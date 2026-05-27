2026. máj. 27., szerda

„Amint valaki gyökérként viselkedik, én elmegyek” – A dühös Russell Crowe csúnyán helyre tette a rajongóit 

Jónás Ágnes
2026.05.27.
Sokkoló felvételek láttak napvilágot a Gladiátor sztárjáról! A 62 éves Russell Crowe akkor vesztette el a türelmét, amikor egy csapat rajongó és autogramvadász valósággal megrohanta. Nem finomkodott, aminek meg is lett az eredménye: a kirohanásáról készült videó egyetlen óra alatt elterjedt az interneten.

Párizsban szabadultak el az indulatok, ahol a színész éppen a francia teniszbajnokságra érkezett. Amint Russell Crowe kilépett a luxushotel kapuján, a tömeg szó szerint lerohanta, a füzeteket és fotókat pedig az arcába nyomták. Ekkor szakadt el nála a cérna. Mivel biztonsági őrök nem voltak vele, saját maga tett rendet – nem éppen úriemberhez méltó stílusban.

Russell Crowe teljesen komolyan gondolta, amit a párizsi szálloda előtt mondott. 
  • A színész szerint a rajongók és autogramvadászok túl agresszívan közelítették meg a párizsi hotel előtt.
  • Russell Crowe végül minden várakozóval készített közös képet és aláírást is adott.
  • A hollywoodi sztár a Roland Garroson egy látványos labdaelkapással is magára vonta a figyelmet.

Russell Crowe irányba állította a népet

A május 26-án elterjedt felvételeken valóban látható, hogy amint a színész kilép a párizsi szállodából, a rajongók és az autogramgyűjtők tolakodni kezdtek, mire Crowe meglehetősen határozottan lép fel, akárcsak egy vérbeli gladiátor.

Figyeltek rám? Maradjatok, ahol vagytok. Ne nyomuljatok rám! Amint valaki gyökérként viselkedik, én elmegyek. Értitek? Világos? – kiabálta a testközelbe férkőzőknek.

A feszült pillanatok után a megrettent rajongók szófogadóan sorba álltak. Crowe végül tartotta a szavát: a kemény fellépés után mindenkinek adott aláírást, és mosolyogva állt oda a szelfikhez is.

Egy másik dologgal is magára vonta a figyelmet

Russell Crowe Oscar-díjas színész nemrégiben Alexander Zverev első fordulós mérkőzését követte figyelemmel Párizsban a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson. A 62 éves hollywoodi sztár − aki egyébként elég rosszul tartja magát − a meccs alatt egy felé repülő teniszlabdát anélkül kapott el, hogy felállt volna a székéből. Az esetet követően Crowe mosolyogva a magasba tartotta a labdát, amivel hatalmas tapsot és éljenzést váltott ki a közönség soraiból.

Russell Crowe büszkén fotózkodott a teniszlabdával.
A történtek után sokan megvédték a színészt, mondván: erőszakos rajongók között, biztonsági kíséret nélkül szinte borítékolható volt a konfliktus. Mindenesetre azt leszögezhetjük, hogy a Gladiátor sztárja egyetlen nemzetet sem hagy hidegen – akár a vörös szőnyegen, akár a lelátón kerül reflektorfénybe.

Nézd meg, ahogy a színész helyreteszi a rajongókat:

