Törölték a járatodat vagy késett a gép? Így szerezd vissza a pénzed!

A nyár már az ajtón kopogtat, bizonyára hamarosan sokan repülővel kelnek útra, hogy eltöltsék jól megérdemelt vakációjukat. Sajnálatos módon óhatatlanul előfordul, hogy a kifizetett jegyünk ellenére sem tudunk élni a szolgáltatással járattörlés, esetleg késés miatt. Ha tisztában vagyunk a jogainkkal és a lehetőségeinkkel, akkor visszaszerezhetjük pénzünket, mivel ilyenkor több esetben is jogosultak vagyunk kártérítésre.

Ha járattörlés vagy késés merült fel, jogosultak vagyunk kártérítésre.

Késések, törölt járatok esetén kártérítés jár Ugyan a feltételek légitársaságonként eltérnek, bizonyos szabályok univerzálisak.

Ha nem kaptuk meg a jogos kártérítést, ne habozzunk az illetékes hatósághoz fordulni.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten foglalkozik a járatkésésekkel, törlésekkel.

A légitársaságok kötelezettségei járattörlés, késés esetén

Amikor törölték a járatot, fontos tisztában lenni vele, hogy fizettünk egy szolgáltatásért, amivel kapcsolatban a légitársaságot felelősség terheli. Késés vagy törlés esetén szigorú segítségnyújtási és tájékoztatási kötelezettségük van, amit ha elmulasztanak, komoly jogi következményei lehetnek rájuk nézve. A segítségnyújtás általában étel és ital, másnapra tolódott utazás esetén pedig a szállás biztosítását is magában foglalja.

3 órát meghaladó járatkésés esetén a repülőút hosszának függvényében 250, 400 vagy 600 eurós összeg illet minket.

Járattörlés esetén hasonló nagyságrendű kártérítésre vagyunk jogosultak annyi kiegészítéssel, hogy ilyenkor általában plusz összeg nélkül a legközelebbi járatra való átfoglalásra is van lehetőség. Ha ez nem történne meg, megillet minket a repjegy vételárának visszatérítése. Fontos tudni, hogy ezek a kártérítések csak akkor járnak, ha a légitársaság saját hibájából történt a késés: természeti katasztrófa, rossz időjárási viszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén más az eljárásrend.

Mindig gondosan őrizzük meg a repülőjegyet, a foglalást igazoló dokumentumokat, esetleg a felmerülő plusz költségeket azért, hogy ha a légitársaság elmulasztaná teljesíteni kötelezettségeit, az illetékes hatóságnál tudjuk igazolni követeléseink jogosságát.