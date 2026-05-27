„Nem a szemembe néznek” – Így él most a nő, akinek ritka betegsége miatt folyamatosan nőnek a mellei

A 28 éves Summer Roberts gyerekkora óta küzd a macromastia nevű ritka betegséggel, amely a mellszövet rendellenes növekedésével jár. A nő elmondása szerint már nyolcéves korában hirtelen C-kosaras mérete lett, azóta pedig szinte megállás nélkül nő a melle.

„Már a legegyszerűbb dolgok is nehezek” – súlyos tüneteket okoz a macromastia nevű ritka betegség.

A macromastia nemcsak a külsejét, az egész életét megváltoztatta

Ma már R-kosaras melltartót hord, és csak az elmúlt egy évben 11 mérettel nőtt a kosármérete. Az orvosok három évvel ezelőtt diagnosztizálták nála hivatalosan a betegséget, és közölték vele: még egy mellkisebbítő műtét sem jelentene végleges megoldást, mert a mellszövet idővel újra visszanőne.

A macromastia nemcsak esztétikai problémát jelent. A ritka állapot súlyos hát- és nyakfájdalmat, rossz testtartást, mozgáskorlátozottságot, sőt bőrirritációt és fájdalmas sérüléseket is okozhat.

Summer szerint számára a legegyszerűbb hétköznapi feladatok is nehézzé váltak. „Fizikailag képtelen vagyok hosszabb ideig sétálni vagy kitakarítani a lakást támasztó fűző nélkül” – mondta. A sportolás is szinte lehetetlenné vált számára a mellei súlya miatt. A fiatal nő arról is őszintén beszélt, hogy a párkapcsolatokban és az ismerkedésben is rengeteg kellemetlen helyzetet él át. „A férfiak sokszor még a szemembe sem néznek” – fogalmazott. Elmesélte, hogy egy közelmúltbeli randin a férfi egyszer sem nézett az arcára. Amikor ezt szóvá tette, a férfi állítólag csak annyit válaszolt: „Hát, hibáztathatsz érte?” Summer szerint a társkereső alkalmazásokon is szinte mindig a mellei kerülnek szóba először, és sokan csak valamilyen fétist látnak benne.

Az OnlyFans segített neki elfogadni a testét

„Több vagyok, mint a melleim” – mondta. Hozzátette, gyakran még azt sem hiszik el neki az emberek, hogy valódi személy áll a profil mögött. A skót nő korábban egész életében mellkisebbítő műtétről álmodott. Először 13-14 éves korában próbálták megműteni, de az orvosok túl fiatalnak tartották hozzá. Később, 17 évesen ismét próbálkozott, ám akkor a testtömegindexe miatt utasították el. Summer szerint ebben a rendkívüli méretű mellei is szerepet játszanak, hiszen alacsony, mindössze 149 centiméter magas, így a BMI-je torz képet mutat.