Egy rejtélyes TikTok-videó arról számol be, hogy az időutazás nemcsak lehetséges, de egy tudós már bizonyítottan utazott az idősíkok között. A konspirációs teória egy egyiptomi sír rejtélyén keresztül sejlik fel.

Egy AI-videó szerint van bizonyíték az időutazásra.

Az egyetlen bizonyíték az időutazásra – Legalábbis a TikTok-népe szerint

A történet szerint egy tudós, aki egy titkos kormányzati kísérletben vett részt, 1990-ben eltűnt.

Erről a tudósról találtak egy képet 1925-ben egy addig fel nem fedezett egyiptomi sírkamra belsejében.

A @realhistorymysteries nevű TikTok-felhasználó egy olyan AI által generált videót tett közzé, melyben elviekben fény derül egy időutazó rejtélyére. A videó szerint egy régészcsoport 1925-ben felfedezett egy addig zárt sírkamrát Egyiptomban. Amikor viszont felnyitották a sírt, megdöbbentő dologra lettek figyelmesek: a sírban egy 1990-re datált fényképet találtak.

A képen egy modern ruhába öltözött férfi volt látható, amint az eddig zártnak hitt sír előtt áll. A férfit a videó szerint Elon Hucknak (de más összeesküvés-elméletek szerint Wayne Jansennek) hívják, írta Daily Star. Huck egy kutató volt, aki 1990-ben tűnt el egy Kronos nevű titkos kormányzati időutazási kísérlet során.

A hátborzongató rész az, hogy a fotó hátoldalán az áll „megpróbáltam megállítani, de az időhurok megtörhetetlen”. Ezek után előkerült egy másik kép is az eltűnt kutatóról 1985-ben, ahol már jóval öregebb volt. Az újabb képen 2025-ös dátum szerepel. A kutató noteszában pedig ez áll:

Az idő nem lineáris, az időhurok-elmélet igaz, és én benne ragadtam.

A történet csúcspontja, hogy 2023-ban egy másik régészcsapat visszatért a sírhoz, ahol megtalálták az eredeti kamerát, amellyel készültek a felvételek. Amikor előhívták a filmet, nem hitték el, amit láttak: ők maguk szerepeltek rajta 2045-ben.