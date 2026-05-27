Újabb csapás a Schobert családban, életveszélyes állapotba került Norbi édesanyja: "Azt hittem, hogy meghalt"

Schobert Norbi sztrókja és Rubint Réka daganatos betegsége már eddig is megpróbáltatások elé állította a családot. A fitneszguru most arról beszélt, édesanyja is komoly egészségi gondokkal küzd, nagyon aggódik érte is.

Schobert Norbi 80 éves édesanyja magatehetetlenül feküdt a földön saját otthonában, amikor a fia rátalált. Úgy tűnik, az életveszélyen túl van, de több lábujját amputálták és lehet, a drasztikusabb beavatkozást sem kerülheti el. Az idős asszony 50 éve cukorbeteg, most is amiatt történt a baj.

„Mindennap beszélek édesanyámmal, így amikor két héttel ezelőtt hívtam, és nem vette fel a telefont, tudtam, hogy baj van. Úgyhogy padlógázzal rohantam hozzá, majd ahogy a kertből benéztem a nappaliba és láttam, hogy reggel 9 órakor égett a villany, ő pedig a földön feküdt, szürke arccal, azt hittem, hogy meghalt” – mondta el a Borsnak Norbi, aki most édesanyjáért imádkozik.

„Mind a két lábában megállt a keringés, ami miatt bypass műtétet kellett végezni mind a két lábán, illetve egy-két ujjat is el kell távolítani, és most azért megy a harc, hogy ne kelljen amputálni a lábait (...) Két hete bent van a kórházban, és úgy tűnik, hamarosan rehabilitációra is mehet majd, de bevallom, volt pár nap, amikor élet és halál között volt” – nyilatkozta és hozzátette, szívszorító, hogy egyszerre kell feleségéért, a rákkal küzdő Rubint Rékáért, akire újabb kezelések várnak, és édesanyjáért is aggódnia.

