Komoly vizsgálat célkeresztjében Beatrix és Eugénia: őket is elzavarják, mint az apjukat

Parlamenti vizsgálat indulhat a királyi rezidenciákhoz kapcsolódó lakhatási megállapodások miatt. Úgy tudni, ez Beatrixet és Eugéniát is érintheti.

A brit parlament várhatóan még az idén felülvizsgálja a koronabirtokokhoz kapcsolódó bérleti konstrukciókat, különös tekintettel az úgynevezett „grace-and-favour” otthonokra, vagyis azokra az ingatlanokra, amelyeket kedvezményes feltételekkel használhatnak a királyi család tagjai. A hírek szerint több, a  Szent Jakab-palota, a Kensington-palota és a Great Windsor Park területén található ingatlan bérleti szerződést is górcső alá vesznek. Ez különösen kellemetlen lehet a nem dolgozó királyi családtagok számára, köztük Beatrix és Eugénia hercegnőnek. A két nővér hivatalosan nem lát el királyi feladatokat a Korona nevében, ugyanakkor továbbra is használhatnak királyi rezidenciákhoz kapcsolódó ingatlanokat.

Beatrix és Eugénia jobban tenné, ha csomagolna

„Mi fizetjük ezeknek a gazdag királyi családtagoknak, hogy luxusban, gyakorlatilag lakbérmentesen élhessenek” – nyilatkozta a Daily Mailnek Norman Baker királyi szakértő. „Szerintem Beatrixtől és Eugéniától az lenne a legokosabb, ha kiköltöznének a St. James-palotában és a Kensington-palotában lévő ingatlanokból, mielőtt a britek firtatni kezdenék, hogy ez tulajdonképpen miért is jár nekik. A nem dolgozó királyi családtagoknak soha nem szabadna ilyen kiváltságban részesülniük” − tette hozzá. 

Van másik otthonuk is

A 37 éves Beatrixnek a Szent Jakab-palotában van rezidenciája, noha férjével, Edoardo Mapelli Mozzival és lányaikkal, Siennával és Athénával elsősorban a Cotswoldsban élnek egy több millió font értékű vidéki birtokon. A 36 éves Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank az elmúlt évek jelentős részét Portugáliában töltötte, de a pár továbbra is használja a Kensington-palota területén fekvő Ivy Cottage-t, amikor fiaikkal, Augusttal és Ernesttel Londonban tartózkodnak. Úgy tudni, András, York egykori hercege intézte el egykor, hogy lányai királyi rezidenciákhoz jussanak.

