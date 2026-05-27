2026. máj. 27., szerda

Dermesztő összeesküvés-elmélet kering az interneten. Egy AI által generált videó azt állítja, hogy van egy kísérteties bizonyíték az időutazásra, ám a történet hihetetlenebb, mint gondolnád.

Egy rejtélyes TikTok-videó arról számol be, hogy az időutazás nemcsak lehetséges, de egy tudós már bizonyítottan utazott az idősíkok között. A konspirációs teória egy egyiptomi sír rejtélyén keresztül sejlik fel.

Az egyetlen bizonyíték az időutazásra – Legalábbis a TikTok-népe szerint

  • Egy olyan TikTok-videó kering az interneten, mely azt állítja, igenis van bizonyíték az időutazásra.
  • A történet szerint egy tudós, aki egy titkos kormányzati kísérletben vett részt, 1990-ben eltűnt.
  • Erről a tudósról találtak egy képet 1925-ben egy addig fel nem fedezett egyiptomi sírkamra belsejében.
  • A tudósról sorra bukkannak fel rejtélyes képek a jövőből.
  • A konspirációs teória nem túl meggyőző.

Lehetséges az időutazás?

A @realhistorymysteries nevű TikTok-felhasználó egy olyan AI által generált videót tett közzé, melyben elviekben fény derül egy időutazó rejtélyére. A videó szerint egy régészcsoport 1925-ben felfedezett egy addig zárt sírkamrát Egyiptomban. Amikor viszont felnyitották a sírt, megdöbbentő dologra lettek figyelmesek: a sírban egy 1990-re datált fényképet találtak.

A képen egy modern ruhába öltözött férfi volt látható, amint az eddig zártnak hitt sír előtt áll. A férfit a videó szerint Elon Hucknak (de más összeesküvés-elméletek szerint Wayne Jansennek) hívják, írta  Daily Star. Huck egy kutató volt, aki 1990-ben tűnt el egy Kronos nevű titkos kormányzati időutazási kísérlet során.

A videó szerinti bizonyíték

A hátborzongató rész az, hogy a fotó hátoldalán az áll „megpróbáltam megállítani, de az időhurok megtörhetetlen”. Ezek után előkerült egy másik kép is az eltűnt kutatóról 1985-ben, ahol már jóval öregebb volt. Az újabb képen 2025-ös dátum szerepel. A kutató noteszában pedig ez áll:

Az idő nem lineáris, az időhurok-elmélet igaz, és én benne ragadtam.

A történet csúcspontja, hogy 2023-ban egy másik régészcsapat visszatért a sírhoz, ahol megtalálták az eredeti kamerát, amellyel készültek a felvételek. Amikor előhívták a filmet, nem hitték el, amit láttak: ők maguk szerepeltek rajta 2045-ben.

A videó hitelességének problémája

Az összeesküvés-elméletek természetesen azon alapszanak, hogy a hihetetlen sztorik azért olyan hihetetlenek, mert a kormány elkobozta az összes bizonyítékot, nehogy fény derüljön a világ nagy dolgaira. Ez a történet viszont nem igazán áll meg a lábán. Elon Huck (vagy a másik történet szerint Wayne Jansen) ugyanis csak a konspirációs elméletek szintjén létezett, más feljegyzés nincs róla. Másrészről alapvető időbeli ellentmondásokat sorakoztat a TikTok-videó, mely bár meghaladta az 1,9 milliós megtekintést is, a kommentelők nincsenek teljesen meggyőzve arról, hogy igaz a sztori. Arról nem is beszélve, hogy az időutazás kérdését maga Stephen Hawking is megkérdőjelezte Az idő rövid történetében. „Ha valóban létezne időutazás, akkor hol vannak a jövőből érkező turisták?” – tette fel a kérdést a világhírű tudós.

