2026. máj. 27., szerda

Újabb csapás a Schobert családban, életveszélyes állapotba került Norbi édesanyja: "Azt hittem, hogy meghalt"

2026.05.27.
Magatehetetlenül feküdt a 80 éves asszony, amikor fia rátalált. Schobert Norbi édesanyja az otthonában esett össze.

Schobert Norbi sztrókja és Rubint Réka daganatos betegsége már eddig is megpróbáltatások elé állította a családot. A fitneszguru most arról beszélt, édesanyja is komoly egészségi gondokkal küzd, nagyon aggódik érte is. 

Schobert Norbi édesanyja súlyos beteg.
Forrás: Bors

Schobert Norbi az édesanyjáért imádkozik

Schobert Norbi 80 éves édesanyja magatehetetlenül feküdt a földön saját otthonában, amikor a fia rátalált. Úgy tűnik, az életveszélyen túl van, de több lábujját amputálták és lehet, a drasztikusabb beavatkozást sem kerülheti el. Az idős asszony 50 éve cukorbeteg, most is amiatt történt a baj. 

„Mindennap beszélek édesanyámmal, így amikor két héttel ezelőtt hívtam, és nem vette fel a telefont, tudtam, hogy baj van. Úgyhogy padlógázzal rohantam hozzá, majd ahogy a kertből benéztem a nappaliba és láttam, hogy reggel 9 órakor égett a villany, ő pedig a földön feküdt, szürke arccal, azt hittem, hogy meghalt”  – mondta el a Borsnak Norbi, aki most édesanyjáért imádkozik.  

„Volt pár nap, amikor élet és halál között volt”

„Mind a két lábában megállt a keringés, ami miatt bypass műtétet kellett végezni mind a két lábán, illetve egy-két ujjat is el kell távolítani, és most azért megy a harc, hogy ne kelljen amputálni a lábait (...) Két hete bent van a kórházban, és úgy tűnik, hamarosan rehabilitációra is mehet majd, de bevallom, volt pár nap, amikor élet és halál között volt” – nyilatkozta és hozzátette, szívszorító, hogy egyszerre kell feleségéért, a rákkal küzdő Rubint Rékáért, akire újabb kezelések várnak, és édesanyjáért is aggódnia.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
