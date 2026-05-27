Törölték a járatodat vagy késett a gép? Így szerezd vissza a pénzed!

Bába Dorottya
2026.05.27.
Kevés kellemetlenebb dolog létezik annál, mint amikor nyaralásra, üzleti útra indulván késik a járat, vagy még rosszabb: törölték. Járattörlés, késés esetén azonban nem szabad annyiban hagyni a dolgot, ugyanis visszaszerezheted a pénzedet. Eláruljuk, hogyan.

A nyár már az ajtón kopogtat, bizonyára hamarosan sokan repülővel kelnek útra, hogy eltöltsék jól megérdemelt vakációjukat. Sajnálatos módon óhatatlanul előfordul, hogy a kifizetett jegyünk ellenére sem tudunk élni a szolgáltatással járattörlés, esetleg késés miatt. Ha tisztában vagyunk a jogainkkal és a lehetőségeinkkel, akkor visszaszerezhetjük pénzünket, mivel ilyenkor több esetben is jogosultak vagyunk kártérítésre.

Járattörlés, késés esetén jogaink vannak
Ha járattörlés vagy késés merült fel, jogosultak vagyunk kártérítésre.
Késések, törölt járatok esetén kártérítés jár

  • Ugyan a feltételek légitársaságonként eltérnek, bizonyos szabályok univerzálisak.
  • Ha nem kaptuk meg a jogos kártérítést, ne habozzunk az illetékes hatósághoz fordulni.
  • A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten foglalkozik a járatkésésekkel, törlésekkel.

A légitársaságok kötelezettségei járattörlés, késés esetén

Amikor törölték a járatot, fontos tisztában lenni vele, hogy fizettünk egy szolgáltatásért, amivel kapcsolatban a légitársaságot felelősség terheli. Késés vagy törlés esetén szigorú segítségnyújtási és tájékoztatási kötelezettségük van, amit ha elmulasztanak, komoly jogi következményei lehetnek rájuk nézve. A segítségnyújtás általában étel és ital, másnapra tolódott utazás esetén pedig a szállás biztosítását is magában foglalja.

3 órát meghaladó járatkésés esetén a repülőút hosszának függvényében 250, 400 vagy 600 eurós összeg illet minket.

Járattörlés esetén hasonló nagyságrendű kártérítésre vagyunk jogosultak annyi kiegészítéssel, hogy ilyenkor általában plusz összeg nélkül a legközelebbi járatra való átfoglalásra is van lehetőség. Ha ez nem történne meg, megillet minket a repjegy vételárának visszatérítése. Fontos tudni, hogy ezek a kártérítések csak akkor járnak, ha a légitársaság saját hibájából történt a késés: természeti katasztrófa, rossz időjárási viszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén más az eljárásrend.

Mindig gondosan őrizzük meg a repülőjegyet, a foglalást igazoló dokumentumokat, esetleg a felmerülő plusz költségeket azért, hogy ha a légitársaság elmulasztaná teljesíteni kötelezettségeit, az illetékes hatóságnál tudjuk igazolni követeléseink jogosságát.

Mit tegyünk, ha a légitársaság nem ad kártérítést?

Olykor előfordul, hogy a törölt járatot üzemeltető légitársaság nem adja meg a törlés, járatkésés kártalanítási összegét. Mulasztás esetén első körben nyújtsunk be írásbeli panaszt a céghez, a panasz elutasítása esetén pedig az illetékes hatósághoz kell fordulni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiemelt figyelmet szentel a fogyasztók jogainak tiszteletben tartásának, és részletes tájékoztatást is ad.

A tavalyi évben mintegy 332 megkeresés érkezett be a hivatalokhoz késett vagy törölt járatokról. A feljelentéseknek meg is lett az eredménye, mivel a pórul járt utasok mintegy 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítást kaptak.

A hatóság keze a légitársaságokat sem kímélte, mivel összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki. Az NKFH ezen felül rendszeres próbavásárlással felügyeli a telefonos ügyfélszolgálatok  működését, az árfeltüntetési szabályok helyességét, ahogy a megtévesztő gyakorlatokat is igyekeznek kiszűrni.

Kellemetlen dolog a járattörlés vagy a késés, de ha tisztában vagyunk a jogainkkal és lehetőségeinkkel, akkor megmenthetjük pénzünket. Amennyiben egyedül nem boldogulnánk, ne féljünk az illetékes hatósághoz fordulni segítségért.

