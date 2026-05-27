Zavartalanul indult a nyári utazószezon − Nincs kerozinhiány, elindultak a magyarok nyaralni

A tervezett charterjáratok menetrend szerint közlekednek, az utasok utazásait semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti – állítja az egyik hazai utazási iroda közleménye. Az IBUSZ szerint az elmúlt időszakban megjelent hírek jelentős része félreértelmezett nemzetközi iparági információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar utazóközönség számára fontos nyári charterforgalmat Törökországba, Görögországba, Bulgáriába, Ciprusra vagy Spanyolországba.

Antalya idén is az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében.

A cég szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás, hanem a nemzetközi kerozinárak alakulása jelenthet kihívást a légiközlekedésben.

Bár a szabályozás lehetővé teszi az emelkedő üzemanyagköltségek részleges továbbhárítását az utasokra, az IBUSZ például a június 26-ig induló járatok esetében saját költségén átvállalta ezt a terhet.

A későbbi időszak díjairól még nincs végleges döntés, ugyanakkor ők bízik abban, hogy a kerozinárak stabilizálódnak, így nem lesz szükség felár bevezetésére.

Az IBUSZ antalyai charterjáratának fedélzetén ott volt D. Tóth András is. A riporter a budapesti indulás előtt beszélt a pilótákkal, földi kiszolgáló személyzettel és a turisztikai szakemberekkel, majd Antalyában is körülnézett a repülőtéren.

Tapasztalatai alapján sem Budapesten, sem Törökország egyik legforgalmasabb üdülőrepterén nem látszott semmilyen fennakadás az üzemanyag-ellátásban.