A palota közleményt adott ki, miután csütörtök délután a 86 éves II. Margit dán királynő szívroham miatt kórházba került. Dánia korábbi uralkodóját jelenleg a koppenhágai Rigshospitalban kezelik.

II. Margit dán királynő nagyon jó viszonyt ápol a brit uralkodóházzal

Így van most II. Margit dán királynő

A palota közleménye szerint az uralkodó már jobban van, azonban a hétvégét a kórházban tölti megfigyelésen:

„Őfelségét, Margit királynőt ma délután szívroham miatt kórházba szállították. Jelenleg a Rigshospitalban ápolják. Az uralkodó a rutinvizsgálatok és a megfigyelés miatt továbbra is kórházban marad. Őfelsége fáradt, de jókedvű. A királyi ház azonnal jelezni fogja, ha friss hírekkel szolgálhatunk a királynő állapotáról" – olvasható a közleményben.

II. Margit királynő egészségügyi állapota az elmúlt években többször is aggodalomra adott okot. Elsőként a férje, Henrik dán herceg halála után kezdett el gyengülni a szervezete, később pedig nem segített a helyzeten, hogy elkapta a koronavírust-fertőzést. Több komoly műtéten is átesett az elmúlt években, végül pedig a meggyengülő egészsége miatt úgy döntött, hogy 2024 januárjában, 52 évnyi uralkodás után váratlanul lemond a trónról fia, Frigyes javára. Az új uralkodót tavaly X. Frigyes néven koronázták királlyá.

