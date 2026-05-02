Fagyi színű körmök a porondon: hódít a sárgadinnye sorbet köröm

Sárgadinnye sorbet körmök.
Most minden stílusérzékeny nő sárgadinnye manikűrt akar! A fagyi színű körmök hatalmas népszerűségnek örvendnek és mi is imádjuk őket. Nézd meg, mi a leginspirálóbb körömtrend 2026-ban!

Tavasszal minden kivirul: a természet, a ruhatárunk és persze a körmeink is. Idén a manikűrök egy igazán üde fordulatot vesznek: a szezon slágerei a fagyi színű körmök, kifejezetten a sárgadinnye árnyalatok lesznek. A sárgadinnye-narancstól a mézes zöldön át a hívogató görögdinnye-rózsaszínig minden jöhet, ami gyümölcsös és frissítő. Íme egy stílusos körömtrend 2026-ban! 

A fagyi színű körmök újabb trenddel bővülnek.
Fagyi színű körmök, avagy eljött a dinnye manikűr kora 

  • A jelly manikűrök és a k-beauty körmök után csak egy ugrás volt a friss gyümölcsös stílus.  
  • A sárgadinnye pasztelles, vízfestékhatású árnyalata most teljesen leuralta a körmös szalonokat.  
  • Mutatjuk a legjobb ötleteket, hogy te is a trendteremtők között lehess! 

A melon sorbet nails azaz a sárgadinnye sorbet körmök kifejezés szuper népszerű lett a közösségi médiában. Ez nem is csoda, hiszen ezek a színek új szintre emelik a klasszikus tavaszi és nyári pasztelleket: bátrabbak, modernebbek és kifinomultabbak. A hatás akkor az igazi, ha magasfényű végeredményre törekszel: válaszd a csillogó krémes lakkokat, a sejtelmes, mágneses „cat-eye” hatást, vagy a népszerű, áttetsző „jelly” (zselés) finisht, amely pontosan úgy néz ki, mint egy falatnyi hűsítő sorbet. 

Napsárga körömötlet a sárgadinnye trendben.
A játékos aura-manikűrök is tovább fokozzák a frissítő hatást: gondolj csak egy lágy rózsaszín airbrush-mintára, zöld alapra, vagy egy halvány narancssárga glóriára egy citromsárga francia manikűr felett. Ha pedig nem tudsz választani a gyümölcsös palettáról, próbáld ki a „skittle” stílust, és fess minden körmödre más-más üde, félig áttetsző árnyalatot. 

Csodaszép görögdinnye ihletésű manikűr.
A klasszikus, szögletes körömformát élénk zöld francia végek keretezik, amelyek játékosan ölelik körbe a körmök közepén ragyogó, pink aura-mintát. A precíz forma kifinomultságot sugároz, míg a merész színpárosítás vagány összhatást teremt. 

3D elemekkel díszített aurás körömötlet.
Az airbrush-technika lágyítja a mézharmat-zöld és a púderrózsaszín vibráló tónusait, nyugodt, akvarellszerű hatást kölcsönözve a körmödnek. A tökéletes végeredményt pedig a zöld és ezüst kristályok teszik teljessé, amelyek élethűen idézik meg a hűsítő, jeges pára cseppjeit. 

Minimalista nude köröm a tavaszi melon nails trendben.
Ebben a verzióban a mosott hatású görögdinnye-rózsaszín és az üde sárgadinnye-narancs lágyan olvad egymásba egy természetes, nude alapon, létrehozva az igazi tavaszi álmot

Maximalista körömötlet állatmintával és 3D elemekkel.
Miért maradnál a minimalizmusnál? Légy kreatív és használj extra díszítéseket ehhez a pasztelles körömtrendhez. A lédús gyümölcsös aurák, a tigriscsíkos elemek és a 3D-s virágminták láttán egyszerűen nem is kívánhatnál mást, mint egy azonnali tavaszi kiruccanást. 

