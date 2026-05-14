Teljesen lefagyott a színpadon – Sokkot kapott a világsztár, félbeszakadt a koncertje

Romantikus, nosztalgikus estére készültek a rajongók Madridban, a koncert azonban váratlan fordulatot vett. Eric Clapton a színpadon sokkot kapott, láthatóan teljesen lefagyott, majd képtelen volt folytatni a fellépést, így idő előtt véget ért az este.

Eric Clapton legendás szerelme miatt is különleges volt az este

Eric Clapton május 7-én, a madridi Movistar Arénában adott koncertet, méghozzá 25 év után először tért vissza a spanyol fővárosba – írja a The Sun.

A hangulat szinte meghitt volt, a közönség nosztalgikus slágereket hallgatott, és sokan úgy érezték, egy érzelmekkel teli, szinte romantikus est részesei lehetnek.

A legendás zenész azonban egyszer csak megdermedt a színpadon, zavartan viselkedett, sokkot kapott.

Éppen a „Cocaine” után sétált lefelé, mosolyogva fogadta a tapsot, amikor valami váratlanul mellkason találta.

Clapton döbbenten hátralépett, a szívéhet kapott, láthatóan nagyon megijedt.

Nem tudta folytatni a koncertet, lebotorkált a színpadról, zenésztársai értetlenül néztek körbe. Aztán ők is lejöttek. A koncert félbeszakadt.

A közönség percekig nem értette, mi történik, sokan attól féltek, hogy a 81 éves sztár rosszul lett.

Csak később derült ki: egy rajongó egy ajándéknak szánt bakelitlemezt hajított a színpadra, ami telibe találta az énekest. Pont szíven találta.

Az eltelt néhány nap alatt bebizonyosodott, hogy szerencsére semmilyen egészségkárosodást nem szenvedett Clapton. Nem sérült meg komolyabban.

A spanyolországi rossz tapasztalatok ellenére Clapton hamarosan visszatér a színpadra. Várhatóan ősszel észak-amerikai turnéra indul.

Egy régi szerelem árnyéka is ott lebegett az este felett

Az egész koncertet még különlegesebbé tette, hogy a közelmúltban újra reflektorfénybe került Clapton legendás kapcsolata egykori szerelmével, Pattie Boyddal – számolt be róla a Parade.

A nő, aki egykor egyszerre volt a rockvilág múzsája és botránya, nemcsak Clapton életének egyik legfontosabb alakja volt, hanem a híres „Layla” dal ihletője is.

Pattie Boyd eredetileg George Harrison felesége volt, Clapton pedig hosszú éveken át reménytelenül szerelmes volt belé. A történet annak idején az egész rockvilágot felkavarta: a két zenész barát volt, Clapton mégis nyíltan vallott érzéseiről.

A „Layla” gyakorlatilag egy zenei szerelmi vallomásként született Boydhoz, akivel később össze is házasodtak, kapcsolatuk azonban viharos volt, féltékenységgel, alkoholproblémákkal és szakításokkal teli.