Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
egészségügyi vészhelyzet királynő szívinfarktus
Komáromi Bence
2026.05.15.
Megrázó híreket kaptunk. Csütörtök délután a 86 éves II. Margit dán királynő szívrohamot kapott. Az idős uralkodót jelenleg kórházban ápolják. Jövünk a részletekkel!

A palota közleményt adott ki, miután csütörtök délután a 86 éves II. Margit dán királynő szívroham miatt kórházba került. Dánia korábbi uralkodóját jelenleg a koppenhágai Rigshospitalban kezelik.

II. Margit dán királynő nagyon jó viszonyt ápol a brit uralkodóházzal
II. Margit dán királynő nagyon jó viszonyt ápol a brit uralkodóházzal
Forrás: UK Press

Így van most II. Margit dán királynő

A palota közleménye szerint az uralkodó már jobban van, azonban a hétvégét a kórházban tölti megfigyelésen:

„Őfelségét, Margit királynőt ma délután szívroham miatt kórházba szállították. Jelenleg a Rigshospitalban ápolják. Az uralkodó a rutinvizsgálatok és a megfigyelés miatt továbbra is kórházban marad. Őfelsége fáradt, de jókedvű. A királyi ház azonnal jelezni fogja, ha friss hírekkel szolgálhatunk a királynő állapotáról" – olvasható a közleményben.

II. Margit királynő egészségügyi állapota az elmúlt években többször is aggodalomra adott okot. Elsőként a férje, Henrik dán herceg halála után kezdett el gyengülni a szervezete, később pedig nem segített a helyzeten, hogy elkapta a koronavírust-fertőzést. Több komoly műtéten is átesett az elmúlt években, végül pedig a meggyengülő egészsége miatt úgy döntött, hogy 2024 januárjában, 52 évnyi uralkodás után váratlanul lemond a trónról fia, Frigyes javára. Az új uralkodót tavaly X. Frigyes néven koronázták királlyá.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Margit dán királynő szerint az unokái érdekeit szolgálja az, hogy elvette a titulusaikat

Így jobb lesz nekik a jövőben.

Komoly műtétre szorul a dán királynő: ezért kell kés alá feküdnie

Ügyeit elhalasztják.

Meghalt Henrik herceg, II. Margit dán királynő férje

A halálhírt szerda hajnalban közölték

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu