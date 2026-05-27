Törölték a járatodat vagy késett a gép? Így szerezd vissza a pénzed!

A nyár már az ajtón kopogtat, bizonyára hamarosan sokan repülővel kelnek útra, hogy eltöltsék jól megérdemelt vakációjukat. Sajnálatos módon óhatatlanul előfordul, hogy a kifizetett jegyünk ellenére sem tudunk élni a szolgáltatással járattörlés, esetleg késés miatt. Ha tisztában vagyunk a jogainkkal és a lehetőségeinkkel, akkor visszaszerezhetjük pénzünket, mivel ilyenkor több esetben is jogosultak vagyunk kártérítésre.
Késések, törölt járatok esetén kártérítés jár
- Ugyan a feltételek légitársaságonként eltérnek, bizonyos szabályok univerzálisak.
- Ha nem kaptuk meg a jogos kártérítést, ne habozzunk az illetékes hatósághoz fordulni.
- A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten foglalkozik a járatkésésekkel, törlésekkel.
A légitársaságok kötelezettségei járattörlés, késés esetén
Amikor törölték a járatot, fontos tisztában lenni vele, hogy fizettünk egy szolgáltatásért, amivel kapcsolatban a légitársaságot felelősség terheli. Késés vagy törlés esetén szigorú segítségnyújtási és tájékoztatási kötelezettségük van, amit ha elmulasztanak, komoly jogi következményei lehetnek rájuk nézve. A segítségnyújtás általában étel és ital, másnapra tolódott utazás esetén pedig a szállás biztosítását is magában foglalja.
3 órát meghaladó járatkésés esetén a repülőút hosszának függvényében 250, 400 vagy 600 eurós összeg illet minket.
Járattörlés esetén hasonló nagyságrendű kártérítésre vagyunk jogosultak annyi kiegészítéssel, hogy ilyenkor általában plusz összeg nélkül a legközelebbi járatra való átfoglalásra is van lehetőség. Ha ez nem történne meg, megillet minket a repjegy vételárának visszatérítése. Fontos tudni, hogy ezek a kártérítések csak akkor járnak, ha a légitársaság saját hibájából történt a késés: természeti katasztrófa, rossz időjárási viszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén más az eljárásrend.
Mindig gondosan őrizzük meg a repülőjegyet, a foglalást igazoló dokumentumokat, esetleg a felmerülő plusz költségeket azért, hogy ha a légitársaság elmulasztaná teljesíteni kötelezettségeit, az illetékes hatóságnál tudjuk igazolni követeléseink jogosságát.
Mit tegyünk, ha a légitársaság nem ad kártérítést?
Olykor előfordul, hogy a törölt járatot üzemeltető légitársaság nem adja meg a törlés, járatkésés kártalanítási összegét. Mulasztás esetén első körben nyújtsunk be írásbeli panaszt a céghez, a panasz elutasítása esetén pedig az illetékes hatósághoz kell fordulni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiemelt figyelmet szentel a fogyasztók jogainak tiszteletben tartásának, és részletes tájékoztatást is ad.
A tavalyi évben mintegy 332 megkeresés érkezett be a hivatalokhoz késett vagy törölt járatokról. A feljelentéseknek meg is lett az eredménye, mivel a pórul járt utasok mintegy 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítást kaptak.
A hatóság keze a légitársaságokat sem kímélte, mivel összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki. Az NKFH ezen felül rendszeres próbavásárlással felügyeli a telefonos ügyfélszolgálatok működését, az árfeltüntetési szabályok helyességét, ahogy a megtévesztő gyakorlatokat is igyekeznek kiszűrni.
Kellemetlen dolog a járattörlés vagy a késés, de ha tisztában vagyunk a jogainkkal és lehetőségeinkkel, akkor megmenthetjük pénzünket. Amennyiben egyedül nem boldogulnánk, ne féljünk az illetékes hatósághoz fordulni segítségért.
Szemezgess további cikkeinkből: