottevő csapadékra, zivatarokra és erős széllökésekre kell számítanunk. És ez még nem minden!

Csapadékból nem lesz hiány a hétvégén: az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki a zivataros időjárás miatt
Forrás: Moment RF

A hétvégi időjárás jelentős mennyiségű csapadékot hoz

Az elmúlt hetek száraz, csapadékmentes időjárása után kicsit fellélegezhet a természet. Pénteken a hajnali órákban ugyanis a Dunántúlon és a középső országrészekben zivatarokra kell számítani, valamint kis méretű jég is eshet az égből. A csapadékhullást 55-65 km/h-s szél kíséri. Délutántól kezdve aztán erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődik, majd egyre több helyen, néhol több hullámban várható zápor és zivatar. Estétől a Dunántúlon esőre kell számítanunk, északkeleten pedig egy-egy intenzív, akár heves zivatar is előfordulhat. A HungaroMET előrejelzése szerint a csapadékos időjárást erős széllökések kísérik majd, a zivatarok közvetlen környezetében a szél viharossá fokozódhat. A várható időjárás miatt a meteorológiai szolgálat első fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. 

Péntekre citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére a várható zivatarok miatt
Forrás: HungaroMET

Ilyen lesz az időjárás a hétvége további részében

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén fordulhat elő csapadék, majd délutántól országszerte egyre többfelé eredhet el az eső, zápor, zivatar. Beágyazott zivatarok is lehetnek. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre inkább megerősödik. A maximumok továbbra is 20-21 fok körül alakulnak.

Vasárnap borongós, csapadékos idő körvonalazódik, sokfelé tartós, kiadós esővel és záporokkal. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik. A legtöbb csapadék a középső tájakon eshet. Ekkor már számítanunk kell enyhe lehűlésre, a legmagasabb hőmérséklet már csak 13 és 21 fok között valószínű.

Durva fordulat jön délután az időjárásban: zivatarokkal és jégesővel csap le a vihar több vármegyére

Napos reggelre ébredtünk, ám ez nem marad sokáig így. Csütörtök délután több helyen is drasztikus fordulatot vehet az időjárás: zivatarok, erős széllökések és akár jégeső is érkezhet.

Tornádó tűnt fel Magyarországon, erre senki sem volt felkészülve

Valósággal sokkolta a Heves vármegyeieket az a horrorfilmbe illő látvány, amit a tegnapi heves vihar idézett elő.

Havazott az éjjel Magyarországon: egy óra alatt kifehéredett a táj

Nemcsak záporokat és zivatarokat hozott a májusi időjárás: kedd éjjel havazott Magyarországon. A Mátrában fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, rövid idő alatt fehérbe borult a táj.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
