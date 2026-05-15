Ezért ne használj műanyag edényt, amikor lefagyasztod a maradékot

Magyarországon a fagyasztóban tárolt fagyisdoboz rendszerint nem jégkrémet, hanem maradék pörköltet, töltött káposztát rejt. Ezzel viszont komoly hibát követünk el, mivel egy friss kutatás szerint a műanyag dobozok nem reagálnak jól a fagyasztásra, majd az ismételt felengedésre. Mindennek az a fránya kémia az oka.

Veszélyes hibát követünk el, ha műanyag dobozban fagyasztjuk le a maradékot.

Fagyasztás műanyag edényben A műanyag edények faláról eleve rengeteg mikroműanyag válik le.

Ha ezekben tesszük el a maradék ételt, az felgyorsítja a folyamatot, amit utána megeszünk.

A mikroműanyagok súlyosan károsítják egészségünket.

Műanyag dobozok veszélyei a fagyaszóban

Az emberiség valósággal belefullad a mikroműanyagokba, melyeket már az anyatejben, ondóban is kimutattak. Ezek a mikroszkopikus, 100 nm (nanométer) és 5 mm közötti részecskék még az agyat a kórokozóktól óvó véragygáton is keresztül jutnak, számos egészségügyi problémát okozva hosszú távon, és akkor még a természetre gyakorolt negatív hatásáról még nem is beszéltünk.

Ezen undok kis parányok egyik gyakori „termőhelyei” a műanyag ételes dobozok, melyeknek faláról közvetlenül az ételbe kerülnek a mikroműanyagok. Régóta ismert, hogy nem szerencsés ezekben melegíteni az ennivalót, ám a hőkezelés egy másik formája ha lehet még veszélyesebb.

Ha fagyasztóba tesszük a műanyag ételhordót, attól sérülékeny lesz az anyag, mely fokozza a mikrorészecskék leválását.

Még tovább ront a helyzeten, ha mikróban olvasztjuk ki a maradék ételt, mivel a hirtelen hőhatás tovább roncsolja az anyag szerkezeti stabilitását. A szakértők szerint azonban nem kell rögtön a szelektív hulladékgyűjtőbe vinni az összes műanyag dobozt, hisz hűtőben, illetve szobahőmérsékleten való tárolásra attól még tökéletesen alkalmasok.

De akkor miben fagyasszuk le a maradékot, amennyiben nem kívánjuk megtudni, milyen a mikroműanyagok hatása az emberi szervezetre? Fém, illetve üvegből készült edényeket javasolnak, amikből léteznek fagyasztói tárolásra alkalmas fajták.

Óvakodjunk a mikroműanyagoktól! Ugyan hosszú távú hatásuk vizsgálata még nem hozott eredményt, a mikroműanyagok jelentősen károsítják szervezetünket. Összefüggésbe hozták az Alzheimer- és a Parkinson-kór kialakulásával, illetve termékenységi problémákkal. Globálisan pedig megzavarják a mikroorganizmusok szén-dioxid tárolási képességét, ami jelentős hatással van az üvegházhatású gázok kibocsátására, mérgezi a tengereket. Ha ennek mérséklése érdekében csak annyit is megtehetünk, hogy nem teszünk műanyag dobozt a fagyasztóba, nem éri meg változtatni szokásainkon?

