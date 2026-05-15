Müller Péter: „Onnan tudod megkülönböztetni a bölcs embert az okostól, hogy a bölcs arcán van valami derű”

Onnan tudod megkülönböztetni a bölcs embert az okostól, hogy a bölcs arcán van valami derű. Bölcs mosolynak hívják. Ez onnan ered, hogy nagyon szeret élni, másrészt tudja, hogy az egésznek semmi értelme nincs. Ha ezt elkezdi keresni, lesüllyed az okos szintjére, és azonnal eltűnik a mosolya. Nyelvünk tudja a titkot. A gond és a gondolkodás rokonok.