Müller Péter: „Onnan tudod megkülönböztetni a bölcs embert az okostól, hogy a bölcs arcán van valami derű”

2026.05.15.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre. 

Müller Péter: „A bölcs arcán van valami derű”

Onnan tudod megkülönböztetni a bölcs embert az okostól, hogy a bölcs arcán van valami derű. Bölcs mosolynak hívják. Ez onnan ered, hogy nagyon szeret élni, másrészt tudja, hogy az egésznek semmi értelme nincs. Ha ezt elkezdi keresni, lesüllyed az okos szintjére, és azonnal eltűnik a mosolya. Nyelvünk tudja a titkot. A gond és a gondolkodás rokonok.

 

