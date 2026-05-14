2026. máj. 14., csütörtök

Teljesen lefagyott a színpadon – Sokkot kapott a világsztár, félbeszakadt a koncertje

sokkhatás Eric Clapton koncert
Tóth Hédi
2026.05.14.
Drámai jelenetek játszódtak le egy madridi koncerten. A világhírű brit zenész, Eric Clapton ugyanis annyira megijedt, hogy nem tudta folytatni a fellépést.

Romantikus, nosztalgikus estére készültek a rajongók Madridban, a koncert azonban váratlan fordulatot vett. Eric Clapton a színpadon sokkot kapott, láthatóan teljesen lefagyott, majd képtelen volt folytatni a fellépést, így idő előtt véget ért az este. 

Eric Clapton sokkot kapott, a koncert félbeszakadt.
Eric Clapton sokkot kapott, a koncert félbeszakadt. 
Forrás: Getty Images North America
  • Eric Claptont koncert közben találta mellkason egy bakelitlemez.
  • A zenész annyira megijedt, hogy félbeszakította a koncertet.
  • A rajongók szerint Pattie Boyd miatt is érzelmes volt az este.

Eric Clapton legendás szerelme miatt is különleges volt az este

Különleges este lett volna, végül egészen más miatt emlékeznek rá a rajongók. 
Eric Clapton május 7-én, a madridi Movistar Arénában adott koncertet, méghozzá 25 év után először tért vissza a spanyol fővárosba – írja a The Sun
A hangulat szinte meghitt volt, a közönség nosztalgikus slágereket hallgatott, és sokan úgy érezték, egy érzelmekkel teli, szinte romantikus est részesei lehetnek. 

A legendás zenész azonban egyszer csak megdermedt a színpadon, zavartan viselkedett, sokkot kapott. 

Éppen a „Cocaine” után sétált lefelé, mosolyogva fogadta a tapsot, amikor valami váratlanul mellkason találta. 
Clapton döbbenten hátralépett, a szívéhet kapott, láthatóan nagyon megijedt. 

Nem tudta folytatni a koncertet, lebotorkált a színpadról, zenésztársai értetlenül néztek körbe. Aztán ők is lejöttek. A koncert félbeszakadt.

A közönség percekig nem értette, mi történik, sokan attól féltek, hogy a 81 éves sztár rosszul lett.

Csak később derült ki: egy rajongó egy ajándéknak szánt bakelitlemezt hajított a színpadra,  ami telibe találta az énekest. Pont szíven találta.

Az eltelt néhány nap alatt bebizonyosodott, hogy szerencsére semmilyen egészségkárosodást nem szenvedett Clapton. Nem sérült meg komolyabban.  
A spanyolországi rossz tapasztalatok ellenére Clapton hamarosan visszatér a színpadra. Várhatóan ősszel észak-amerikai turnéra indul.

Egy régi szerelem árnyéka is ott lebegett az este felett

Az egész koncertet még különlegesebbé tette, hogy a közelmúltban újra reflektorfénybe került Clapton legendás kapcsolata egykori szerelmével, Pattie Boyddal – számolt be róla a Parade
A nő, aki egykor egyszerre volt a rockvilág múzsája és botránya, nemcsak Clapton életének egyik legfontosabb alakja volt, hanem a híres „Layla” dal ihletője is.

Pattie Boyd eredetileg George Harrison felesége volt, Clapton pedig hosszú éveken át reménytelenül szerelmes volt belé. A történet annak idején az egész rockvilágot felkavarta: a két zenész barát volt, Clapton mégis nyíltan vallott érzéseiről. 

A „Layla” gyakorlatilag egy zenei szerelmi vallomásként született Boydhoz, akivel később össze is házasodtak, kapcsolatuk azonban viharos volt, féltékenységgel, alkoholproblémákkal és szakításokkal teli.

A rajongók szerint ezért is volt különösen érzelmes most ez az időszak Clapton számára. Nemrég egy londoni koncertjén Pattie Boyd is megjelent a nézőtéren, ami óriási szenzációnak számított a zenész követői között. Sokan úgy érezték, a múlt emlékei és a legendás szerelmi történet különös érzelmi töltetet adtak a mostani turnénak is.

Eric Clapton és Pattie Boyd, London 1975.
Eric Clapton és Pattie Boyd, London 1975. 
Forrás: Universal Images Group Editorial

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
