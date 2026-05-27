Kiszivárgott a boncolási jegyzőkönyv: megrázó részletek derültek ki Martin Short lányának haláláról

Új, megrázó részletek derültek ki Martin Short lánya, Katherine Short haláláról. A frissen nyilvánosságra hozott boncolási jelentés szerint a világsztár annyira aggódott a 42 éves lányáért, hogy egy barátját kérte meg: menjen el hozzá, miután több mint egy napja nem tudta elérni.
Martin Short lánya búcsúlevelet írt a halála előtt
A boncolási jegyzőkönyv szerint a család barátja Katherine otthonához ment, ahol egy üzenetet talált a bezárt hálószobaajtón. Azonnal hívta a 911-et, a rendőrök pedig betörték az ajtót. Katherine-t az ágyban találták meg, mellkasa alatt egy pisztollyal. A helyszínen búcsúlevelet is találtak. A jelentés szerint Katherine Short önkezűleg végzett magával. A dokumentumokból az is kiderült, hogy korábban már volt öngyilkossági kísérlete: 2017-ben gyógyszerekkel próbált végezni magával. Emellett depresszióval és más mentális betegségekkel is küzdött – írja a Daily Mail.
A Gyilkos a házban sztárja, Martin Short nemrég először szólalt meg nyilvánosan lánya haláláról. Elmondása szerint Katherine hosszú éveken át harcolt borderline személyiségzavarral és súlyos mentális problémákkal.
„A mentális betegségek ugyanolyan betegségek, mint a rák. És néha ezek is végzetesek” – fogalmazott.
Short különösen megrázó párhuzamot vont néhai felesége, Nancy Dolman halálával. A nő 2010-ben hunyt el petefészekrákban, utolsó szavai pedig ezek voltak férjéhez: „Marty, engedj el”. A színész szerint lánya is ugyanezt próbálta üzenni neki, amikor a következőket mondta neki nem sokkal a halála előtt: „Apa, engedj el”.
Katherine Short klinikai szociális munkásként dolgozott, mesterdiplomáját a University of Southern California intézményében szerezte meg. Halála teljesen összetörte családját és testvéreit is. A színész most azért beszél nyíltan a tragédiáról, hogy felhívja a figyelmet a mentális betegségek fontosságára, valamint támogassa Glenn Close mentális egészséggel foglalkozó szervezetét, a Bring Change to Mind alapítványt.
„Ez egy rémálom. A lányom sokáig küzdött egy extrém nehéz mentális betegséggel, a borderline személyiségzavarral és az ezzel járó körülményekkel. Mindent megtett, amit csak tudott, de eljött az a pont, amikor már nem bírta tovább. Az embereknek meg kell érteniük, hogy a mentális betegségek ugyanolyan halálosak lehetnek, mint a rák. A lányom pedig egy végzetes betegség következtében hunyt el, amikor már nem tudott tovább küzdeni” – árulta el a gyászoló édesapa korábban a People magazinnak.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
