Kiszivárgott a boncolási jegyzőkönyv: megrázó részletek derültek ki Martin Short lányának haláláról

Új, megrázó részletek derültek ki Martin Short lánya, Katherine Short haláláról. A frissen nyilvánosságra hozott boncolási jelentés szerint a világsztár annyira aggódott a 42 éves lányáért, hogy egy barátját kérte meg: menjen el hozzá, miután több mint egy napja nem tudta elérni.

Martin Short lánya, Katherine Short öngyilkos lett a jelentés szerint, de egyéb részletek is kiderültek.

Martin Short lánya búcsúlevelet írt a halála előtt

A boncolási jegyzőkönyv szerint a család barátja Katherine otthonához ment, ahol egy üzenetet talált a bezárt hálószobaajtón. Azonnal hívta a 911-et, a rendőrök pedig betörték az ajtót. Katherine-t az ágyban találták meg, mellkasa alatt egy pisztollyal. A helyszínen búcsúlevelet is találtak. A jelentés szerint Katherine Short önkezűleg végzett magával. A dokumentumokból az is kiderült, hogy korábban már volt öngyilkossági kísérlete: 2017-ben gyógyszerekkel próbált végezni magával. Emellett depresszióval és más mentális betegségekkel is küzdött – írja a Daily Mail.

A Gyilkos a házban sztárja, Martin Short nemrég először szólalt meg nyilvánosan lánya haláláról. Elmondása szerint Katherine hosszú éveken át harcolt borderline személyiségzavarral és súlyos mentális problémákkal.

„A mentális betegségek ugyanolyan betegségek, mint a rák. És néha ezek is végzetesek” – fogalmazott.

Short különösen megrázó párhuzamot vont néhai felesége, Nancy Dolman halálával. A nő 2010-ben hunyt el petefészekrákban, utolsó szavai pedig ezek voltak férjéhez: „Marty, engedj el”. A színész szerint lánya is ugyanezt próbálta üzenni neki, amikor a következőket mondta neki nem sokkal a halála előtt: „Apa, engedj el”.

Katherine Short klinikai szociális munkásként dolgozott, mesterdiplomáját a University of Southern California intézményében szerezte meg. Halála teljesen összetörte családját és testvéreit is. A színész most azért beszél nyíltan a tragédiáról, hogy felhívja a figyelmet a mentális betegségek fontosságára, valamint támogassa Glenn Close mentális egészséggel foglalkozó szervezetét, a Bring Change to Mind alapítványt.