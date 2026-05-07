Ezzel az EGY feltétellel pénteken féláron fagyizhatsz: mutatjuk a fagyizók listáját

Ha szereted a krémes, jeges finomságot, ez a te napod lesz. A Magyar Fagylalt Napja 2026-ban április 8-án, pénteken kerül megrendezésre. Az egész országban több mint háromszáz fagyizó és cukrászda csatlakozott ehhez az édes kezdeményezéshez.

Magyar Fagylalt Napja: mutatjuk, hogy tudsz féláron fagyizni.

Ezeken a helyeken élhetsz a Magyar Fagylalt Napja kedvezményeivel

Fagyit féláron? Pénteken, helyben fogyasztás estén több száz helyen igen! Mindegy, hogy mi a kedvenc fagylaltod, hiszen ezen a napon igazán különleges fagyikat is megkóstolhatsz. A Magyar Fagylalt Napja alkalmából a kezdeményezésben részt vevő cukrászdák és fagyizók ugyanis legalább négyféle fagyit fognak kínálni féláron. Van azonban egy feltétel, ha szeretnél ezzel az igen kecsegtető akcióval élni.

Ahhoz, hogy valóban féláron tudd megvenni a finomabbnál finomabb fagyikat egy dologra kell figyelned: legalább négy különböző ízű gombócot válassz.

Ha tehát nem akarsz otthon készíteni fagyit, vedd be az országot pénteken, és spórolj akár több eer forintot! A Magyar Fagylalt Napja akcióban részt vevő helyek teljes listáját itt találod.

